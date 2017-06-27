Что делать, если завтра отключат Telegram?

Правообладатель иллюстрации SERGEI KONKOV/TASS Image caption Над Telegram нависла серьезная угроза блокировки в России

Роскомнадзор пригрозил в течение нескольких дней заблокировать работу мессенджера Telegram. Русская служба Би-би-си объясняет, как можно подготовиться к этому.

Использовать Telegram можно несколькими способами: в веб-версии, web.telegram.org через приложение для настольного компьютера или мобильное приложение (работает на платформах iOS, Android и Windows Phone). Разберем возможные меры обхода блокировки для каждой из них.

Веб-версия

Если государство решит заблокировать мессенджер, скорее всего, первым шагом будет закрытие доступа к домену telegram.org, на котором помимо прочего находится веб-версия мессенджера.

Простой способ обойти такую блокировку - установить на стационарный компьютер специальную программу - VPN-клиент. Работа через VPN (Virtual Private Network - в переводе с английского "виртуальная частная сеть") позволит выходить в интернет, как будто вы находитесь в другой стране, где провайдеры не блокируют запрещенные в России страницы.

Это может быть отдельная программа или расширение для браузера. Разница в том, что VPN-клиент в виде отдельной программы позволит обходить блокировку при работе не только через браузер, но и через другие приложения на компьютере.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Основатель социальной сети "Вконтакте" и Telegram Павел Дуров наотрез отказался предоставлять российским властям какую-либо информацию о мессенджере

С установкой лучше не тянуть, даже если вы не собираетесь пользоваться Telegram. Госдума сейчас рассматривает законопроект о запрете средств обхода блокировок (анонимайзеров), так что в будущем задача их установка может усложниться. Законопроект был принят нижней палатой в первом чтении 23 июня.

Наиболее популярные из подобных программ не требуют специальных знаний для своей настройки и имеют интуитивно понятный интерфейс. Примеры анонимайзеров: ZenMate, Hide My Ass, Hola и другие.

Также можно установить браузер Tor, который по умолчанию работает через VPN.

VPN-клиент также пригодится, чтобы заходить на другие сайты, которые заблокировал или в будущем заблокирует Роскомнадзор.

Десктоп-приложение

Разработчики Telegram предусмотрели функцию на случай блокировки десктоп-приложения мессенджера - подключение через сетевой протокол SOCKS5. Он позволит обходить блокировку через сервера расположенные в странах, где Telegram не запрещен.

Правообладатель иллюстрации SPYS.RU Image caption На первый взгляд список прокси-серверов выглядит пугающе

Нужно нажать на иконку с тремя горизонтальными линиями в левом верхнем углу окна приложения. В выпавшем меню выбрать пункт Settings ("Настройки"). Найти в списке настроек пункт Advanced Settings ("Расширенные настройки") и кликнуть на Connection Type: Default... ("Тип соединения: По умолчанию…"). Выбрать настройку TCP with custom socks5-proxy, а также поставить галку Try connecting through IPv6 ("Использовать IPv6"). Приложение попросит ввести Hostname ("Хост") и Port ("Порт") прокси-сервера.Хост - это IP-адрес, или комбинация цифр, разделенных точками (например, 50.63.167.50). Порт - еще одна комбинация цифр без точек и пробелов (например, 18628). Узнать адрес и порт можно на специальных ресурсах вроде spys.ru или sockslist.net. Разработчики Telegram рекомендуют выбирать прокси в США, Великобритании, Германии или Швеции. IP-адрес и порт могут быть указаны раздельно друг от друга, а могут - через двоеточие (если объединить два предыдущих примера, получится 50.63.167.50:18628). Также нужно убедиться, что вы ввели адрес и порт сервера на протоколе SOCKS5, а не HTTPS или HTTP. Поля Username и Password ("Имя" и "Пароль") можно оставить пустыми. После нажатия Save ("Сохранить") настройки должны заработать.

Image caption После настройки SOCKS5 окно Telegram должно выглядеть так (IP-адрес и порт сервера могут быть другими). Осталось только нажать Save

Если все сделано правильно, вы сможете продолжить пользоваться мессенджером как обычно после смены настроек.

Помимо настройки SOCKS5 лучше заранее установить на компьютер VPN-клиент, чтобы в будущем можно было беспрепятственно скачать Telegram или расширения для него.

Мобильное приложение

Для мобильных устройств также есть VPN-клиенты, которые можно найти в магазинах приложений Google, Apple или Windows.

Проблема в том, что по запросу Роскомнадзора эти компании могут удалить оттуда приложение Telegram, а после вступления в силу закона о запрете анонимайзеров - и программы, помогающие обходить блокировку сайтов.

Прецедент уже был: ранее из официальных магазинов пропало приложение социальной сети для деловых контактов LinkedIn.

Разработчики Telegram пообещали, что в мобильной версии приложения тоже можно будет настроить подключение через протокол SOCKS5, через который можно будет обходить блокировку.