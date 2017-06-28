Иностранные СМИ предложили блокировать в России. Реально ли это?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иностранные СМИ могут обязать отчитываться об источниках финансирования

Наделить Роскомнадзор правом блокировать распространение иностранных СМИ в России, а также дополнительно проверять финансирование российских СМИ из-за рубежа - такие инициативы прозвучали от российских парламентариев. Русская служба Би-би-си разбиралась, насколько реальна эта угроза.

Что предложили сделать?

В Совете Федерации предложили разрешить государственным органам блокировать иностранные СМИ, которые работают в России, если те будут нарушать российское законодательство. С таким заявлением утром в среду выступил председатель временной комиссии верхней палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

По его словам, предложение обсуждалось заседании комиссии, которое состоялось накануне.

Сенатор предложил расширить действие закона об "иностранных агентах" на зарегистрированные за рубежом русскоязычные СМИ и обязать их раскрывать источники финансирования по запросу Минюста.

Климов предложил дать Роскомнадзору полномочия блокировать иностранные СМИ, если они не подчинятся этим требованиям. За день до этого, во вторник, сенатор также рекомендовал наделить министерство юстиции правом внеплановых проверок тех российских СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа и при этом "работает в пользу иностранного государства".

Против кого выступают сенаторы?

В России 290 аккредитованных иностранных СМИ. Это те издания, которые зарегистрированы не в России, но в России работают их представительства или корреспонденты. Многие из них имеют русскоязычные версии или вещание на русском языке. Например, Euronews или немецкая DW.

Прямое владение иностранцами изданиями в России ограничено законом - разрешается иметь долю не более 20%. Кроме того, с прошлого года СМИ, которые получают зарубежное финансирование (помимо рекламных доходов и средств учредителя), отчитываются о полученных деньгах перед Роскомнадзором.

Ведомство публикует специальный список. Именно для таких издания сенатор Климов предлагал придать дополнительный статус, аналогичный "иностранным агентам".

Кого именно и как следует блокировать, сенатор Климов не пояснил. Накануне он говорил об изданиях, которые ведут политическую пропаганду в интересах стран, которые их финансируют (названия СМИ сенатор при этом не называл).

Особо опасные, по мнению российских чиновников, СМИ на прошлой неделе называл директор ФСБ Александр Бортников, выступая на закрытом совещании в Госдуме: среди прочих он упомянул телекомпанию Си-эн-эн и газету Washington Post.

Как это может работать, также пока неясно. Главный редактор русскоязычного издания Meduza (зарегистрировано в Латвии) Иван Колпаков сказал Би-би-си, что его издание соблюдает законодательство Латвии, где она зарегистрирована, а также российское законодательство.

При этом он подчеркнул, что деятельность Meduza регулируется регулируется законами Латвийской республики и Евросоюза, и отчитываться перед российскими госорганами издание пока не обязано. На вопрос, раскроет ли Meduza источники финансирования минюсту России, если идея сенаторов превратится в закон, Колпаков ответил: "Понятия не имею".

Будут ли приняты новые законы?

Чиновники и коллеги Климова по парламенту пока не дали однозначного ответа на вопрос, насколько велики шансы ужесточения законодательства в отношении иностранных СМИ.

Сам Климов сказал в среду, что новые поправки уже прорабатываются сенаторами, но их разработка займет время. Пока, по его словам, законопроект не подготовлен.

"Не думаю, что это будет сделано в течение даже недель. Работа требует консультаций не только с обществом, но и с государственными институциями", - сказал Климов Русской службе Би-би-си.

Председатель комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас сказал Би-би-си, что "такого законопроекта не видел".

Председатель профильного комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин сказал, что депутаты рассмотрят поправки Совета Федерации, если они поступят.

"Главными при рассмотрении подобных инициатив являются вопросы технической реализации тех требований, которые выдвигают сенаторы, а также возможности правоприменения», - рассказал Левин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Климова требует серьезной проработки. "Что касается инициативы Совета Федерации, то тут нужно понять детали, без этого трудно оценить инициативу", - сказал журналистам Песков, добавив, что "пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно".

"Минсвязи ничего не известно ни про законопроект, ни про его разработку", - сказал в ответ на вопрос Би-би-си замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Никакой конкретики или новых предложений нет, также заверили Би-би-си два федеральных чиновника, работающие с законами в сфере медиа, но не уполномоченные общаться с прессой.

Сенатор Климов - не самый активный законодатель: за последние пять лет его работы он сам не внес ни одного законопроекта. Председателем комиссии по защите государственного суверенитета он стал совсем недавно, после создания этой комиссии в июне.

Впрочем, по словам Климова, ответственным за написание законопроекта будет другой сенатор - Людмила Бокова, бывший учитель из Саратовской области.

Зачем сенаторы угрожают закрыть СМИ?

Заявление Климова о запрете вещания иностранных СМИ - не первое выступление российских парламентариев на эту тему. Еще в марте депутат Константин Затулин ("Единая Россия") попросил проверить деятельности американских СМИ "Радио Свобода", "Голос Америки", Си-эн-эн и других на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Затулин тогда говорил, что его инициатива - ответ на предложение сенатора-демократа Джин Шахин принять закон, который даст право министерству юстиции США расследовать возможные нарушения американского подразделения российского телеканала RT - RT America закона об иностранных агентах.

Сенатор Шахин выступила с этим предложением после доклада спецслужб о том, что руководство RT уклоняется от предоставления отчетности и раскрытия информации в соответствии с FARA - американского закона об иностранных агентах.

В итоге в марте в Госдуме прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, на котором эксперты и депутаты обвинили "Радио Свобода", "Голос Америки", а также Би-би-си в попытке повлиять на результаты выборов в Госдуму, прошедших в России в сентябре 2016 года.

После этого заседания депутаты последовали примеру американских коллег и попросили пригласить в Госдуму директора ФСБ, чтобы получить более подробные данные об информационной безопасности. Бортников, как рассказывали Би-би-си парламентарии, рассказал депутатам о влиянии иностранных СМИ на российскую политику.

Совет Федерации создал специальную комиссию "по противодействию вмешательству во внутренние дела России", первое заседание этой комиссии прошло во вторник.

Сенаторы заявили об "активной реализации зарубежных образовательных программ, ориентированных на российских журналистов, взаимодействие и обмен опытом представителей американских и европейских СМИ с российскими журналистами и редакторами оппозиционных онлайн-изданий".

Это обсуждение - также ответ на заявления конгресса США, пояснил Би-би-си Климов. На закрытой части заседания комиссии, по его словам, участники обсуждения "обратили внимание, что в конгрессе США обсуждают возможные ограничения работы иностранных сми на английском языке".

Накануне встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом ставки повышаются, говорит политолог Константин Калачев.

"На санкции Россия отвечала контрсанкциями, и тут точно так же - зеркально отвечают американским сенаторам. Троллинг стал частью политики", - рассуждает эксперт.

По его мнению, идеи сенаторов также связаны с президентскими выборами в России в 2018 году. "Нагнетается атмосфера, что кругом враги, что российские элиты настроены патриотически и готовы ответить око за око, зуб за зуб", - считает Калачев.

По его словам, предложения Климова в тренде и вполне системны, поэтому могут быть реализованы, но дальше угроз дело не пойдет. "Это может привести к разрыву отношений с США, а этого никто не хочет", - говорит политолог.