Пресса Британии: британские министры рассорились из-за "брексита"

В обзоре британских газет:

В команде Мэй разлад из-за брексита

Румынские тюрьмы не подходят для румынских воров

Британские верующие всё лучше принимают гей-пары

Хэммонд и Джонсон не поделили "брексит"

Правительство консерваторов не может прийти к консенсусу о том, как должны проходить переговоры о "брексите", пишут газеты Times и Financial Times.

Мало того, что у разных министров - разный взгляд на проблематику выхода Британии из ЕС, они еще и обвиняют друг друга в непоследовательности.

В первую очередь, отмечают издания, разлад случился между министром иностранных дел Борисом Джонсоном и министром финансов Филипом Хэммондом, претензии к которому также есть и у министра по делам "брексита" Дэвида Дэвиса.

Одним из камней преткновения стал договор о свободной торговле Британии с другими странами-членами ЕС, переговоры о котором еще даже не начинались.

Дэвис удивил бизнес-общественность, уверены в Times, когда сказал, что подобный договор будет легко заключить за два года. Со стороны министра финансов прозвучала куда более сдержанная оценка - четыре года.

Дэвис обвинил Хэммонда в непоследовательности, припомнив тому не очень осторожное обращение с цифрами.

Подтянутый Хэммонд, в свою очередь, пошутил над эксцентричным Джонсоном: ранее министр иностранных дел заявлял, что Британия "получит свой пирог и съест его", то есть сможет отказаться от обязательств, налагаемых членством в ЕС, но сохранить его преимущества.

Однако на съезде Христианско-демократической партии Германии, в которую входит и канцлер Ангела Меркель, глава британского минфина намекнул, что у коллеги вышла не самая удачная метафора. "Компромисс - это искусство поделить пирог так, чтобы каждый думал, что у него самый крупный кусок", - сыронизировал Хэммонд по случаю.

Филип Хэммонд приехал в Берлин с примирительным посланием Financial Times

На контрасте с "подходом жесткого брексита", который отстаивает Джонсон, Хэммонд прибыл в Берлин с намерением договориться и послать европейским партнерам Британии обнадеживающий сигнал.

По словам министра финансов, британцы проголосовали за выход из политических структур Евросоюза, однако это не значит, что они повернулись спиной к Европе.

Дэвис, со своей стороны, признал, что избирательная кампания тори в преддверие июньских парламентских выборов была невыразительной.

"Она рухнула за пару недель", - заметил Дэвис.

Переговоры по выходу Британии из ЕС должны закончиться в марте 2019 года, тогда же королевство должно покинуть союз. Однако по договоренности сторон эти сроки могут быть сдвинуты.

Румынские тюрьмы не подходят для румынских воров

Такое решение, согласно Daily Mail, принял британский суд.

Как оказалось, Ионел-Ремус Греку и Космин-Йонут Багаря не могут быть депортированы из Британии на родину, поскольку это бы нарушило решение Европейского суда по правам человека.

Согласно ЕСПЧ, пространство на каждого заключенного должно составлять не менее 3 кв. метров, в то время как в Румынии осужденных ждут камеры площадью в 2 кв. метра.

42-летний Греку был частью банды грабителей, однако бежал в Британию, чтобы не отбывать наказание в Румынии.

39-летний Багаря сначала получил на родине условный срок за выращивание марихуаны, сообщает газета, однако затем нарушил условия приговора и отбыл в Британию.

Двое мужчин пытаются с помощью адвокатов не допустить экстрадиции.

Румынская сторона сообщила судьям Ирвину и Коллинзу, что у заключенных будут зоны для прогулок, места для курения, а также образовательная и культурная программа, 10 часов посещений в месяц и возможность пользоваться смартфонами, однако с жилой площадью все же могут возникнуть проблемы.

До завершения переговоров по "брекситу" Тереза Мэй тихо отказалась от плана по выходу из юрисдикции ЕСПЧ Daily Mail

Судья Ирвин сказал, что было бы нежелательным не экстрадировать мужчин в Румынию, однако этот процесс в данный момент заморожен, чтобы дать румынским тюремщикам возможность подыскать осужденным подходящие под требования ЕСПЧ камеры.

При этом живущий в Гэмпшире молочный брат Багари - Георге Мунтяну - считает, что за время проживания в Британии его родственник полностью изменил свою жизнь и встал на правильный путь.

"Он работает в багажном отделе порта Саутгемптона. Он приехал в Британию три года назад и начал все заново. Уверен, что он не захочет ехать обратно в Румынию", - добавил Мунтяну, подчеркнув, что у него нет денег на юридическую помощь брату.

Как утверждает Daily Mail, до завершения переговоров по "брекситу" премьер Британии Тереза Мэй решила не рассматривать вопрос о выходе страны из юрисдикции ЕСПЧ.

По данным Хоум-офиса, с 2010 года из королевства депортировали более 37 тысяч иностранных правонарушителей.

Британские верующие стали куда лучше относиться к ЛГБТ

Daily Telegraph приводит данные масштабного исследования, согласно которому за последние пять лет активные прихожане Англиканской церкви стали гораздо терпимее относиться к однополым отношениям.

Если в 2012 году приемлемыми ЛГБТ-связи считали 31% англикан, то сейчас их число возросло до 55%, сообщает Национальный центр социальных исследований.

Более того, это первый раз в истории опроса, когда большинство английских христиан заявили о принятии геев и лесбиянок.

Помимо этого, до 73% возросла пропорция верующих, не видящих ничего предосудительного в добрачных половых связях.

Для сравнения - в 1985 году таких опрошенных была всего треть.

Молодёжь куда меньше рискует подвергнуться травле за свои сексуальные предпочтения, чем 10 лет назад Daily Telegraph

Параллельно выяснилось, что британские католики стали толерантнее относиться к абортам, чем когда бы то ни было, замечают в Daily Telegraph.

Что примечательно - в среде священиков Англиканской церкви однополые отношения вызывают бурную полемику.

Ряд священнослужителей не против введения церковных гей-браков, в то время как некоторые считают, что Библия осуждает гомосексуальность.

Архиепископы Кентерберийский и Йоркский на прошлой недлеле заявили, что в связи с внутрицерковными противоречиями новое англиканское методическое пособие по сексуальности не появится раньше 2020 года.

В завершение темы в газете упомянут и отчёт организации по защите прав ЛГБТ Stonewall, из которого следует, что британская молодёжь куда меньше рискует подвергнуться травле в школах и университетах за свои сексуальные предпочтения, чем 10 лет назад.

Обзор подготовил Михаил Поплавский, bbcrussian.com