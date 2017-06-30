Пресса Британии: на облицовке Гренфелл-тауэр и правда экономили

В обзоре британских газет:

Скандал вокруг Гренфелл-тауэр

Британские тинейджеры - самые девайсозависимые после чилийских

Какаду отбивают ритм не хуже (если не лучше) людей

Облицовку Гренфелл-тауэр выбирали подешевле

Ряд британских СМИ пересказывает слитые электронные письма управляющей компании Кенсингтона и Челси, которая еще в 2014 году решила сэкономить на облицовке жилой высотки Гренфелл-тауэр на западе Лондона.

Отделочные работы проводились в прошлом году; пожар в июне унес жизни по меньшей мере 80 человек.

Как показала проверка, внешняя отделка дома не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Times подчеркивает, что компании предлагали на выбор три варианта новой облицовки, и если цинковые панели могли бы выйти на 293 тыс. фунтов (381,5 тыс. долларов) дороже, чем выбранные в итоге алюминиевые с полиэтиленом, то был ещё и вариант с "закалённым" алюминием, который был всего на 5 тыс. фунтов (6,5 тыс. долларов) дороже - и оба они могли бы сделать облицовку многоэтажки куда огнеупорнее.

Однако выбран был именно самый дешёвый вариант, где полиэтилен был зажат между двух слоёв алюминия, как начинка сэндвича.

Как отмечает издание, тон электронных писем свидетельствует о том, что о внешнем виде здания подрядчики и муниципалитет пеклись куда больше, чем о безопасности.

Заместитель председателя муниципалитета Кенсингтона и Челси Рок Филдинг-Меллен, отвечавший за ремонт фасада здания в 2014 году, сейчас утверждает, что выступал за увеличение бюджета на реконструкцию на 3 млн фунтов, что должно было учесть и повышенные расходы на защиту от огня.

Компания-подрядчик Rydon в настоящее время не общается с прессой.

Тон электронных писем свидетельствует о том, что о внешнем виде здания подрядчики и муниципалитет пеклись куда больше, чем о безопасности. Times

В Daily Telegraph рассказывается, что жильцы здания и общественники не испытали восторгов относительно своей первой встречи с сэром Мартином Мур-Биком - судьёй, которого поставили руководить общественным расследованием причин пожара.

"Такое ощущение, что судья хочет сосредоточиться на том, как огонь распространился по облицовке. Но нас интересует, как здание вообще стало пожароопасным", - цитирует издание одного из погорельцев.

Кроме того, по данным Daily Telegraph, полиция в четверг арестовала 52-летнего мужчину, выдававшего себя за отца и супруга погибших при пожаре.

Он утверждал, что всё его имущество исчезло в огне и рассчитывал, что его переселят вместе с выжившими в трагедии.

Британские тинейджеры - вторые по зависимости от смартфонов

В Guardian обсуждаются данные исследования Института образовательной политики (EPI), согласно которому 37,3% британских тинейджеров могут считаться "экстремальными" пользователями соцсетей и интернета в целом, поскольку проводят онлайн более шести часов в сутки.

Из всех 35 стран Организация экономического сотрудничества и развития это второй результат после Чили, отмечается в материале.

Кроме того, Институт выяснил, что 27,6% начинают выходить в глобальную сеть в шесть лет или раньше - в куда более юном возрасте, чем в среднем по организации.

Самое тревожное в этом, по информации газеты, - что 34% несовершеннолетних британцев подвергались травле онлайн или сталкивались с призывами к нанесению себе вреда в сети.

Среди 15-летних британцев 95% выходят в интернет и до, и после школы - что опять-таки заметно выше средних значений по Организации экономического сотрудничества и развития.

95% пятнадцатилетних британцев выходят в интернет и до, и после школы Guardian

Эксперты, опрошенные Guardian, отнюдь не считают, что родителям нужно пытаться стреножить своих отпрысков, не пуская их в сеть или отбирая у них смартфоны, - вместо этого необходимо готовить детей к тому, с чем они могут столкнуться в интернете.

"Дети и подростки активно вовлечены в соцсети, и им нужно помочь просчитать риски от их действий и научить их реагировать на вредоносный контент в случае соприкосновения с ним", - говорит Мэтт Блоу из благотворительной организации Young Minds.

Какаду отбивают ритм не хуже (если не лучше) людей

Большой пальмовый какаду стал неожиданным героем заметки Times благодаря своим небанальным барабанным навыкам.

Дело в том, что проживающая в Австралии и на Новой Гвинее крупная чёрная птица с красным пятном под глазом оказалась единственным - кроме человека - известным науке видом, использующим инструменты для выстукивания ритма.

В течение семи лет группа учёных снимала этих попугаев на полуострове Кейп-Йорк на самом севере Австралии.

За столь долгий срок орнитологам удалось снять 60 "короткометражек", однако результат того стоил: на видео попал процесс изготовления "барабанных палочек".

Оказалось, что какаду сами выбирают тонкие, сухие и прочные ветки, пригодные для отстукивания ритма, и занимались тем же, чем Ринго Старр из "Битлз".

Отслушав свои записи, учёные с изумлением обнаружили, что у огромных чёрных попугаев - идеальное чувство ритма. Times

Отслушав свои записи, учёные с изумлением обнаружили, что у огромных чёрных попугаев - идеальное чувство ритма.

Как полагают исследователи, такое поведение какаду проливает свет на развитие музыкальных способностей у людей - вероятно, наши первобытные предки использовали музыкальные способности, чтобы покорить объект своего желания.

Однако эта гипотеза ещё нуждается в подтверждении.

Что можно утверждать с большей определённостью, полагает издание, - это то, что пальмовый какаду живёт дольше большинства бесшабашных рок-барабанщиков: птицы могут и в 90 лет пребывать в добром здравии.

Обзор подготовил Михаил Поплавский, bbcrussian.com