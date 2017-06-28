Кто и зачем закидал с вертолета гранатами Верховный суд Венесуэлы

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Верховный суд часто оказывается под огнем критики со стороны венесуэльской оппозиции за вынесение приговоров, поддерживающих власть Мадуро

На здание Верховного суда Венесуэлы во вторник было сброшено с вертолета четыре гранаты. Президент страны Николас Мадуро назвал это террористическим нападением, призванным дестабилизировать ситуацию в стране.

Перед этим вертолет произвел 15 выстрелов по венесуэльскому министерству внутренних дел.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как полицейский вертолет кружит над городом, а затем слышны громкие звуки взрывов.

Бывший полицейский Оскар Перес опубликовал видеообращение, в котором заявил, что это он был пилотом угнанного вертолета, и потребовал отставки "преступного правительства". Его местонахождение неизвестно.

В Венесуэле с апреля не прекращаются массовые антиправительственные акции протеста на фоне углубляющегося политического и экономического кризиса.

Верховный суд часто оказывается под огнем критики со стороны оппозиции за вынесение приговоров, поддерживающих власть Мадуро.

Что произошло?

Над центром Каракаса кружил синий полицейский вертолет с баннером "350. Libertad" ("350. Свобода"). В статье 350 конституции Венесуэлы говорится о возможности непризнания гражданами власти, если она нарушает демократические ценности и права человека. Оппоненты Мадуро ссылаются на эту статью, когда хотят показать нелегитимность его власти.

На появившихся в интернете фотографиях видно, что внутри вертолета были два человека, один из них - в маске.

Венесуэльские власти сообщили, что вертолет произвел 15 выстрелов по зданию министерства внутренних дел, где в тот момент проходил прием, а затем полетел к суду и сбросил на него четыре гранаты израильского производства.

Одна граната не взорвалась. Никто не пострадал.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция устроила кордоны вокруг Верховного суда после нападения

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "То, чего мы не сможем добиться на избирательных участках, мы получим с помощью оружия", - предупредил президент Мадуро

После этого президент Мадуро выступил с телеобращением к нации и объявил, что привел армию в состояние боевой готовности. "Я задействовал все армейские силы на защиту мира. Рано или поздно мы поймаем вертолет и того, кто совершил этот теракт против наших государственных институтов", - сказал он.

Кто пилотировал вертолет?

Полицейский, назвавшийся Оскаром Пересом в видеообращениях, которые он разместил в "Инстаграме".

Облаченный в камуфляжную форму, в окружении вооруженных людей в военной форме и масках, он призвал народ Венесуэлы противостоять "тирании".

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption Человек в камуфляже назвал себя Оскаром Пересом

"Мы - коалиция военнослужащих, полицейских и гражданских лиц, которые хотят стабильности и выступают против преступного правительства", - заявил он.

"Мы не принадлежим ни к какому политическому движению или партии. Мы националисты, патриоты и поддерживаем установленные институты".

Перес сказал также, что это борьба не против сил безопасности, а "против безнаказанности нынешней власти, против тирании".

Пока непонятно, насколько мощную поддержку он имеет.

Президент Мадуро заявил, что этот человек раньше работал пилотом в штате бывшего министра внутренних дел и юстиции Мигеля Родригеса Торреса, которого он обвинил в связях с ЦРУ.

Анализ: Уилл Грант, Би-би-си, Мехико:

Это, в принципе, бесполезное дело - пытаться предсказать, является ли некий новый поворот в затяжном кризисе "поворотной точкой" для страны.

За последние месяцы мы видели довольно много с виду казавшихся решающими моментов - от решения укрепить Национальную ассамблею до недавней гибели подростка во время протестов в Каракасе, - которые довольно быстро померкли на фоне общей кризисной ситуации в этой богатой нефтью стране.

И в то же время разочарованный член служб безопасности, швыряющий гранаты в Верховный суд и, по-видимому, еще и стреляющий в министерские здания - это что-то экстремальное даже по венесуэльским меркам.

Трудно сказать, является ли "Оскар Перес" действительно частью коалиции единомышленников из "военнослужащих, полицейских и гражданских лиц", или он всего лишь одиночка.

Президент Мадуро молниеносно назвал это "террористическим актом" и использовал этот инцидент как повод для приведения армии в боеготовность.

До этого он уже бросил вызов своим оппонентам: "Если Боливарская революция окажется под угрозой, то тогда то, чего мы не сможем добиться на избирательных участках, мы получим с помощью оружия".

Венесуэльская оппозиция расценила это как открытую угрозу.

Этот инцидент с вертолетом может быстро исчерпать себя, а может оказаться чем-то серьезным. Что можно сказать наверняка, так это то, что ситуация с безопасностью в Венесуэле вряд ли может быть хуже, учитывая объявленные властями на июль выборы в новую конституционную ассамблею.

Почему сейчас?

В Венесуэле последние два месяца практически ежедневно проходят антиправительственные протесты, экономический и политический кризис продолжает ухудшаться.

Демонстранты говорят, что готовы продолжать протесты до тех пор, пока не пройдут всеобщие выборы и правительство не уйдет в отставку.

Согласно данным прокуратуры, с 1 апреля в ходе протестов погибли более 70 человек.

Могла ли это быть попытка государственного переворота?

Несмотря на то что президент Мадуро назвал это нападение "атакой террористов", намеренных дестабилизировать ситуацию в стране, пока неясно, какой поддержкой пользуется "Оскар Перес".

Ранее во вторник Николас Мадуро повторил свои заявления о том, что США поддерживают попытки переворота против его правительства и предупредил президента Дональда Трампа, что Венесуэла будет этому противостоять.

В понедельник Мадуро объявил, что пять человек были арестованы по обвинению в заговоре с целью сместить его с президентского поста и подготовить американское вторжение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывший президент Уго Чавес по-прежнему популярен у тех, кто поддерживает Мадуро

Попытки переворотов в Венесуэле: