Что делать, если завтра отключат Telegram?
Роскомнадзор пригрозил в течение нескольких дней заблокировать работу мессенджера Telegram. Русская служба Би-би-си объясняет, как можно подготовиться к этому.
Использовать Telegram можно несколькими способами: в веб-версии, web.telegram.org через приложение для настольного компьютера или мобильное приложение (работает на платформах iOS, Android и Windows Phone). Разберем возможные меры обхода блокировки для каждой из них.
Веб-версия
Если государство решит заблокировать мессенджер, скорее всего, первым шагом будет закрытие доступа к домену telegram.org, на котором помимо прочего находится веб-версия мессенджера.
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Простой способ обойти такую блокировку - установить на стационарный компьютер специальную программу - VPN-клиент. Работа через VPN (Virtual Private Network - в переводе с английского "виртуальная частная сеть") позволит выходить в интернет, как будто вы находитесь в другой стране, где провайдеры не блокируют запрещенные в России страницы.
Это может быть отдельная программа или расширение для браузера. Разница в том, что VPN-клиент в виде отдельной программы позволит обходить блокировку при работе не только через браузер, но и через другие приложения на компьютере.
С установкой лучше не тянуть, даже если вы не собираетесь пользоваться Telegram. Госдума сейчас рассматривает законопроект о запрете средств обхода блокировок (анонимайзеров), так что в будущем задача их установка может усложниться. Законопроект был принят нижней палатой в первом чтении 23 июня.
Наиболее популярные из подобных программ не требуют специальных знаний для своей настройки и имеют интуитивно понятный интерфейс. Примеры анонимайзеров: ZenMate, Hide My Ass, Hola и другие.
Также можно установить браузер Tor, который по умолчанию работает через VPN.
VPN-клиент также пригодится, чтобы заходить на другие сайты, которые заблокировал или в будущем заблокирует Роскомнадзор.
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Десктоп-приложение
Разработчики Telegram предусмотрели функцию на случай блокировки десктоп-приложения мессенджера - подключение через сетевой протокол SOCKS5. Он позволит обходить блокировку через сервера расположенные в странах, где Telegram не запрещен.
- Нужно нажать на иконку с тремя горизонтальными линиями в левом верхнем углу окна приложения.
- В выпавшем меню выбрать пункт Settings ("Настройки").
- Найти в списке настроек пункт Advanced Settings ("Расширенные настройки") и кликнуть на Connection Type: Default... ("Тип соединения: По умолчанию…").
- Выбрать настройку TCP with custom socks5-proxy, а также поставить галку Try connecting through IPv6 ("Использовать IPv6"). Приложение попросит ввести Hostname ("Хост") и Port ("Порт") прокси-сервера.Хост - это IP-адрес, или комбинация цифр, разделенных точками (например, 50.63.167.50). Порт - еще одна комбинация цифр без точек и пробелов (например, 18628). Узнать адрес и порт можно на специальных ресурсах вроде spys.ru или sockslist.net. Разработчики Telegram рекомендуют выбирать прокси в США, Великобритании, Германии или Швеции. IP-адрес и порт могут быть указаны раздельно друг от друга, а могут - через двоеточие (если объединить два предыдущих примера, получится 50.63.167.50:18628). Также нужно убедиться, что вы ввели адрес и порт сервера на протоколе SOCKS5, а не HTTPS или HTTP.
- Поля Username и Password ("Имя" и "Пароль") можно оставить пустыми.
- После нажатия Save ("Сохранить") настройки должны заработать.
Если все сделано правильно, вы сможете продолжить пользоваться мессенджером как обычно после смены настроек.
Помимо настройки SOCKS5 лучше заранее установить на компьютер VPN-клиент, чтобы в будущем можно было беспрепятственно скачать Telegram или расширения для него.
Мобильное приложение
Для мобильных устройств также есть VPN-клиенты, которые можно найти в магазинах приложений Google, Apple или Windows.
Проблема в том, что по запросу Роскомнадзора эти компании могут удалить оттуда приложение Telegram, а после вступления в силу закона о запрете анонимайзеров - и программы, помогающие обходить блокировку сайтов.
Прецедент уже был: ранее из официальных магазинов пропало приложение социальной сети для деловых контактов LinkedIn.
Разработчики Telegram пообещали, что в мобильной версии приложения тоже можно будет настроить подключение через протокол SOCKS5, через который можно будет обходить блокировку.