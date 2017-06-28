Все свое беру с собой: как путешествуют президенты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поездки глав государств: безопасность - это главное

Правительство Германии уведомило турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что ему не следует привозить с собой тех охранников, против которых в США возбуждены уголовные дела после столкновений с прокурдскими активистами в Вашингтоне.

Президент любой страны, конечно, имеет полное право путешествовать со своей охраной, но учитывая, что в Гамбурге, где пройдет саммит "Большой двадцатки", проживает немало сторонников курдской независимости, последствия могут быть довольно печальными.

Главы всех государств, хотя бы изредка, но выезжают из своих резиденций для заграничных визитов и личных встреч с подведомственным населением. Многие из них берут с собой солидный антураж из людей, вещей и средств передвижения. Так как же путешествуют мировые лидеры?

Air Force One, безопасность и кетчуп

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент США путешествует с помощниками, охраной и прессой. Интересно, а что это за фильм им показывают? Журналисты могут выбирать из 20 фильмов, не говоря уже о музыке и сводках новостей

Быть лидером самой влиятельной и богатой страны в мире совсем непросто. За это приходится расплачиваться постоянным пребыванием в жесткой зоне безопасности - так называемом "пузыре".

Президентский "пузырь" обходится налогоплательщикам в 180 тыс. долларов США в час. "Лидер свободного мира" путешествует на знаменитом президентском самолете (на самом деле их два) Air Force One. На нем с комфортом могут находиться более 100 человек: 76 пассажиров и 26 членов экипажа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент летает с 26 членами экипажа. Барак Обама как-то зашел в кабину пилотов

Президентские апартаменты расположены в носу самолета. Там есть два дивана, которые с легкостью превращаются в кровати, и жалюзи, опускающиеся на окна с помощью простого нажатия кнопки.

В те времена, когда хозяином самолета и Белого дома был Барак Обама, в президентских апартаментах была установлена специальная игровая консоль для его дочерей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А так выглядит кабинет "летающего Белого дома". Президент Джордж Буш-младший принимает премьера Японии Дзинъитиро Коидзуми

Все верхняя часть Air Force One, так сказать, чердак, забита секретным оборудованием для обеспечения безопасности. Сюда входят антирадарные устройства, датчики для распознавания кибератак и ракет с инфракрасными головками наведения.

Самолет можно заправлять прямо в воздухе, однако эта процедура считается слишком опасной, чтобы выполнять ее с президентом на борту. В том случае, если на Air Force One летит вице-президент, эта опасность уже не считается такой уж большой.

При этом главный упор в президентском лайнере делается на безопасность и на удобство, но не на роскошь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп любит роскошь. Это - интерьер в апартаментах "Трамп-тауэр". Его частный самолет украшен гораздо богаче

Для нынешнего президента "первый борт" является явным ухудшением полетных условий после его личного самолета, где ванная комната выложена мрамором, а вся мебель украшена позолотой и монограммами с именем "Трамп".

Во время первого иностранного визита президента Трампа - в Саудовскую Аравию - хозяева расстарались, чтобы он чувствовал себя как дома. На официальном обеде подавали его любимое блюдо: стейк с кетчупом.

Говорят, что на всякий случай запасная бутылка с кетчупом путешествовала вместе с президентом.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, два лифта и пара лимузинов

Image caption Разумеется, у короля Саудовской Аравии есть собственный самолет. Это даже и не обсуждается

Король Саудовской Аравии может путешествовать так, как захочет. Во-первых, потому что самодержец, а во-вторых, потому что у его страны есть нефть, и, следовательно, деньги.

В начале этого года он отправился в Индонезию с девятидневным визитом, прихватив с собой 506 тонн багажа, включая два 600-х "мерседеса" и парочку личных лифтов.

Короля также сопровождали более 600 человек антуража - одних только принцев крови было 25 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отель Four Seasons отличает изысканность и роскошь во всем: от еды до интерьеров. Не удивительно, что король Саудовской Аравии предпочел именно его в качестве своей временной резиденции

Впрочем, для нефтяного королевства это не новость. В сентябре 2015 года король снял целиком все 222 номера в вашингтонской гостинице Four Seasons. Те гости, которые раньше заказали свои номера в этом первоклассном отеле, были с извинениями переселены в соседние гостиницы такого же класса.

К приезду Его Величества владельцы Four Seasons расстелили ковровые дорожки даже в подземном гараже. Мебель отеля засверкала золотом. Золотом были украшены зеркала, столы, лампы и даже вешалки для шляп.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вилла саудовских королей на Ривьере. Близлежащий пляж был полностью закрыт для публики на время августейшего визита

За месяц до визита в США король отправился на Французскую Ривьеру в тесной компании из 1000 избранных гостей. В их эксклюзивное пользование был предоставлен большой пляж, освобожденный на это время от других отдыхающих.

Полковник Каддафи: девственницы и шатер бедуина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каддафи разбивал свой шатер в Кремле...

Полковник Муаммар Каддафи правил Ливией 42 года.

В Триполи он жил в хорошо охраняемом комплексе, снабженном целой сетью туннелей, прорытых на случай внезапного бегства. Как мы знаем, эта предосторожность ливийскому диктатору не помогла.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption на Елисейских полях в Париже...

Однако за границу он брал с собой роскошную версию бедуинского шатра, который раскидывал во многих мировых столицах. Шатер был настолько тяжелым, что его приходилось возить на отдельном грузовом самолете. Для полноты картины ливийский диктатор иногда привязывал снаружи парочку захваченных с собой верблюдов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И родном Триполи. А вот и верблюды, которые присутствовали при переговорах ливийского лидера с тогдашним премьером Британии Тони Блэром

Личная охрана полковника, которую он тоже возил с собой, состояла из 40 отлично подготовленных телохранителей, вернее, телохранительниц. Их Каддафи отбирал лично. При поступлении на службу девушки давали обет целомудрия. Все военизированные девственницы заканчивали женскую военную академию. На службе дамы должны были появляться в макияже и боевых сапогах на высоком каблуке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Амазонки Каддафи во время визита полковника в Лувр

Есть сведения, что пристрастие Муаммара Каддафи к шатру было связано еще и с тем, что полковник не доверял лифтам и боялся высоты. Всю свою жизнь он старался сделать так, чтобы не приходилось подниматься больше, чем на 35 ступенек.

Как возят Кимов: поезд, самолет и автомобиль с туалетом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ир заходит в свой личный вагон в Новосибирске во время путешествия в Москву

Чем более закрытой является страна, тем меньше нам известно о том, как передвигаются внутри и снаружи ее лидеры.

Про частную жизнь лидеров Северной Кореи нам не известно почти ничего.

Однако с уверенностью можно сказать, что Ким Чен Ир, папа нынешнего правителя, не любил летать и предпочитал поезд. Учитывая, что он практически никуда не ездил, кроме России и Китая, этого способа передвижения было вполне достаточно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как отделан внутри самолет Кимов, не знает никто, но говорят, что от его убранства не отказался бы и Дональд Трамп

Его сын и преемник династии Ким Чен Ын иногда путешествует на специально оборудованном самолете, который западные журналисты, пародируя название самолета американского президента Air Force One ("Борт номер один"), прозвали Air Force Un ("Борт номер Ын").

Источник в правительстве Южной Кореи утверждает, что младший Ким очень любит взять штурвал в руки, несмотря на то, что управлять самолетом его никто никогда не учил.

В прошлом году в западные СМИ просочились сведения, что когда Ким Чен Ын путешествует по стране, чтобы научить колхозников сажать рис, солдат -стрелять, а рыбаков - ловить рыбу, его всегда сопровождает автомобиль с его личным туалетом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В поездках по стране Ким Чен Ына сопровождает специальный автомобиль с туалетом

Больше им не может пользоваться никто, и наказание за ослушание предусмотрено самое что ни на есть суровое.

Если лидеру надо воспользоваться спецавтомобилем, это происходит в обстановке жесточайшей секретности, потому что в прошлом власти КНДР утверждали, что лидер страны обладает божественной властью, и туалет ему в принципе ни к чему.

Папа Франциск: мини-Ватикан, бревиарий и книга для чтения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Как видите, самая обычная Alitalia, только добавлен папский герб

Выезжая за границу, папа римский берет с собой небольшой антураж, состоящий из чиновников Ватикана и сотрудников папской пресс-службы. Эта компания получила неформальное название "мини-Ватикан".

Разумеется, приходится брать и охрану. Во время визита в США в 2015 году служба безопасности Ватикана долго согласовывала все детали предстоящего визита с американскими коллегами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Внутри тоже ничего особенного. Папа общается со своей пресс-службой и другими журналистами

Кроме того, учитывая, что папа Франциск говорит по-английски не так хорошо, как на остальных известных ему языках, в поездку в США его сопровождал и переводчик, католический священник из Гибралтара Джерард Майлз.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Папа Франциск прибыл в США; за ним спускается переводчик

Папа, конечно, является главой всех католиков, но при этом путешествует без особой помпы. Специального самолета, например, у него нет. Для путешествий понтифика Ватикан фрахтует у итальянской авиакомпании Alitalia самый обычный пассажирский лайнер, в котором летят собственно папа, его помощники и журналисты. Единственным признаком того, что на борту находится понтифик, являются наголовники на креслах с папским гербом.

Разумеется, журналисты уже давно окрестили самолет, в котором летает папа, "Пастырь номер один".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И портфель: молитвенник, бритва и книга для чтения

А еще папа Франциск всегда сам носит свой небольшой дорожный саквояж. В нем он везет бритву, богослужебную книгу с текстами молитв, которая называется бревиарий, записную книжку с расписанием предстоящих встреч и книгу для чтения.