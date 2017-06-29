Особняк Кшесинской: как балерина боролась с большевиками

Правообладатель иллюстрации Naumenkov Nikolai/Tass Image caption Представители большевистского крыла РСДРП заселились в дом балерины после ее бегства

В марте 1917 года большевики заняли дом балерины Матильды Кшесинской, которая была фавориткой Николая II в 1892-1894 годах. Как центр светской жизни Российской империи превратился в цитадель соратников Ленина?

Коллектив петербургских историков и музейщиков подготовил книгу "1917 год. Вокруг Зимнего", в которой описывается революционный Петроград. Эта книга - своего рода "реконструкция исторической реальности, "ожившая" карта фатальных событий", пишут авторы.

12 глав издания посвящены событиям, происходившим в различных местах Петрограда - Зимнем дворце, Петропавловской крепости, Смольном, Мариинском и Таврическом дворцах, на Марсовом поле, крейсере "Аврора".

Русская служба Би-би-си пересказывает отрывок из книги, посвященный борьбе балерины Матильды Кшесинской за свой особняк, который был занят большевиками в марте 1917 года.

Дворец в стиле модерн

В апреле 1904 года дворянин Александр Коллинг приобрел в Петербурге участок земли "общим размером квадратных 730 сажен" на пересечении Кронверкского проспекта и Большой Дворянской улицы (сейчас - улица Куйбышева).

Через год стало известно, что Коллинг - всего лишь посредник. Официальное право собственности на участок перешло к прима-балерине Мариинского театра Матильде Кшесинской - одной из самых состоятельных женщин Российской империи. По неизвестным причинам она "не желала огласить себя покупщиком этого имущества" сразу же после сделки.

За два года на участке было возведено здание в стиле модерн. Проект разработал академик архитектуры Александр фон Гоген.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive/Getty Images Image caption Матильда Кшесинская была одной из самых состоятельных женщин в Российской империи

В последующее десятилетие дом Кшесинской стал одним из центров культурной жизни Российской империи. Петроградская публика часто называла роскошный особняк дворцом.

Здесь бывали актеры Александринского и Мариинского театров, звезды балета, в том числе Айседора Дункан, а также представители династии Романовых, с которой у Кшесинской были особые отношения.

"Ни для кого не являлась секретом ее близость к императорской семье - давний роман с наследником цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II, и то, что она фактически была гражданской женой великого князя Андрея Владимировича [двоюродного брата Николая II]", - пишут авторы книги.

Именно эти отношения стали причиной анонимных угроз, которые побудили балерину с сыном фактически бежать из собственного дома 27 февраля 1917 года (здесь и далее все даты по старому стилю). Она взяла с собой только ручной саквояж с драгоценностями.

В последующие дни в опустевшем здании побывала уйма людей - по Петрограду "гуляла" многотысячная толпа. Внутреннее убранство дома сильно пострадало от этих визитов.

В скором времени нижние этажи особняка заняли "броневики" - солдаты мастерских запасного автомобильного броневого дивизиона.

Большевики, которые нуждались в помещении для своего партийного аппарата, быстро нашли общий язык с солдатами. Петербургский и центральный комитеты РСДРП(б) переехали в здание 11 марта. С этого времени, как писала петроградская пресса, дом стал "главным штабом ленинцев".

Сам Ленин вернулся из эмиграции в ночь на 4 апреля 1917 года и бывал в особняке Кшесинской почти каждый день в течение следующих трех месяцев. Отсюда он руководил деятельностью ЦК РСДРП(б), проводил заседания, принимал партийных лидеров и многочисленных посетителей.

Бедная Матильда

Балерина довольно быстро осмелела и решила вернуть себе дом. Она пыталась разговаривать с большевиками. Те общались вежливо, но освобождать помещение отказывались и откровенно иронизировали над "бедной" балериной. Кшесинская ходила по инстанциям.

Единственной помощью от "революционной демократии" стала резолюция исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. В документе говорится, что захват частной собственности недопустим. Петросовет призвал "броневиков" освободить здание.

Однако резолюция не помогла, как и требование прокурора вернуть здание владелице. В революционном Петрограде силу имели только решения, которые подкреплялись конкретной военной и политической силой. Министр юстиции Александр Керенский сказал балерине, что вернуть дом силой нельзя, так как это закончится кровопролитием и еще больше осложнит дело.

К тому же общественное мнение было явно не на стороне Кшесинской. Она была объектом слухов и насмешек.

Известна карикатура на Кшесинскую, нарисованная художником Николаем Ремизовым (подписывал свои карикатуры Ре-ми).

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На рисунке, озаглавленном "Жертва нового строя", изображена балерина, лежащая на кровати. Подпись под рисунком гласит: "Матильда Кшесинкая: "Мои близкие отношения к старому правительству давались мне легко: оно состояло всего-навсего из одного человека. А что же я буду делать теперь, когда новое правительство - Совет рабочих и солдатских депутатов - состоит из 2000 человек?!"

Даже в среде либеральной интеллигенции было популярным мнение, что дом балерины должен стать общественным достоянием. Правда, через пару месяцев "ужасный Ленин и ленинцы" представлялись обывателям гораздо опаснее "царской фаворитки", пишут историки.

Исчерпав почти все возможности, Кшесинская подала в суд на большевиков и их вождя Ленина. Партию в этом процессе защищал литовский революционер, юрист Мечислав Козловский. На суде 5 мая он заявил, что большевики чуть ли не спасли здание от уничтожения.

"[Революционные организации] заняли его тогда, когда оно было пустым, когда разбушевавшиеся массы уничтожали дворец Кшесинской, считая его гнездом контрреволюции, где сходились все нити, связывавшие с царским домом Кшесинкую, которая, по разумению масс, была если уж не членом царской семьи, то, по крайней мере, фавориткой свергнутого царя", - рассуждал на суде Козловский.

Адвокат истицы Владимир Хесин настаивал, что даже во время революции есть закон. В ответ на слова Козловского о разгневанной толпе и царской фаворитке юрист сказал, что суд не место для "слухов и разговоров с улицы".

"Мали ли что говорит толпа, - говорил он. - Толпа говорит и о поездке в запломбированном вагоне через Германию, и о немецком золоте, привезенном в дом моей доверительницы. Я ведь всего этого не повторял перед судом".

Суд в итоге решил спор в пользу Кшесинской. У большевиков был месяц, чтобы освободить помещение.

Миллионы из Германии

Исполнение решения суда, как и следовало ожидать, затянулось. Большевики и их сторонники активно сопротивлялись выселению, грозя применить оружие. Им просто некуда было идти, а штаб в центре города был очень удобным. Решать вопрос об особняке приходилось в контексте общеполитической ситуации, которая все больше приближалась к гражданской войне.

К началу июля противостояние левых радикалов с остальными революционерами и Временным правительством едва не перешло в открытый вооруженный конфликт. По Петрограду разгуливали вооруженные манифестанты с большевистскими лозунгами, которые требовали перехода власти к Советам. Эсеры и меньшевики считали эти демонстрации контрреволюционными.

Вечером 5 июля в Петроград прибыли вызванные с фронта надежные части, поддерживавшие официальные власти. Также были обнародованы сообщения о связях Ленина с Германией, которые повлияли на общественное мнение и настроения большинства воинских частей. Обстановка изменилась в пользу Временного правительства.

Для выселения большевиков из особняка Кшесинской были выделены значительные военные силы: восемь бронемашин, солдаты, пулеметная команда и два орудия. Утром 6 июля партийные деятели РСДРП(б) в спешке покинули здание, которое сразу же занял сводный отряд войск Временного правительства.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Солдаты 1-го самокатного батальона на ступеньках особняка Кшесинской

"Ворвавшиеся в здание солдаты учинили в помещениях большевистских организаций полный разгром", - пишут авторы книги "Вокруг Зимнего". У погромщиков были не только идейные соображения - многие солдаты верили слухам о том, что Германия щедро финансировала большевиков, и надеялись найти в особняке "германские миллионы".

Шляпа товарища Ленина

В книге "Вокруг Зимнего" приводятся воспоминания штабс-капитана Ивана Мищенко - начальника пулеметной команды 1-го самокатного батальона 1-го кавалерийского корпуса Северного фронта. Рукопись его воспоминаний была найдена в фондах Госархива.

Мищенко участвовал в занятии здания и некоторое время после этого был его комендантом. Судя по всему, дом уже был оставлен большевиками, когда штабс-капитан вместе с солдатами оказался внутри.

"В доме царил полный ералаш", - писал он. По всему дому валялись окурки, остатки пищи, пустые бутылки из-под коньяка, обивка мебели и шторы были порваны, кресла и диваны - поломаны. В комнатах нижнего этажа в кучу были сложены кровати, матрацы, книги, столы, битые статуэтки, одежда.

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"В зимнем садике, как видно, кто-то упражнялся с шашкой в рубке, поэтому от дорогих тропических растений остались только одни стебли. Чудная ванная комната мадам Кшесинской была превращена в помойную яму, на дне бассейна лежали всякие предметы, начиная от окурков и кончая человеческими испражнениями", - писал Мищенко в своих воспоминаниях.

На следующий день в присутствии комиссии от Временного правительства в особняке были взломаны две комнаты, ключи от которых большевики унесли с собой. В них обнаружили переписку РСДРП(б).

"Когда комиссия допрашивала дворника... то он, давая показания и увидев шляпу, сказал, что это шляпа товарища Ленина. Комиссия заседала несколько дней, - вспоминал штабс-капитан. - Однажды один вольноопределяющийся, член комиссии, мне сказал: "Да, как жаль, что мы так долго нянчились с большевиками. Смотрите. Ведь они уже в свои руки взяли всю Россию, из переписки Ленина видно, что у них в этом направлении все уже сделано".

Правообладатель иллюстрации Aleksandr Demianchuk/Tass Image caption Балерине Матильде Кшесинской не удалось вернуть себе дом. Сейчас здесь находится Музей политической истории России

После выселения большевиков Матильда Кшесинская не смогла вернуться в свой дом, потому что на этот раз его заняли солдаты 1-го самокатного батальона, которые освобождали здание. Их выселять никто не спешил.

Адвокат Хесин продолжал подавать иски в суды, но балерина поняла, что ждать бесполезно. 13 июля 1917 года она покинула Петроград и уехала в Кисловодск, где ее ждал великий князь Андрей Владимирович. В феврале 1920 года она навсегда покинула Россию. Кшесинская умерла в 1971 году в Париже, не дожив несколько месяцев до 100-летия.

Особняк балерины после октябрьских событий 1917 года перешел в распоряжение Петросовета. Впоследствии здесь располагались "Уголок Ильича", Общество старых большевиков, Музей великой Октябрьской социалистической революции. После распада СССР в доме открыли Государственный музей политической истории России.