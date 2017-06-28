Минск хочет противостоять гибридной войне на российские деньги

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Балансируя между тревожными заявлениями, которые делают Россия и страны Запада, Белоруссия меняет законы и торопится переоснастить армию во имя обеспечения собственной безопасности. Минск надеется осуществить апгрейд на российские деньги, но без соседских "вежливых людей".

В Белоруссии вводится новый вид воинской службы - по мобилизации. Так накануне парламентских каникул решили депутаты, приняв в первом чтении ряд поправок в законодательные акты, связанные с обороной страны.

Объясняя необходимость нововведения, министр обороны Белоруссии Андрей Равков использовал самый убедительный аргумент: чтобы "не наступать на грабли", уже "опробованные" Украиной.

Мобилизация в мирное время

Белорусские военные, по словам министра, изучили "опыт нашей южной соседки, которая после отказа от срочной службы попала в такую ситуацию, что ей пришлось проводить частичную мобилизацию в стране".

"На Украине в ходе выполнения частичной мобилизации было много проблем: со статусом людей, которых призывали по мобилизации, с порядком работы с ними, их обеспечением. Мы эти вопросы в мирное время отработаем и будем готовы во время войны", - объяснил Равков.

На военную службу по мобилизации будут призываться граждане в возрасте от 18 до 65 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете. Исключение - по медицинским показаниям или из-за уголовного преследования, заключения в местах лишения свободы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе недавней международной военной выставки MILEX 2017 в Минске белорусские военные демонстрировали свои навыки по борьбе с диверсантами

Служба по мобилизации, когда поправки в оборонные законы пройдут все стадии обсуждений и утверждений, станет в Белоруссии четвертым видом воинской службы, используемой в мирное время. Пока в белорусской армии служат "срочную" - по призыву, есть воинская служба по контракту и служба в резерве.

По мнению экспертов, мобилизационная служба прежде всего коснется обладателей воинских специальностей, по которым необходимо периодическое обновление полученных во время срочной службы навыков.

Пока не известно, будет ли эта служба ограничена утвержденным единым сроком, и каким образом станут оплачивать армейские будни мобилизованным от заводских станков или из IT-компаний специалистам.

Без объявления войны

Проект изменений и дополнений в действующие оборонные законы был внесен президентом Лукашенко и опубликован на официальном правовом портале pravo.by еще в начале января. Эксперты обращают внимание на то, что многие предложенные поправки адаптированы к условиям гибридной войны.

Так в случае принятия поправок в закон "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" армия в мирное время будет обязана к вооруженной защите конституционного строя, локализации и пресечению внутреннего вооруженного конфликта.

"Такие нормы позволяют ВС проводить операции, аналогичные украинским, без введения военного положения и перехода на военное время, которое может быть использовано эвентуальным противником как формальный повод для наращивания своей группировки войск вблизи наших границ и т.п.", - полагает Егор Лебедок, эксперт Belarus Security Blog.

Лебедок напоминает, что в соответствии с военной доктриной Российской Федерации перевод органов государственного и военного управления государств на работу в условиях военного времени относится к военным угрозам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В середине июня у западной границы Белоруссии прошли учения "Славянское братство", в которых участвовали российские десантники и военнослужащие из Сербии

Опыт Украины, по мнению эксперта, отображен также в новом перечне оснований для введения военного положения - теперь предусмотрено, что таковыми могут являться заявления и демонстрация силы другого государства (коалиции государств), а также "деятельность негосударственных субъектов в нарушение Устава ООН на подготовку или развязывание внутреннего конфликта".

"К основаниям введения военного положения можно будет отнести деятельность, например, казаков, отрядов "добровольцев" и т.п., находящихся даже не на нашей территории", - заключает Егор Лебедок.

Нововведения также коснутся управления войсками территориальной обороны, изменяют ряд условий для офицеров-контрактников.

В соответствии с обновленной военной доктриной Минск делает ставку на мобильные войска быстрого развертывания.

В рейтинге все неплохо

В рейтинге военной мощи, опубликованном на днях Global Firepower Index, Белоруссия уступает соседним Польше и Украине, но обгоняет Финляндию и Литву. Этот рейтинг не берет в расчет наличие ядерного оружия и общее количество вооружений, но учитывает разнообразие и достаточность, сбалансированность военных средств.

Среди 131 страны, включенной в рейтинг, Белоруссия - 50-я. Первые места - у США, России и Китая. Общее количество самолетов в белорусских войсках, по данным составителей рейтинга, 193 единицы (среди них 43 истребителя); танков 515, бронемашин 2321.

Количество истребителей может скоро увеличится на дюжину - Минск и Москва заключили контракт на поставку белорусской армии 12 истребителей Су-30СМ, современных многофункциональных машин поколения "4++".

"Подарок" России

Нынешний контракт венчает долгую интригу, по поводу которой президент Лукашенко не раз возмущался публично. Кремль никак не соглашался обновить ветшающую авиацию союзника, настаивая на размещении на территории Белоруссии собственной военной авиабазы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить: у нас нет ни нефти, ни газа", - так Александр Лукашенко пересказывал свой недавний разговор с Владимиром Путиным

Лукашенко, как рассказал он сам на многочасовой пресс-конференции в феврале, держался перед Путиным стойко: "Вы дайте мне 20 самолетов, у нас отличные пилоты, отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах, вы нам дайте 20 самолетов, мы же единая группировка. Нет!"

Вернувшись со встречи с российским президентом в апреле, белорусский лидер объявил, что Путин за самолеты для Белоруссии уже пообещал сам половину стоимости заплатить.

По данным московской газеты "Ведомости", 12 истребителей Су-30СМ обойдутся Белоруссии примерно в 600 млн долларов, для оплаты будут использованы российские кредиты. Поставки будут производиться постепенно, по четыре машины в год.

"Эти Су-30СМ выглядят палкой о двух концах. С одной стороны, укрепляются наши ВВС и войска ПВО. К тому же этот жест Москвы может косвенно говорить о том, что она смирилась с отлупом по авиабазе. С другой стороны, повышаются риски, что российское руководство втянет Минск в свое противостояние с Западом", - замечает обозреватель "Белорусских новостей" Александр Класковский.

Военный аналитик Александр Алесин также предупреждает, что новые истребители - "подарок" Москвы - грозят осложнить отношения Белоруссии с Польшей и странами Балтии.

Закажет ли музыку тот, кто платит?

Эксперты в Минске отмечают: современные истребители дорогостоящи в обслуживании и эксплуатации, денег на это нет. Существующая армия содержится в весьма экономном режиме - расходы на одного военнослужащего, по данным экспертов, в три раза ниже, чем в соседних странах. Разработки белорусского ВПК, соблазняющие зарубежных покупателей, практически недоступны из-за стоимости отечественным войскам.

Президент Лукашенко, впрочем, после апрельской встречи с Путиным в Петербурге рассказал, что рассчитывает на традиционный источник: "Я хочу их [российское руководство] подвинуть к тому, чтобы они все-таки оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. Притом перевооружению или за их счет, или за малую цену. Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить: у нас нет ни нефти, ни газа, а это в основном источники перевооружения".

Белорусский посол в Москве сообщил на днях РИА Новости, что в планах Минска - закупка и российских "Искандеров".

В непростой для себя ситуации Минск клянется в беспрекословном выполнении долга по защите западных рубежей союзного государства и при этом пытается подстраховываться от "вежливого" вмешательства "зеленых человечков" с востока.