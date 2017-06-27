Число активных пользователей "Фейсбука" достигло 2 миллиардов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цукерберг назвал целью социальной сети подключить к "Фейсбуку" весь мир

Более четверти населения планеты пользуется "Фейсбуком" хотя бы раз в месяц. Администрация социальной сети сообщила, что ее месячная аудитория достигла 2 миллиардов человек - за минувшие пять лет она удвоилась.

Основатель и гендиректор "Фейсбука" Марк Цукерберг рассказал о преодолении отметки в 2 миллиарда пользователей каждый месяц на своей странице в соцсети.

"Мы достигли прогресса, соединяя мир, давайте сближать людей во всем мире вместе. Для меня честь быть с вами на этом пути", - написал он.

В сообщении Facebook Newsroom отмечается, что в среднем ежедневно 800 млн пользователей ставят лайки записям в социальной сети. Реакцию "любовь" используют каждый день 175 миллионов человек.

"Более миллиарда людей каждый месяц используют группы", - говорится в тексте директора по продуктам Facebook Майка Новака и менеджера по продуктам Гильермо Спиллера на сайте Facebook Newsroom.

В блоге социальной сети также анонсировали запуск "благодарностей" от "Фейсбука", которые будут появляться в ленте пользователя, когда он ставит реакцию "любовь" записям друзей или поздравляет кого-то из них с днем рождения. Кроме того, социальная сеть отметит достижение в 2 миллиарда человек месячной аудитории персонализированными видео для пользователей.

Цукерберг создал "Фейсбук" 13 лет назад. В октябре 2012 года социальная сеть объявила, что ее месячная аудитория достигла миллиарда пользователей в месяц.

Ранее в этом году администрация социальной сети предупредила, что рост доходов от рекламы снизится. Тем не менее, амбиции Цукерберга остаются огромными.

Он пояснил USA Today, что соцсеть не стала с фанфарами объявлять о двух миллиардах пользователей в месяц, потому что "еще не подключила всех".

"Мы действительно заняты тем, чтобы получить возможность подключить всех", - сказал Цукерберг.