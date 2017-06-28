СМИ России: Кремлю не нужны конкурентные выборы губернаторов

В обзоре российских СМИ:

Лояльных губернаторов оградят от ярких соперников

"Газпром" планирует покинуть турецкий рынок

Деньги для экономики поищут в оборонзаказе

За год невыездных должников стало больше на 15%

"Ведомости": конкурентной кампании осенью не будет

На осенних выборах губернаторов в 16 регионах ярких кампаний не будет. Газета "Ведомости" сообщает, что Кремль разрешил лояльным губернаторам не регистрировать ярких оппонентов. По сведениям издания, новое руководство внутриполитического блока администрации президента (АП) решило не придерживаться конкурентности на выборах. Такие сведения сообщили человек, близкий к Кремлю и источник, близкий к АП.

Подтверждением тому можно считать трудности, которые уже испытывают яркие кандидаты при сборе подписей депутатов за свое выдвижение. То есть они рискуют не пройти муниципальный фильтр и будут не допущены к выборам.

С такой проблемой столкнулись сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый в свердловские губернаторы от "Яблока" мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской "Справедливой России" Ирина Петеляева.

Вячеслав Володин в бытность замглавы АП декларировал открытость на местных выборах, во всяком случае на словах. Сменивший его Сергей Кириенко об открытости выборов публично не высказывался.

Принцип конкурентности действительно не был переподтвержден в качестве одного из приоритетов новой администрации, отмечает политолог Михаил Виноградов. "Губернаторам разрешено не регистрировать сильных оппонентов: руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров", - объясняет близкий к администрации собеседник.

С учетом уже происходящего в ряде регионов возникает ощущение, что задача не допустить эксцессов на выборах губернаторов приоритетнее, чем обеспечение яркой конкурентной кампании, говорит Виноградов.

Оборотной стороной будет снижение политического веса губернаторов, ведь техническая победа политически мало что дает. К тому же не будет проведен тест-драйв состояния политсистемы накануне федеральной кампании, добавляет эксперт.

Отказ от конкурентности осенью грозит серьезной проблемой на выборах президента, предупреждает политолог Константин Калачев, явка в сентябре будет низкой, а результат победителей, как следствие, завышенным.

На президентских же выборах эти губернаторы должны будут обеспечить еще более высокие цифры основному кандидату, а это может спровоцировать возвращение к выборам без правил с последующими протестами, полагает эксперт.

"Коммерсант": "Газпром" готов попрощаться с Турцией

"Газпромбанк" выходит из газового бизнеса в Турции, продавая свою долю в трейдере Akfel Holding, национализированном в конце 2016 года. Также газета напоминает о планах "Газпрома" продать Bosphorus gas, другой свой актив в этой стране. "Коммерсант" делает вывод о том, что группа уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок.

Издание пишет о том, что целесообразность присутствия "Газпрома" в Турции поставило под вопрос обострение политических отношений в 2015 году.

В 2016 году "Газпромбанк" решил продать долю в Promak по опциону, получил разрешение регулятора и первый платеж от Akfel Holding. Но в начале декабря Akfel Holding была национализирована турецким госфондом по страхованию вкладов (TMSF) по подозрению в финансировании организации Фетхуллы Гюлена (признана в Турции террористической). Это притормозило сделку, ее ход возобновлен только весной, говорят источники газеты.

"Газпром" также собирается продать Bosphorus, в начале июня об этом говорил зампред правления монополии Александр Медведев. Покупателем станет местная Sen Group, которой сейчас принадлежат остальные 29% в Bosphorus. Медведев объяснял, что турецкий рынок теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов, и сослался на "непредсказуемость".

По итогам этих сделок "Газпром" может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером. Такая конфигурация может усилить переговорную позицию "Газпрома" в спорах по цене на газ, поскольку компания уже не будет прямо заинтересована в сохранении рентабельности сбытового бизнеса.

Сейчас "Газпром" находится в арбитраже абсолютно со всеми турецкими клиентами - как с государственной Botas, так и с частными импортерами.

Но, по словам источников газеты, окончательное решение об уходе "Газпрома" из Турции еще не принято. Проблема и в том, что турецкий рынок, еще три года назад обещавший стать вторым для "Газпрома" по объему продаж после Германии, перешел фактически к стагнации.

При этом позиции газа из РФ на нем все более уязвимы, так как Турция активно работает над другими источниками, увеличивая число СПГ-терминалов, а в генерации газ сталкивается со все большей конкуренцией с углем.

По оценке Гульмиры Рзаевой из Оксфордского института энергетических исследований, потребление газа в Турции будет расти весьма умеренно и с нынешнего годового объема в 48 млрд кубометров достигнет 50 млрд кубометров в год только к 2020 году.

"Ведомости": деньги призовут из запаса

Помощник президента Андрей Белоусов придумал, как кредитовать экономику: получать бесплатные деньги со счетов под оборонный заказ. "Ведомости" пишут, что такое предложение Белоусов сделал на совещании у президента России Владимира Путина во вторник.

Средства гособоронзаказа хранятся на особых счетах в банках, неснижаемый остаток составляет 600 млрд рублей. Помощник президента предложил выдавать на эту сумму дешевые кредиты, таким образом получая деньги для экономики. Путин согласился рассмотреть этот вопрос.

Сейчас по закону уполномоченные банки обязаны хранить деньги гособоронзаказа на отдельном счете. На другие счета можно переводить деньги только на оплату товаров и услуг по госконтракту, а также для уплаты налогов.

Деньги переводить можно только по каждому госконтракту - банки обязаны указать при переводе специальный идентификатор. Использовать деньги со спецсчетов на кредиты, уставный капитал компаний, покупку ценных бумаг, иностранной валюты и драгметаллов закон прямо запрещает.

Кроме того, нельзя переводить эти деньги в благотворительные фонды и выплачивать из них выходные пособия. Но выплачивать зарплату сотрудникам и компенсации работникам с отдельного счета можно.

Официальных комментариев от банкиров газета не получила. Топ-менеджеры трех банков на условиях анонимности сообщили "Ведомостям", что средства гособоронзаказа нельзя назвать бесплатными.

"Эти деньги поступают траншами под конкретные работы, и нельзя сказать, что они лежат мертвым грузом, хотя часть из них действительно оседает в банке на какое-то время - по некоторым контрактам, например, предусмотрен аванс, а по другим - длинные сроки", - говорит один из собеседников.

Безусловно, для банков это лакомые деньги, значительная их часть хранится на счетах до востребования, по которым банки, как правило, платят минимальные ставки, признает он, но сказать, что это совершенно бесплатные деньги, нельзя.

Топ-менеджер другого банка уверяет, что банк не делает никаких преференций и начисляет проценты, если деньги хранятся на срочных счетах. "А такого быть не может, чтобы все деньги находились только на бессрочных счетах", - уверен он. Условия по счетам гособоронзаказа разные, но средства не бесплатные, говорит один из госбанкиров.

"Эти средства действительно по большей части хранятся на текущих счетах в банках, поэтому в каком-то смысле их можно считать бесплатными. В то же время при существующем правовом режиме, который определяется нормативными актами государства, перенаправление их на другие цели невозможно", - говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук: использование этих средств на кредитование экономики без понятной стратегии размещения чревато дополнительными рисками.

Сумма в 600 млрд руб., с одной стороны, большая, но, с другой стороны, в относительном выражении от совокупных инвестиций в стране в год (около 23 трлн руб.) это не очень много, рассуждает главный экономист БКС Владимир Тихомиров: если механизм заработает, то часть денег, выданных по низкой ставке, могут пойти на расходы, связанные с зарплатами, что выльется в повышение потребительского спроса, кроме того, часть денег может выплеснуться на валютный рынок.

Госкомпании - не самые эффективные в использовании средств, поэтому польза для экономики - в случае отсутствия четких критериев и жесткого контроля - неочевидна, беспокоится Тихомиров.

"Проблема не в недостатке денег для кредитования. У банков и так избыточная ликвидность, которую ЦБ забирает через депозитные аукционы. Проблема - в отсутствии спроса со стороны качественных заемщиков. Для них ставки по кредитам уже довольно низкие", - считает аналитик Fitch Александр Данилов

"Известия": растет число невыездных россиян

Выехать за границу из-за долгов не смогут 2,3 миллиона россиян, задолженность которых по состоянию на май превысила 10 тыс. рублей. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). За год невыездных стало больше на 15%. По прогнозам экспертов, к концу года число россиян-неплательщиков увеличится до 2,6 млн.

Приставы каждый год увеличивают сумму взысканий с невыездных, считая запрет покидать РФ действенной мерой. "За четыре месяца 2015 года было взыскано более 5,1 млрд рублей. Таким образом, временное ограничение в праве на выезд за пределы РФ - один из наиболее действенных способов мотивации должников к исполнению своих обязательств", - заявили в пресс-службе ФССП.

Процедура снятия ограничения выезда за границу сейчас занимает 10 дней - то есть оплатить долг по исполнительному листу лучше за две недели до вылета.

Гендиректор компании "Секвойя Кредит Консолидейшн" Алексей Терский уточнил, что самыми злостными неплательщиками являются граждане с долгами по алиментам (они составляют 20% от всех невыездных должников) и клиенты банков (40%), а также те, кто не заплатил налоги или штрафы ГИБДД (10%). Неплательщиков за услуги ЖКХ среди "невыездных" 5%, а доля заемщиков МФО составляет всего 1,5% в общем числе таких должников.

Директор департамента по работе с просроченной задолженностью "Бинбанка" Сергей Голец уверен, что из-за вступления в силу закона о коллекторской деятельности число невыездных должников будет расти. Впрочем, по словам представителя "Бинбанка", у должников, желающих выехать за рубеж, остаются и "официальные" лазейки: например, выезд за границу через страны Таможенного союза - Белоруссию и Казахстан. Такая практика существует, поэтому запрет на выезд далеко не всегда является решением вопроса, указал Сергей Голец.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.