"Куин Элизабет" против "Адмирала Кузнецова": чей авианосец круче

Media playback is unsupported on your device Крупнейший британский авианосец выходит на испытания в море

Новый британский авианосец "Куин Элизабет", который вышел на ходовые испытания на этой неделе, вызвал обмен колкостями между российским и британским министерствами обороны.

В четверг официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков назвал новый корабль "удобной морской целью", сравнив его с российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов".

Таким образом Конашенков отреагировал на высказывание министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, который ранее заявил, что в России должны завидовать британским морякам.

"Если бы вы видели, как старый, ветхий "Кузнецов" проплыл через Ла Манш несколько месяцев назад, то, я думаю, что русские должны немного смотреть на этот корабль с завистью", - цитировала британская пресса слова министра.

В прессе новый авианосец уже прозвали "бегемотом" и "большой Лиззи" - это действительно самый крупный военный корабль, который когда-либо был построен на верфях Соединенного Королевства. Его размеры действительно впечатляют - водоизмещение 65 тысяч тонн, длина летной палубы 280 метров.

Новый авианосец возглавил коммодор Джерри Кидд, до этого командовавший авианосцами "Илластриес" и "Арк Ройал". Он тоже очень гордится новым кораблем.

"В любой стране найдется не так уж много вооружений, настолько же символичных и впечатляющих, как авианосец. Подлодки просто не видно. А это весьма очевидный символ военной мощи и проекции силы", - сказал командир "Куин Элизабет".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Куин Элизабет" вряд ли будет воевать в одиночку - авианосцы всегда сопровождает внушительная эскадра

На самом деле, у нового британского корабля довольно много общего с его российским соперником. В любом случае по классу он ближе к "Кузнецову", чем к суперавианосцам американского флота класса "Нимиц", тем более - новейшими "Джеральд Р. Фордами".

Однако между ними есть одна существенная разница - "Адмирал Кузнецов" был построен в 1991 году, и его боевые системы нуждаются в модернизации, а энергетическая установка - в ремонте.

Британский корабль только что построен, это в любом случае современный корабль, который, к тому же будет нести самые современные истребители F35.

Жертвы компромисса

Новый британский авианосец - это не только гордость и краса королевского ВМФ, но и демонстрация способности британских военных найти компромисс и получить боевой корабль в условиях жесткой экономии средств.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Адмирал Кузнецов" участвовал в сирийской операции российских вооруженных сил

"Адмирал Кузнецов" также является кораблем-компромиссом - он изначально строился как авианесущий крейсер, вооруженный противокорабельными ракетами, авиация на нем задумывалась как вспомогательное вооружение.

Это было необходимо, чтобы соблюсти условия прохождения черноморских проливов, через которые нельзя проходить авианосцам.

Оба корабля в результате оказались гораздо менее боеспособными, чем полноценный атомный авианосец.

Как и российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", "Куин Элизабет" не оснащен паровой либо электромагнитной катапультой для запуска тяжелых самолетов.

С таких авианосцев невозможно запустить воздушный радар - такой, как американский E-2 Hawkeye. Для этого нужна катапульта. А радар необходим, чтобы обнаружить цели для самолетов.

На "Кузнецове", как и на "Куин Элизабет", в качестве средств дальнего радиолокационного обнаружения используются специальные вертолеты - соответственно, Ка-31 и Merlin Crowsnest.

Это снижает возможности авиации корабля даже с учетом неплохих летно-технических характеристик британского вертолета Merlin Crowsnest - вертолет не способен нести настолько же мощное оборудование, как тяжелый самолет.

Летная палуба на обоих кораблях кончается трамплином, который помогает взлетать самолетам без посторонней помощи.

"Большая Лиззи", как и "Кузнецов", не оснащена аэрофинишерами - специальными тросами, за которые зацепляются самолеты, чтобы затормозить при пробеге после посадки, но ее конструкция позволяет установить их позднее.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Отличительная особенность нового авианосца - две надстройки, одна для управления кораблем, другая - полетами

В случае "Куин Элизабет" эти недостатки не играют такой существенной роли, поскольку на этом корабле базируются новейшие истребители F35 Lightning II серии "В" - с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Тихоходные корабли

Для российского корабля скорость - ключевой параметр. На "Кузнецове" базируются истребители МиГ-29К и Су-33, для взлета которых с полной боевой нагрузкой необходимо, чтобы корабль шел полным ходом против ветра.

Максимальная скорость, заложенная в характеристиках "Кузнецова" - 29 узлов. При этом, как отмечают эксперты, из-за изношенности энергетической установки реальная максимальная скорость в настоящее время гораздо ниже, что отражается на его способности запускать тяжелые ударные самолеты.

Максимальная скорость "Куин Элизабет" составляет 25 узлов. Это тоже мало для авианосца, но не играет большой роли для взлета и посадки истребителей F35В.

При этом на палубе "Кузнецова" три стартовых позиции, а на "Куин Элизабет" - только одна.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption "Куин Элизабет", как и "Адмирал Кузнецов", не оснащена катапультой - вместо этого на краю палубы построен трамплин

Британский, как и российский авианосец, не оснащены атомной силовой установкой, что, с одной стороны, сильно снижает стоимость их постройки и обслуживания, а с другой - уменьшает максимальную скорость.

Максимальная скорость американского атомного авианосца класса "Джеральд Р. Форд" - 30 узлов, но самолеты с него стартуют при помощи катапульты

Однако есть одно обстоятельство, которое, возможно, в этом споре играет решающую роль - "Куин Элизабет" является новейшим кораблем, построенным, хоть и в условиях жесткой экономии, но с применением новейших технологий.

На нем установлены мощные цифровые системы управления кораблем, вооружениями. В его конструкцию изначально были заложены условия для будущей модернизации.

В то же время "Кузнецов" создавался в самом конце 1980-х годов прошлого века, и очередная его модернизация начнется в 2018 году. При этом информации о замене изношенной энергетической установки в открытых источниках не появлялось.

Самолеты

Авианосец как боевая единица безусловно очень важен, но воюют в конечном счете его самолеты.

При всех достоинствах истребителей МиГ-29К и Су-33 это глубоко модернизированные самолеты, разработанные еще в 1970-х годах прошлого века.

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption "Куин Элизабет" будет нести более трех десятков новейших истребителей F-35B

Однако при всех впечатляющих летно-технических характеристиках они все-таки гораздо менее боеспособны, чем истребители пятого поколения F35B.

Например, применявшийся для ударов по территории Сирии истребители Су-33 не может нести управляемого вооружения против наземных целей - только управляемые бомбы. Этот самолет создавался, в первую очередь, для воздушных боев. Максимальная боевая нагрузка у него - 6,5 тонны.

МиГ-29К может нести управляемые противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, управляемые бомбы и другое оружие весом до 4,5 тонн.

Максимальная боевая нагрузка F35 составляет восемь тонн, причем он может использовать очень широкий спектр вооружений, как для ведения воздушного боя, так и для нанесения ударов по наземным и морским целям.

Кроме того, в конструкции этого истребителя использована технология снижения радиолокационной заметности, применялись новейшие цифровые системы управления вооружениями, связи, авионика последнего поколения.

У "Кузнецова" есть преимущество перед "Куин Элизабет" в системах противоракетной обороны: ракетный комплекс "Кортик" и ракетно-артиллерийский "Каштан" ближнего радиуса действия.

Британский авианосец защищают скорострельные артиллерийские системы.

Однако ни тот, ни другой авианосец и не были созданы для ведения боевых действий в одиночку - оба корабля нуждаются в группе кораблей сопровождения, среди которых должны быть эсминцы ПВО.

Зачем королевскому флоту такой корабль?

Вряд ли перед "Куин Элизабет" будут ставить те же задачи, которые ставятся перед американскими ударными атомными суперавианосцами - даже при наличии внушительного числа новейших истребителей отсутствие самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и возможности использования истребителей F-35B для дозаправки других самолетов сокращает боевые возможности этих кораблей.

С другой стороны, "Куин Элизабет" способен нести на борту транспортные вертолеты Chinook, с которых можно высаживать десант. То есть их вполне можно использовать как десантные корабли. При этом авиационная поддержка истребителей будет весьма кстати.

По словам главного редактора журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, задач, которые могут быть поставлены перед "Куин Элизабет", много.

"Для заморских операций, обеспечение "зонтика" для своих кораблей, для группировки, которая высаживается на берег, это возможность нанесения удара по территории потенциального противника без запроса на пролет. В этом смысле авианосец - кусок национальной территории", - сказал эксперт Русской службе Би-би-си.

По его словам, вряд ли авианосцу доведется принимать участие в полномасштабных боевых действиях.

"[Он может быть эффективен] для проведения операций в рамках коалиции. Если мы посмотрим на опыт применения [французского авианосца] "Шарля де Голля", у него, как правило, в боевых вылетах с палубы участвуют 10-12 самолетов, не более. Я думаю, здесь будет то же самое", - сказал Фролов.

Впрочем, британским вооруженным силам, очевидно, такой сценарий ведения боевых действий кажется более вероятным, поскольку на верфи в Шотландии уже строится "систершип" "Куин Элизабет" - авианосец "Принц оф Уэльс".

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