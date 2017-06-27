ЧМ-2022: "секретный доклад" о коррупции при выборе Катара

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении ЧМ-2022 в Катаре на своем съезде в Цюрихе в декабре 2010 года

Германская газета Bild заявила, что получила в свое распоряжение свидетельства коррупции при выборе Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу 2022 года.

В публикации Bild речь идет о засекреченном докладе 2014 года, который был подготовлен бывшим главой следственной палаты независимого комитета ФИФА по этике Майклом Гарсией. В задачи Гарсии входило расследовать обвинения в коррупции, раздававшиеся в адрес ФИФА. В частности, он собирал информацию о конкурсах на проведение чемпионатов 2018-го и 2022 годов, выигранных Россией и Катаром соответственно.

Майкл Гарсия ушел со своего поста в декабре 2014 года в знак протеста против того, как Международная федерация футбола поступила с его докладом. По словам американского юриста, руководители ФИФА решили опубликовать только сокращенную и "политически удобную версию" его расследования.

Эта 42-страничная версия снимала с Катара обвинения в коррупции.

В материале Bild рассказывается, в частности, о 2 млн долларов (1,6 млн фунтов стерлингов), якобы выплаченных 10-летней дочери чиновника ФИФА.

Газета обещает полностью опубликовать 403-страничный отчет Гарсии.

Согласно публикации Bild:

Три члена высшего руководства ФИФА отправились на вечеринку в Рио на частном самолете, принадлежавшем Федерации футбола Катара, перед голосованием за выбор страны-хозяйки чемпионатов 2018-го и 2022 годов;

Катарская спортивная академия Aspire была "широко вовлечена" в "манипулирование членами ФИФА, имевшими право голоса".

Питер Росберг - журналист, утверждающий, что имеет в своем распоряжении отчет Гарсии, - написал в "Фейсбуке", что тот "не содержит доказательств покупки чемпионатов 2018-го и 2022 годов".

Он описывает содержание доклада как "паззл, который обретает смысл, только когда все его части собраны воедино".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Отсутствие решимости в руководстве ФИФА разобраться с этими вопросами привело меня к выводу о том, что моя роль в этом деле завершена", - заявил Гарсия в декабре 2014 года

В расследовании ФИФА рассматривалось поведение всех девяти стран-участниц, подавших заявки на право проведения чемпионатов мира как 2022-го, так и 2018 года, присужденного России на той же церемонии в 2010 году.

"Попытка одурачить общественность"

Выступая перед уходом в отставку, Майкл Гарсия заявил, что опубликованная ФИФА версия его доклада содержит "многочисленные неполные или искаженные сведения".

Саймон Джонсон, возглавлявший заявку Англии на проведение ЧМ-2018, сказал: "Теперь, когда я увидел заявление господина Гарсии, я абсолютно убежден, что его отчет подвергся ретуши по политическим соображениям".

Член британского парламента Дэмиан Коллинз также заявил о "ретуши" и "попытке одурачить общественность". "В результате подозрения во взяточничестве и серьезных правонарушениях остаются без ответа, а полный доклад по-прежнему скрывается", считает он.

При этом обнародованный отчет ФИФА подверг жесткой критике Футбольную ассоциацию Англии.

В нем говорилось, что англичане пытались заручиться поддержкой бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера, который покинул свой пост в 2011 году после обвинений во взяточничестве. Английская ассоциация отвергает все обвинения, настаивая на том, что "представила прозрачную заявку".

Французская прокуратура также расследует процесс рассмотрения заявок на проведение чемпионатов мира 2018-го и 2022 годов, и в апреле допросила в качестве свидетеля бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

Национальная прокуратура Франции начала свое расследование в прошлом году.

Спортивный обозреватель Би-би-си Дэн Роан

С тех пор как экс-глава ФИФА по этике Майкл Гарсия неожиданно подал в отставку в знак протеста против того, как поступили с результатами его расследования, содержание его секретного доклада было одной из величайших тайн в мире спорта.

И хотя утечка этого документа, возможно, и не произведет эффекта разорвавшейся бомбы, имеются все признаки того, что публикация вызовет новые неудобные вопросы, особенно в свете решения ФИФА в 2014 году дать "зеленый свет" заявке Катара.

Сейчас, когда один чемпионат мира предстоит проводить в государстве, погрязшем в конфликте с соседями, а России - хозяйке другого чемпионата - приходится отбиваться от новых допинговых обвинений, подобные разоблачения - последнее, что нужно ФИФА.