Опрос: британцы стали либеральнее в сексе и левее в экономике
Опубликованные результаты ежегодного опроса жителей Британских островов об их отношении к ключевым общественно-политическим вопросам показывают, что по многим темам в обществе сохраняется глубокий раскол. Исследование показало, что все больше британцев испытывают скепсис по отношению к Евросоюзу, а также все более либерально смотрят на вопросы, связанные с сексуальной жизнью.
Исследование "Британские социальные установки" (British Social Attitudes survey) показало значительный рост числа сторонников повышения налогов и наращивания госрасходов.
Также опрос продемонстрировал все более критическое отношение британцев к политике Евросоюза.
В вопросах национальной безопасности жители страны сохраняют традиционный подход, при этом больше половины выступают за более жесткие меры в вопросах борьбы с террором.
Социологи отмечают рост социального либерализма в вопросах, касающихся однополых связей, добрачного секса и абортов.
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"Терпение людей по отношению к мерам жесткой экономии на исходе, даже если это будет означать рост налогов", - сказал, комментируя итоги опроса, один из его авторов, Роджер Хардинг из Национального центра социальных исследований.
По его словам, это полевение в вопросах налогов и госрасходов накладывается на долгосрочный консерватизм в области национальной безопасности, а также поддержания правопорядка. "В целом, люди хотят видеть государство более активным, чтобы оно проявляло больше справедливости, оставаясь при этом твердым".
Главный вывод, который делают сами авторы: Британия остается добросердечной, но отнюдь не мягкотелой страной.
Вот основные выводы исследования.
Налоги и пособия: пенсии не в приоритете
- 48% опрошенных сказали, что желали бы повышения налогов, чтобы государство могло выделять больше средств на здравоохранение, образование и социальные пособия; 44% сказали, что их устраивает нынешний уровень, и 4% выступают за снижение налогов.
- Впервые со времени финансового кризиса 2007-08 гг доля тех, кто выступает за рост налогов и госрасходов, превысила число желающих сохранения нынешнего положения дел.
- 21% опрошенных сказали, что большинство получателей социальных пособий не заслуживают помощи - это самый низкий уровень за все время проведения опросов. В 2015 году так считали 28%.
- Впервые более чем за 30 лет вопрос пенсий не вошел в число приоритетов для выделения дополнительного финансирования, свидетельствуют результаты опроса. Гораздо более важным респонденты назвали увеличение пособий для инвалидов.
- 61% респондентов полагают, что получатели пособий поступают плохо, когда используют лазейки в законе, чтобы получать от государства больше; при этом 48% негативно относятся к использованию законных способов, чтобы платить меньше налогов.
- Точка зрения о том, что в законных способах сокращения налоговых платежей нет ничего дурного, наиболее сильно представлена среди людей с наиболее высокими доходами и, соответственно, платящими самые высокие налоги.
Национальная безопасность: "традиционный консерватизм"
- Исследование показало, что Британия придерживается традиционно консервативных взглядов на вопросы национальной безопасности и что население приветствует придание дополнительных сил государству в деле борьбе с терроризмом - причем эта точка зрения превалировала еще до терактов в Лондоне и Манчестере.
- Более половины опрошенных (53%) одобряют задержание подозреваемых на неопределенный срок без суда в связи с осуществленными или готовящимися терактами. Согласно действующему в Британии закону этот срок ограничен 14 днями, по истечении которых полиция часто бывает вынуждена освобождать подозреваемых.
- Семь из каждых 10 респондентов считают, что у властей должно быть право останавливать и досматривать людей при подозрении на подготовку теракта. В настоящее время полицейский может остановить и обыскать "без разумных оснований" человека только в том случае, если это было заранее санкционировано вышестоящим руководством.
- 80% полагают, что у государства должно быть право держать людей под видеонаблюдением в общественных местах. При этом каждый второй готов предоставить государству полномочия по перехвату электронной переписки и информации, размещенной в интернете.
- Наблюдается дальнейшее сокращение доли тех, кто считает приемлемым несоблюдение закона, даже если закон несправедлив, до 24%. Четверть века назад, в 1991 году, когда подобная точка зрения была наиболее распространена, так думали 37%.
- 40% опрошенных поддерживают увеличение расходов на оборону.
Частная жизнь: расцвет "социального либерализма"
- 75% опрошенных не видят совершенно ничего дурного в сексуальных отношениях до свадьбы. Для сравнения, в 1983 году, когда этот вопрос был задан впервые, таких было 42%.
- В гомосексуальных отношениях не видят ничего плохого 64% респондентов. В 2013 году, накануне легализации однополых браков в Англии и Уэльсе, так считали 57%.
- 70% считают, что аборт можно разрешить, если женщина самостоятельно решила, что ей не нужен ребенок или если пара считает, что больше детей не в состоянии обеспечить.
- 77% думают, что если пациент неизлечимо болен и испытывает страдания, то он должен иметь легальную возможность обратиться к врачу с просьбой лишить его жизни.
"Брексит" и иммиграция
- Исследование, проводившееся спустя несколько месяцев после референдума о выходе Британии из Евросоюза, показало, что общество стало более поляризовано по отношению к иммиграции. При этом молодые и более образованные чаще говорили, что иммиграция приносит пользу экономике, в то время как люди более зрелого возраста и не имеющие высшего образования видели в этом больше вреда, чем пользы.
- 76% считают, что Британия должна выйти из Евросоюза или, если она там останется, полномочия Брюсселя должны быть сокращены. В 2015 году так думали 65% опрошенных.
- 73% из числа тех, кого волнует проблема миграции, голосовали за выход из ЕС. При этом каждого третьего (36%) из числа сторонников выхода из ЕС проблема иммиграции не волнует вовсе.
- Среди тех, кто доверяет правительству "в значительной степени" или "скорее доверяет", 45% голосовали за выход из ЕС; среди тех, кто "в значительной мере не доверяет" правительству, сторонников "брексита" 65%.
Исследование "Британские социальные установки" проводится ежегодно с 1983 года. Оно состоит в основном из одних и тех же вопросов, чтобы выявить, как меняются взгляды населения с течением времени.
В опросе приняли участие 2942 человека в Англии, Шотландии и Уэльсе с июля по ноябрь 2016 года.