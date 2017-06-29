Пресса Британии: вирус Petya как повод для мобилизации НАТО

В обзоре британских газет:

Petya заставил страны НАТО вспомнить о защите друг друга

Судья, назначенный по делу о Гренфелл-тауэр, ранее почти выселил многодетную мать

Герой с Лондонского моста вернулся домой из больницы

Вирус Petya заставил страны НАТО вспомнить о защите друг друга

Программа-вымогатель, которая во вторник заблокировала компьютеры и зашифровала файлы десятков корпораций по всему миру, может рассматриваться как кибернападение, подлежащее ответу НАТО, сообщает Daily Telegraph.

Таким образом, статья 5 устава альянса, гласящая, что нападение на одного члена является нападением на всех, может быть применена и в случае кибератаки.

Как замечают компьютерные аналитики, вирус Petya похож на WannaCry, поразивший сотни серверов в мае, однако главной целью создания новой вредоносной программы могло быть сеяние паники, а не получение крупных сумм через вымогательство.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не только вспомнил о знаменитой пятой статье, но и пообещал Украине, наиболее пострадавшей от "Пети", помощь с защитой от кибератак.

По словам Столтенберга, кибербезопасность - такое же поле деятельности альянса, как наземные, воздушные и морские операции Daily Telegraph

По словам Столтенберга, кибербезопасность - такое же поле деятельности альянса, как наземные, воздушные и морские операции.

"Мы проводим все больше учений вместе, мы делимся лучшими практическими и технологическими наработками, и мы все более тесно сотрудничаем с союзниками. НАТО помогает Украине с киберзащитой и создало фонд поддержки программ, направленных на усиление украинской виртуальной обороны", - добавил генсек.

На данный момент такие разные компании, как австралийская шоколадная фабрика и индийский порт, подсчитывают убытки от "Пети", который блокирует запуск компьютера и требует сумму, эквивалентную 300 долларам, за разблокирование пораженных системных файлов, подчеркивает газета.

Биография судьи по делу Гренфелл-тауэр

Times рассматривает послужной список отставного судьи сэра Мартина Мур-Бика, которого в четверг назначат руководить общественным расследованием пожара в лондонской высотке Гренфелл-тауэр, унесшего жизни по меньшей мере 80 человек.

Как показала проверка, внешняя отделка дома не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Издание называет 70-летнего ветерана Апелляционного суда глубоко уважаемым профессионалом, чьи решения по жилищным вопросам, однако, вызывали определенное недовольство.

Именно такое прошлое Мур-Бика заставило некоторых советников премьера Терезы Мэй усомниться в правильности его назначения, замечает старейшая газета.

При этом издание не сомневается, что выбор ушедшего в декабре на покой судьи устроит очень многих в юридическом сообществе, и на это и рассчитывали его лоббисты, в частности, лорд главный судья Англии и Уэльса.

Однако один конкретный эпизод его недавней биографии может озадачить общественность: в 2014 году он вынес решение в пользу муниципалитета Вестминстера по делу о выселении многодетной матери Титины Нзоламесо, которая протестовала против принудительного переезда из центра Лондона в отстоящий на 70 километров от столицы Милтон-Кейнс.

Поскольку жители Гренфелл-тауэр просят расселить их в том же районе Кенсингтон и Челси, у них есть опасения относительно судьи, который одобрил выселение женщины за 50 миль от ее дома Times

Поскольку жители Гренфелл-тауэр просят расселить их в том же городском районе Кенсингтон и Челси, у них есть опасения относительно судьи, который одобрил выселение женщины за 50 миль от ее дома, замечают в газете.

Верховный суд, кстати, впоследствии отменил решение Мур-Бика.

В прошлом году этот же судья был одним из тех, кто признал недействительным решение о предоставлении статуса беженца в Британии четырем сирийцам из лагеря в Кале.

Свое решение дать зеленый свет депортации китайского преступника, который связал и ограбил двух женщин и при этом содержал детей, родившихся в Британии, Мур-Бик объяснил тем, что, по его суждению, общественные интересы в случае депортации китайца были важнее, чем право его детей видеть отца регулярно.

Герой с Лондонского моста вернулся домой из больницы

Сразу несколько крупнейших газет вынесли на первые полосы интервью полицейского констебля Уэйна Маркеса, который с одной дубинкой бросился наперевес трем вооруженным ножами злоумышленникам, вылезшим из фургона, которым они давили прохожих на Лондонском мосту вечером 3 июня.

Маркеса выписали из больницы в пятницу, но ему предстоят еще месяцы восстановительной терапии. Сейчас он принимает по 25 таблеток в день.

38-летний мужчина впервые согласился рассказать, что с ним произошло в роковой субботний вечер, когда нападение троих экстремистов унесло жизни восьми человек.

Как собщает Guardian, Маркес едва заступил на свою смену на южном берегу Темзы, как услышал крики, и его коллега, который в тот момент не находился на дежурстве, указал ему на один из близлежащих пабов.

"Я подумал, что это просто потасовка, но затем я увидел, как они [экстремисты] нападают на людей", - говорит уроженец Бирмингема.

Тогда же он подошел к первому атакующему и ударил его дубинкой в живот. Тот вскричал от боли, однако вскоре оправился и ударил полицейского в правый глаз.

На констебля отвлеклись и другие нападавшие.

Он почувствовал, как первый из тех, кто напал на него, воткнул ему нож в ногу Guardian

С закрытым раненым глазом Маркес начал махать дубинкой в разные стороны, когда почувствовал, как первый из тех, кто напал на него, воткнул ему нож в ногу.

"Это было, как в вестерне. Я не понимал, как серьезно меня ранили из-за прилива адреналина", - говорит Маркес.

Помимо области над правым глазом, удары ножом пришлись на его левую руку, левую ногу и голову.

Подоспевшему на помощь коллеге констебль передал, как ему казалось, последние слова своей семье.

Его удивление, когда он очнулся живым в больнице, было велико, замечает издание.

Теперь у него почти восстановилось зрение, однако он по-прежнему хромает на левую ногу.

Семья не хотела бы, чтобы Маркес возвращался в патрульную полицию, однако сам мужчина еще не принял окончательного решения, отложив его до окончания курса лечения.

Обзор подготовил Михаил Поплавский, bbcrussian.com