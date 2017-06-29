Опрос: британцы стали либеральнее в сексе и левее в экономике

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Социологи задают респондентам в разных частях Британии примерно одни и те же вопросы с 1983 года, чтобы понять, как меняются настроения в обществе

Опубликованные результаты ежегодного опроса жителей Британских островов об их отношении к ключевым общественно-политическим вопросам показывают, что по многим темам в обществе сохраняется глубокий раскол. Исследование показало, что все больше британцев испытывают скепсис по отношению к Евросоюзу, а также все более либерально смотрят на вопросы, связанные с сексуальной жизнью.

Исследование "Британские социальные установки" (British Social Attitudes survey) показало значительный рост числа сторонников повышения налогов и наращивания госрасходов.

Также опрос продемонстрировал все более критическое отношение британцев к политике Евросоюза.

В вопросах национальной безопасности жители страны сохраняют традиционный подход, при этом больше половины выступают за более жесткие меры в вопросах борьбы с террором.

Социологи отмечают рост социального либерализма в вопросах, касающихся однополых связей, добрачного секса и абортов.

"Терпение людей по отношению к мерам жесткой экономии на исходе, даже если это будет означать рост налогов", - сказал, комментируя итоги опроса, один из его авторов, Роджер Хардинг из Национального центра социальных исследований.

По его словам, это полевение в вопросах налогов и госрасходов накладывается на долгосрочный консерватизм в области национальной безопасности, а также поддержания правопорядка. "В целом, люди хотят видеть государство более активным, чтобы оно проявляло больше справедливости, оставаясь при этом твердым".

Главный вывод, который делают сами авторы: Британия остается добросердечной, но отнюдь не мягкотелой страной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследование показало большую разницу во взглядах на членство Британии в Евросоюзе среди молодых британцев и людей более зрелого возраста

Вот основные выводы исследования.

Налоги и пособия: пенсии не в приоритете

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48% опрошенных сказали, что желали бы повышения налогов, чтобы государство могло выделять больше средств на здравоохранение, образование и социальные пособия; 44% сказали, что их устраивает нынешний уровень, и 4% выступают за снижение налогов.

Впервые со времени финансового кризиса 2007-08 гг доля тех, кто выступает за рост налогов и госрасходов, превысила число желающих сохранения нынешнего положения дел.

21% опрошенных сказали, что большинство получателей социальных пособий не заслуживают помощи - это самый низкий уровень за все время проведения опросов. В 2015 году так считали 28%.

Впервые более чем за 30 лет вопрос пенсий не вошел в число приоритетов для выделения дополнительного финансирования, свидетельствуют результаты опроса. Гораздо более важным респонденты назвали увеличение пособий для инвалидов.

61% респондентов полагают, что получатели пособий поступают плохо, когда используют лазейки в законе, чтобы получать от государства больше; при этом 48% негативно относятся к использованию законных способов, чтобы платить меньше налогов.

Точка зрения о том, что в законных способах сокращения налоговых платежей нет ничего дурного, наиболее сильно представлена среди людей с наиболее высокими доходами и, соответственно, платящими самые высокие налоги.

Национальная безопасность: "традиционный консерватизм"

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Исследование показало, что Британия придерживается традиционно консервативных взглядов на вопросы национальной безопасности и что население приветствует придание дополнительных сил государству в деле борьбе с терроризмом - причем эта точка зрения превалировала еще до терактов в Лондоне и Манчестере.

Более половины опрошенных (53%) одобряют задержание подозреваемых на неопределенный срок без суда в связи с осуществленными или готовящимися терактами. Согласно действующему в Британии закону этот срок ограничен 14 днями, по истечении которых полиция часто бывает вынуждена освобождать подозреваемых.

Семь из каждых 10 респондентов считают, что у властей должно быть право останавливать и досматривать людей при подозрении на подготовку теракта. В настоящее время полицейский может остановить и обыскать "без разумных оснований" человека только в том случае, если это было заранее санкционировано вышестоящим руководством.

80% полагают, что у государства должно быть право держать людей под видеонаблюдением в общественных местах. При этом каждый второй готов предоставить государству полномочия по перехвату электронной переписки и информации, размещенной в интернете.

Наблюдается дальнейшее сокращение доли тех, кто считает приемлемым несоблюдение закона, даже если закон несправедлив, до 24%. Четверть века назад, в 1991 году, когда подобная точка зрения была наиболее распространена, так думали 37%.

40% опрошенных поддерживают увеличение расходов на оборону.

Частная жизнь: расцвет "социального либерализма"

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75% опрошенных не видят совершенно ничего дурного в сексуальных отношениях до свадьбы. Для сравнения, в 1983 году, когда этот вопрос был задан впервые, таких было 42%.

В гомосексуальных отношениях не видят ничего плохого 64% респондентов. В 2013 году, накануне легализации однополых браков в Англии и Уэльсе, так считали 57%.

70% считают, что аборт можно разрешить, если женщина самостоятельно решила, что ей не нужен ребенок или если пара считает, что больше детей не в состоянии обеспечить.

77% думают, что если пациент неизлечимо болен и испытывает страдания, то он должен иметь легальную возможность обратиться к врачу с просьбой лишить его жизни.

"Брексит" и иммиграция

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство опрошенных считают, что у Евросоюза слишком много власти над Британией

Исследование, проводившееся спустя несколько месяцев после референдума о выходе Британии из Евросоюза, показало, что общество стало более поляризовано по отношению к иммиграции. При этом молодые и более образованные чаще говорили, что иммиграция приносит пользу экономике, в то время как люди более зрелого возраста и не имеющие высшего образования видели в этом больше вреда, чем пользы.

76% считают, что Британия должна выйти из Евросоюза или, если она там останется, полномочия Брюсселя должны быть сокращены. В 2015 году так думали 65% опрошенных.

73% из числа тех, кого волнует проблема миграции, голосовали за выход из ЕС. При этом каждого третьего (36%) из числа сторонников выхода из ЕС проблема иммиграции не волнует вовсе.

Среди тех, кто доверяет правительству "в значительной степени" или "скорее доверяет", 45% голосовали за выход из ЕС; среди тех, кто "в значительной мере не доверяет" правительству, сторонников "брексита" 65%.

Исследование "Британские социальные установки" проводится ежегодно с 1983 года. Оно состоит в основном из одних и тех же вопросов, чтобы выявить, как меняются взгляды населения с течением времени.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британцы становятся все либеральнее в вопросах частной жизни, но консервативны, когда заходит речь о безопасности

В опросе приняли участие 2942 человека в Англии, Шотландии и Уэльсе с июля по ноябрь 2016 года.