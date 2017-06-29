СМИ России: Совет Федерации начинает борьбу с агентами влияния

В обзоре российских СМИ:

Сенаторы оградят РФ от иностранного вмешательства

Тарифы на вывоз мусора из Москвы могут вырасти

Партия Явлинского и антикоррупционные отчеты

Референдум по Исаакиевскому собору отклонен

"Ведомости": иностранному вмешательству поставят заслон сенаторы

Совет Федерации определится с понятием "вмешательство во внутренние дела суверенного государства" и придумает, как за такое вмешательство наказывать. Газета "Ведомости" пишет, что одной из мер сможет стать блокировка иностранных СМИ, вещающих в России. Об этом заявил в среду зампред международного комитета Совфеда Андрей Климов, возглавивший новую комиссию по защите государственного суверенитета.

Первое заседание комиссии прошло частично в закрытом режиме. Сенаторы обсуждали потенциальных агентов влияния. Накануне первого заседания комиссии председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о ней Владимиру Путину.

"Не потому, что мы какие-то зеркальные меры приняли, но в конгрессе США создан специальный комитет по противодействию влиянию России", - объяснила она происхождение идеи сенаторов.

Влияние России на внутренние дела США "придумано"; а вот российские сенаторы действительно получают из регионов информацию о том, "насколько усиливается влияние на внутренние процессы", отметила Матвиенко. Комиссия, по ее словам, будет "общественной площадкой для обсуждения" тем, связанных с растущим влиянием извне.

Издание отмечает, что никто из сенаторов-тяжеловесов в комиссию не вошел. Возглавить комиссию должен был председатель международного комитета Константин Косачев, рассказал близкий к верхней палате источник. Но Косачев отказался из-за опасения подпасть под санкции.

Тем не менее состав комиссии не помешает провести через нее нужные решения. Похоже, комиссия создавалась именно для того, чтобы заняться законопроектом о вмешательстве во внутренние дела, говорит другой собеседник в Совфеде.

"Международная повестка в последнее время не давала поводов для столь жестких ответных мер, как декларируют сенаторы, скорее, наоборот, появились признаки некоторой стабилизации", - говорит политолог Алексей Макаркин. Он полагает, что инициативы сенаторов продиктованы сторонниками конфронтации, которых затишье как раз пугает.

РБК: вывоз мусора из Москвы подорожает

Московские операторы предсказали рост тарифов на вывоз мусора на 20-30% в связи с закрытием свалки в Балашихе. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в фирмах-операторах по вывозу мусора "Эколайн", МСК-НТ и "Спецтранс".

90% объема мусора на закрытую теперь свалку "Кучино" поставляла Москва, говорит источник РБК в правительстве Подмосковья. Два десятка областных полигонов на 70% заполняются мусором из столицы, в год это 8 млн тонн. В Балашиху поступало порядка 600 тыс. т отходов из столицы, рассказал РБК член Общественного совета при министерстве экологии Подмосковья Андрей Пешков.

Свалку в Балашихе подмосковные власти закрыли 23 июня. За восемь дней до этого местные жители пожаловались на нее Владимиру Путину во время прямой линии.

Расходы компаний на транспортировку отходов в связи с закрытием свалки уже выросли на 15-20%, отметил собеседник в "Эколайне". Это связано с ростом протяженности маршрутов и увеличением времени рейсов.

МСК-НТ в перспективе также может повысить тарифы для коммерческих клиентов. "Что касается ГБУ, учреждений здравоохранения и образования, то на их обслуживание отыграны конкурсы, и фиксированная цена действует на весь объем контракта", - пояснил заместитель гендиректора Павел Вартанов.

Компания направляла в "Кучино" около 25-30% объема, на полигоне действовала система предоплаты, и "многие даже не знают, к кому обращаться" за возвратом средств, утверждает Вартанов. По его словам, на других полигонах из-за очередей машины стоят по пять-шесть часов.

"Независимая газета": пойдет ли "Яблоко" на скандал?

Центр антикоррупционной политики (ЦАП) "Яблока" опубликовал отчет о разоблачениях за 2016 год, сообщает "Независимая газета". В партии считают, что этот документ может стать пособием по проведению расследований для всех желающих, ведь в нем указана вся методология сбора сведений.

Эксперты считают, что это похоже на попытку перехватить антикоррупционную инициативу у Алексея Навального. При этом партия может иметь успех только в случае раздувания большого скандала из темы коррупции.

Несмотря на схожесть с расследованиями Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), "Яблоко" идет своим путем. В своих разоблачениях ЦАП делает упор на государственные ведомства и корпорации, в отличие от ФБК, который сконцентрирован на конкретных персонах.

Потому деятельность ЦАП, по мнению издания, не вызывает большого резонанса. Издание отмечает, что и ЦАП, и ФБК были созданы примерно в одно время - в 2011 году.

Член политкомитета "Яблока" Сергей Митрохин, который ЦАП и руководит, рассказал, что по факту партия занималась антикоррупционными расследованиями и раньше - без создания специального подразделения, то есть уже более 10 лет. По словам Митрохина, "не Навальный нас вдохновил, а мы его". К тому же, заметил он, "Навальный и ФБК работают в этом направлении благодаря партии "Яблоко".

Это прежде всего потому, что благодаря именно членам партии Явлинского - главе ФАС Игорю Артемьеву и его сотрудникам и был принят закон о госзакупках. В соответствии с ним все расходы государства стали публиковаться в интернете - и блогеры получили к этой информации доступ.

"Навальный этим просто воспользовался. Он продвинулся за счет крутого пиара, тогда как мы занимались антикоррупционной повесткой, меньше думая о рекламе, а больше - о результате", - подчеркнул Митрохин.

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов отметил, что антикоррупционная борьба популярна, например, и у парламентских партий. В КПРФ есть "Антикоррупционный комитет имени Сталина". Но по мнению Миронова, реально выиграть на этой теме пока удается лишь власти и Навальному.

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский согласился, что, хотя "эксклюзивности здесь нет ни у кого - ни у Навального, ни у "Яблока", но другое дело, что расследования Навального приобрели широкий общественный резонанс за счет громких скандалов".

Эксперт считает, что борьба с коррупцией - это в принципе вполне удачное направление, чтобы привлечь дополнительный электорат. Но при этом Туровский сделал одну оговорку: "Без громких дел и даже скандалов работа "Яблока" не получит широкого общественного резонанса".

"Коммерсант": референдум по статусу Исаакия отклонили местные депутаты

Заксобрание Санкт-Петербурга окончательно отклонило инициативу проведения референдума о юридическом статусе Исаакиевского собора, пишет "Коммерсант".

Конфликт вокруг этой инициативы дал парламентскому большинству повод для ужесточения законодательства: в третьем чтении были приняты поправки, в 15 раз увеличивающие минимальную численность инициативной группы по проведению референдума. Оппозиционные депутаты объясняют принятие поправок страхом перед "реальным волеизъявлением горожан".

В ходе обсуждения этих вопросов глава парламентского комитета по законодательству единоросс Денис Четырбок подчеркивал, что все инициативы являются в одинаковой степени популистскими.

Оппозиционные же депутаты, в частности Максим Резник (Партия роста), с трибуны обвиняли парламентское большинство в провокации: по их мнению, эти инициативы были инспирированы самим руководством заксобрания как повод для ужесточения законодательства.

Формулировку вопроса, предлагаемого к вынесению на референдум о судьбе Исаакиевского собора, депутаты большинством голосов признали неправомерной (против выступили десять парламентариев). Инициативная группа предлагала спросить о согласии петербуржцев с тем, что три городских собора - Исаакиевский, Петропавловский и Спаса-на-Крови - должны остаться в оперативном управлении государственных музеев (притом, что в этих храмах будет обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний).

Спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, что "все выступившие депутаты состоят в инициативной группе по проведению референдума, а значит, все, что говорилось, - абсолютно предвзято и политизировано".

Ранее спикер, который последовательно выступает за передачу Исаакия РПЦ, неоднократно говорил о том, что не считает проведение референдума возможным.

Процесс рассмотрения вопроса о референдуме по Исаакию искусственно затягивался петербургским парламентским большинством на протяжении двух месяцев. Две попытки оппозиционных депутатов внести этот вопрос в повестку были безуспешными.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.