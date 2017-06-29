Что значил "Оскар" Хэлли Берри для чернокожих актеров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэлли Берри сказала, что стремится "создать больше возможностей для людей с цветной кожей"

В 2002 году актриса Хэлли Берри стала первой чернокожей женщиной, получившей Оскар. Она удостоилась награды за роль в картине "Бал монстров".

Прошло 15 лет, а она все еще является единственной чернокожей женщиной, получившей Оскар - и она этому не рада.

Выступая в Каннах на прошлой неделе, актриса сказала, что она была глубоко разочарована, когда узнала, что ни одной из чернокожих звезд не вручили кинопремию "Оскар" по основным номинациям на церемонии в 2015 году.

После чего учредители премии объявили, что пригласят 774 новых участника из 57 стран мира для повышения культурного разнообразия.

В число новых участников войдут актеры Наоми Харрис, Риз Ахмед и Уорик Дэвис. Организаторы "Оскара" отмечают, что 30% новых участников составят женщины, что увеличит их общее число до 28%. Это на три процента выше, чем в 2015 году.

Они добавляют, что почти треть новых участников не представляют белое население, а процент среди голосующих членов Американской киноакадемии теперь составляет 13%, что на 8% больше, чем два года назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хэлли Берри, чернокожая звезда фильма "Люди-Икс", получила "Оскар" в 2002 году

В интервью для журнала Vogue Хэлли Берри сказала, что, вспоминая тот вечер, когда она выиграла "Оскар", она подумала: "На самом деле, этот момент ничего не значил".

"Эта грустная мысль вдохновила меня. Я хочу начать работать режиссером, заниматься продюсированием и создавать больше возможностей для людей с другим цветом кожи", - добавила Берри.

Актриса посвятила свою победу "каждой безымянной, безликой женщине с цветной кожей, у которой теперь есть шанс, потому что дверь открыта".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дороти Дэндридж стала первой чернокожей актрисой, номинированной в категоии "Лучшая актриса"

Тем не менее, с момента ее победы только четыре чернокожие актрисы были номинированы на "Оскар".

Среди них Виола Давис - победительница номинации "Лучшая женская роль второго плана" в 2017 году и Рут Негга, выигравшая "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Лавинг".

Звезда Габури Сидибе и молодой актер Квенжане Уоллис, сыгравший в фильме "Звери дикого Юга", были номинированы в 2010 и 2013 годах соответственно.

Четыре номинации за 15 лет - не так уж много. Но не стоит забывать, что за 72 года проведения церемоний "Оскар" до победы Холли Берри были номинированы только шесть чернокожих актрис.

В 1973 году Диана Росс и Сисели Тайсон были номинированы за роли в фильмах "Леди поёт блюз" и "Саундер" соответственно, но проиграли Лайзе Минелли, сыгравшей в фильме "Кабаре".

#OscarsSoWhite

До этого единственной чернокожей актрисой, которая была в шаге от победы, являлась Дороти Данбридж - в 1995 году ее номинировали за роль в фильме "Кармен Джонс".

С 1929 года, когда церемония награждения была проведена впервые, девять чернокожих мужчин были номинированы на категорию "Лучший актер" и четыре из них выиграли.

Вопрос о правах чернокожих людей стал темой обсуждения в 2015 и 2016 годах, когда ни один из людей с цветной кожей не был номинирован ни в одной из категорий.

Это привело к акции протеста под названием "OscarsSoWhite" ("Такой белый "Оскар"). Организаторы "Оскара" были вынуждены разнообразить как состав участников, так и сами номинации.

Так есть ли у Хэлли Берри право чувствовать себя оскорбленной? Мы задали этот вопрос Сарите Малик, профессору в области средств массовой информации, культуры и коммуникаций Лондонского университета Брунеля.

"Слова Хэлли Берри раскрывают бремя, наложенное на чернокожих актёров. Ее разочарование характеризует наши ожидания того, что после этих редких успехов общество станет более культурно разнообразным", - рассказала Би-би-си Сарита Малик.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В этом году было одинаковое количество чернокожих и белокожих победителей премии "Оскар"

"Премия "Оскар" имеет большое значение из-за ее международного масштаба, наследия и того, что она является показателем культурной атмосферы в обществе", - добавила она.

"Если практически все номинанты кинопремии белокожие, это говорит о том, какую культуру мы поддерживаем. Но это так же даёт понять, какие виды фильмов заказываются, финансируются и становятся видимыми благодаря рекламе".

За последние несколько лет тема культурного разнообразия в киноиндустрии была выдвинута на первый план. Организаторы "Оскара" решили номинировать больше людей с цветной кожей.

Гейлин Гулд, писательница и руководитель кинозалов и мероприятий кинотеатра BFI Southbank, считает, что Берри имеет право высказаться.

"Она единственная чернокожая актриса, которая когда-либо получала награду в номинации "Лучшей актрисы" за всю историю "Оскара", поэтому, конечно, она имеет на это право, - сказала Гулд Би-би-си. - Я могу полностью понять, почему она расстроена".

Правообладатель иллюстрации SELZNICK/MGM/KOBAL/REX/SHUTTERSTOCK Image caption Хатти МакДаниэл, изображеннная вместе с Кларком Габли, была первой чернокожей актрисой, выигравшей "Оскар"

Гулд также считает, что несмотря на то что Берри остается единственной чернокожей победительницей номинации "Лучшая актриса", семь других чернокожих актрис получили Оскар в номинации "Лучшая актриса второго плана".

"Если чернокожая актриса и будет награждена, то в лучшем случае это будет награда за лучшую роль второго плана, - говорит она. - Они редко получают что-то большее".

В 1940 году Хатти МакДаниэл стала первой чернокожей актрисой, получившей "Оскар" за роль второго плана в фильме "Унесенные ветром".

Лишь спустя полвека ту же награду удалось получить Вупи Голдберг, сыгравшей в фильме "Привидение".

"Вопрос состоит в том, как мы позиционируем женщин, как мы позиционируем чернокожих женщин и как серьезно они воспринимаются в кино", - продолжила Гулд.

"Многое, из того что мы делаем в Британском институте кино, заключается в том, как мы создаем возможности и в том, что мы систематически меняем основные тенденции в секторе".

В прошлом году Британский институт кино запустил "Сезон черной звезды" - трехмесячное чествование талантов чернокожих актеров Британии.