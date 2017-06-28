Женщина или корова: кто в Индии важнее?

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh

Неужели женщины менее важны, чем коровы? Этот неудобный вопрос лежит в основе фотопроекта, который буквально "взорвал" соцсети и вызвал ярость местных интернет-троллей в адрес 23-летнего фотографа за то, что тот запечатлел индийских женщин в масках коровы.

"Меня беспокоит тот факт, что в моей стране коровы считаются более важными, чем женщины; что изнасилованной или пережившей нападение женщине гораздо дольше надо дожидаться правосудия, чем корове, которую индусы почитают священным животным", - так разъяснил идею своего проекта живущий в Дели фотограф Суджатро Гош.

Действительно, Индия часто попадает в новостные сводки именно из-за количества преступлений против женщин, поскольку изнасилование в этой стране происходит каждые 15 минут.

"Эти дела рассматриваются в судах годами, прежде чем кого-нибудь осудят, тогда как когда убивают корову, то экстремистские индуистские группы тут же идут и убивают или избивают того, кого они подозревают в забое животного", - говорит фотограф.

Фотопроект, как говорит Суджатро, это его протест против растущего влияния групп народных бдителей по защите коров, которые совсем распоясались с приходом к власти 2014 году ультраправой националистической партии "Бхаратия джаната".

"Меня взволновало линчевание в Дадри [поселок в штате Уттар-Прадеш, где индуистские экстремисты убили мусульманина, про которого говорили, что он хранил и ел говядину] и другие подобные нападения на мусульман на религиозной почве со стороны бдителей интересов коров", - говорит Гош.

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption Первое фото было сделано на фоне знаменитого и одного из самых посещаемых мест в Индии - монумента "Ворота Индии"

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption Женщина в маске коровы в классе

В последние несколько месяцев кроткая корова стала в Индии символом, поляризовавшим общество.

Правящая партия настаивает на том, что корова - священное животное и должно охраняться. В некоторых штатах запрещено забивать коров, а против нарушающих этот запрет введено строгое наказание, и теперь парламент рассматривает закон о смертной казни за это правонарушение.

Однако говядина - это одно из основных блюд, которое едят мусульмане, христиане и миллионы представителей самых низших каст (далитов или неприкасаемых), и именно они подвергаются насилию со стороны народных бдителей.

За последние два года во имя коровы были убиты около 10 человек, причем часто жертвы избираются на основании одних слухов, а на мусульман нападают даже за перевозку коровьего молока.

Гош, который родился в Колкате (бывшей Калькутте - городе на востоке страны), говорит, что узнал "об этой опасной смеси религии и политики", только когда переехал в Дели несколько лет назад, и надеется, что этот проект станет беззвучным протестом, который изменит ситуацию.

В начале июня Гош, будучи в Нью-Йорке, купил в магазине развлекательных принадлежностей маску коровы и по возвращении начал снимать женщин в этой маске в различных местах - на фоне туристических достопримечательностей, правительственных зданий, у них дома, на корабле, на поезде и т.д. - поскольку женщины уязвимы повсюду.

"Я фотографировал женщин из всех слоев общества. Я начал этот проект в Дели, поскольку столица - это центр всего: политики, религии и всех общественных дебатов. Я снял первое фото на фоне знаменитого и одного из самых посещаемых мест в Индии - монумента "Ворота Индии". Затем я сфотографировал другую модель на фоне президентского дворца, третью - на лодке на реке Хугли в Колькате на фоне моста Ховра", - рассказывает автор проекта.

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption В проекте пока приняли участие знакомые автора

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption Отчего же не сняться на фоне президентского дворца?

Пока что все его модели - это приятельницы или знакомые, поскольку, как объясняет Суджатро, "эта тема вызывает настолько обостренную реакцию, что трудно было бы обращаться по этому поводу к незнакомым".

Две недели назад он запустил этот проект в "Инстаграме" и получил положительную реакцию: "Он за неделю стал "вирусным" - и все мои благосколонные подписчики, и даже те, кого я не знал, - все его оценили".

Но после того, как о проекте написали индийские газеты и поместили статьи об этом на свои страницы в "Фейсбуке" и "Твиттере", началось невообразимое.

"Некоторые в комментариях начали мне угрожать. В "Твиттере" меня стали троллить; писали, что меня вместе с моим моделями надо отвезти в Соборную мечеть в Дели и там забить, а наше мясо надо скормить женщине-журналистке и женщине-писательнице, которых националисты ненавидят. Они писали, что хотят посмотреть, как моя мать будет обливаться слезами над моим телом", - говорит фотограф.

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption На реке Хугли в Колькате на фоне моста Ховра

Правообладатель иллюстрации Sujatro Ghosh Image caption Автор фотографировал женщин из всех слоев общества

Некоторые даже обратились в полицию Дели с просьбой арестовать автора , обвинив его в разжигании беспорядков.

Гош не удивлен этой злобой и признает, что его работа - это опосредованный выпад в адрес правящей партии "Бхаратия джаната".

"Я делаю политическое заявление, поскольку этот вопрос имеет политическое значение, но если мы заглянем глубже, то увидим, что индуистский национал-шовинизм всегда существовал, просто за последние два года с этим правительством он вылез наружу".

Угрозы не напугали молодого фотографа.

"Я не боюсь, потому что я делаю это во имя всеобщего блага", - говорит он.

Кроме того, положительной стороной столь широкой популярности его проекта стало то, что он получил огромное количество посланий от женщин из разных уголков земного шара, которые сказали, что хотят поучаствовать в его кампании.

Так что корова, как он говорит, продолжит свое путешествие.