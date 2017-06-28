Кто и зачем закидал с вертолета гранатами Верховный суд Венесуэлы
На здание Верховного суда Венесуэлы во вторник было сброшено с вертолета четыре гранаты. Президент страны Николас Мадуро назвал это террористическим нападением, призванным дестабилизировать ситуацию в стране.
Перед этим вертолет произвел 15 выстрелов по венесуэльскому министерству внутренних дел.
На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как полицейский вертолет кружит над городом, а затем слышны громкие звуки взрывов.
Бывший полицейский Оскар Перес опубликовал видеообращение, в котором заявил, что это он был пилотом угнанного вертолета, и потребовал отставки "преступного правительства". Его местонахождение неизвестно.
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В Венесуэле с апреля не прекращаются массовые антиправительственные акции протеста на фоне углубляющегося политического и экономического кризиса.
Верховный суд часто оказывается под огнем критики со стороны оппозиции за вынесение приговоров, поддерживающих власть Мадуро.
Что произошло?
Над центром Каракаса кружил синий полицейский вертолет с баннером "350. Libertad" ("350. Свобода"). В статье 350 конституции Венесуэлы говорится о возможности непризнания гражданами власти, если она нарушает демократические ценности и права человека. Оппоненты Мадуро ссылаются на эту статью, когда хотят показать нелегитимность его власти.
На появившихся в интернете фотографиях видно, что внутри вертолета были два человека, один из них - в маске.
Венесуэльские власти сообщили, что вертолет произвел 15 выстрелов по зданию министерства внутренних дел, где в тот момент проходил прием, а затем полетел к суду и сбросил на него четыре гранаты израильского производства.
Одна граната не взорвалась. Никто не пострадал.
После этого президент Мадуро выступил с телеобращением к нации и объявил, что привел армию в состояние боевой готовности. "Я задействовал все армейские силы на защиту мира. Рано или поздно мы поймаем вертолет и того, кто совершил этот теракт против наших государственных институтов", - сказал он.
Кто пилотировал вертолет?
Полицейский, назвавшийся Оскаром Пересом в видеообращениях, которые он разместил в "Инстаграме".
Облаченный в камуфляжную форму, в окружении вооруженных людей в военной форме и масках, он призвал народ Венесуэлы противостоять "тирании".
"Мы - коалиция военнослужащих, полицейских и гражданских лиц, которые хотят стабильности и выступают против преступного правительства", - заявил он.
"Мы не принадлежим ни к какому политическому движению или партии. Мы националисты, патриоты и поддерживаем установленные институты".
Перес сказал также, что это борьба не против сил безопасности, а "против безнаказанности нынешней власти, против тирании".
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Пока непонятно, насколько мощную поддержку он имеет.
Президент Мадуро заявил, что этот человек раньше работал пилотом в штате бывшего министра внутренних дел и юстиции Мигеля Родригеса Торреса, которого он обвинил в связях с ЦРУ.
Анализ: Уилл Грант, Би-би-си, Мехико:
Это, в принципе, бесполезное дело - пытаться предсказать, является ли некий новый поворот в затяжном кризисе "поворотной точкой" для страны.
За последние месяцы мы видели довольно много с виду казавшихся решающими моментов - от решения укрепить Национальную ассамблею до недавней гибели подростка во время протестов в Каракасе, - которые довольно быстро померкли на фоне общей кризисной ситуации в этой богатой нефтью стране.
И в то же время разочарованный член служб безопасности, швыряющий гранаты в Верховный суд и, по-видимому, еще и стреляющий в министерские здания - это что-то экстремальное даже по венесуэльским меркам.
Трудно сказать, является ли "Оскар Перес" действительно частью коалиции единомышленников из "военнослужащих, полицейских и гражданских лиц", или он всего лишь одиночка.
Президент Мадуро молниеносно назвал это "террористическим актом" и использовал этот инцидент как повод для приведения армии в боеготовность.
До этого он уже бросил вызов своим оппонентам: "Если Боливарская революция окажется под угрозой, то тогда то, чего мы не сможем добиться на избирательных участках, мы получим с помощью оружия".
Венесуэльская оппозиция расценила это как открытую угрозу.
Этот инцидент с вертолетом может быстро исчерпать себя, а может оказаться чем-то серьезным. Что можно сказать наверняка, так это то, что ситуация с безопасностью в Венесуэле вряд ли может быть хуже, учитывая объявленные властями на июль выборы в новую конституционную ассамблею.
Почему сейчас?
В Венесуэле последние два месяца практически ежедневно проходят антиправительственные протесты, экономический и политический кризис продолжает ухудшаться.
Демонстранты говорят, что готовы продолжать протесты до тех пор, пока не пройдут всеобщие выборы и правительство не уйдет в отставку.
Согласно данным прокуратуры, с 1 апреля в ходе протестов погибли более 70 человек.
Могла ли это быть попытка государственного переворота?
Несмотря на то что президент Мадуро назвал это нападение "атакой террористов", намеренных дестабилизировать ситуацию в стране, пока неясно, какой поддержкой пользуется "Оскар Перес".
Ранее во вторник Николас Мадуро повторил свои заявления о том, что США поддерживают попытки переворота против его правительства и предупредил президента Дональда Трампа, что Венесуэла будет этому противостоять.
В понедельник Мадуро объявил, что пять человек были арестованы по обвинению в заговоре с целью сместить его с президентского поста и подготовить американское вторжение.
Попытки переворотов в Венесуэле:
- В 1992 году покойный Уго Чавес попытался сместить правительство президента Карлоса Андреса Переса. Попытка провалилась, Чавес был арестован и посажен в тюрьму, но в конце концов он был избран на президентских выборах в 1998 году.
- В 2003 году уже самому Чавесу пришлось пережить попытку переворота, устроенную мятежниками из числа военных офицеров.
- Месяцы спустя спецслужбы раскрыли еще одну попытку переворота под предводительством ведущих политических и военных оппозиционеров.