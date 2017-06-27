Золотой юбилей банкомата: наличные не сдаются

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первый в мире банкомат был установлен 27 июня 1967 года в отделении банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона

Люди продолжат пользоваться денежными купюрами еще много десятилетий, сказала в 50-ю годовщину открытия первого банкомата главный казначей Банка Англии Виктория Клиланд.

По ее словам, хотя люди стали реже пользоваться физическими деньгами - банкнотами и монетами, - Банк не намерен прекращать их эмиссию.

Первый в мире банкомат был установлен 50 лет назад, 27 июня 1967 года, в отделении банка Barclays в районе Энфилд на севере Лондона.

В честь золотого юбилея Barclays раскрасил один из банкоматов в этом отделении золотой краской.

Виктория Клиланд отметила, что 94% взрослого населения Британии регулярно пользуются банкоматами. Более половины британцев пользуются банкоматами как минимум раз в неделю.

Но примерно в половине случаев люди по-прежнему платят за покупки наличными. Кроме того, говорит главный казначей Банка Англии, многие британцы держат свои сбережения именно в наличных.

С ней согласен Рахил Ахмед, глава отдела клиентского обслуживания банка Barclays.

"Хотя за последние годы наши клиенты все чаще предпочитают цифровой банкинг или оплачивают товары и услуги картами, наличные по-прежнему играют важную роль в жизни людей, когда они ходят в супермаркет или на бегу покупают кофе. И мы очень горды той ролью, которую Barclays сыграл в развитии банкоматов", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В честь юбилея банк Barclays перекрасил один из банкоматов в золотой цвет

Первый банкомат появился после того, как Barclays заключил контракт с шотландским изобретателем Джоном Шепердом-Барроном. Переговоры и подписание контракта сопровождались розовым джином.

Джон Шеперд-Баррон скончался в 2010 году.

"Я подумал, что было бы хорошо, если бы я мог иметь доступ к моим собственным деньгам, где бы я ни находился в Великобритании или любой другой стране мира, - рассказал он в интервью Би-би-си в 2007 году. - Я вспомнил о торговых автоматах, в которых можно купить шоколадные батончики, и подумал, что батончики можно было бы заменить деньгами".

Сначала не все шла гладко. Когда в Цюрихе был установлен первый банкомат, он постоянно ломался. В конце концов выяснилось, что он находился слишком близко к месту, где пересекались два трамвайных пути, и их провода сбивали его работу.

Правообладатель иллюстрации NCR Image caption Современные банкоматы становятся похожими на планшеты

В Великобритании сейчас 70 тысяч банкоматов и 176 млн зарегистрированных пластиковых карт.

Каждый год при помощи этих карточек люди снимают в британских банкоматах 180 млрд фунтов стерлингов (230 млрд долларов).

Сейчас банкоматы постепенно мутируют в "отделение банка в коробке". Производитель банкоматов, компания NCR, говорит, что примерно 80% транзакций, ради которых люди приходят в банк, можно делать самому клиенту через банкомат.

Португалия лидирует среди западноевропейских стран по числу банкоматов на душу населения - их там 1516 на миллион человек.

Меньше всего банкоматов в Швеции, так как она идет впереди скандинавского тренда по созданию общества безналичных расчетов. Там на миллион человек всего 333 банкомата.