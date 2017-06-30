Загадочные смерти туристов в Таиланде и на "острове смерти" Ко Тао

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Остров Ко Тао пользуется популярностью у дайверов

Полиция Таиланда начала новое расследование смерти 30-летней бельгийской туристки Элизы Дальманж, тело которой было найдено в апреле в джунглях на тайском острове Ко Тао.

По данным полиции, тело погибшей было завернуто в кусок старой ткани, а рядом была оставлена емкость с топливом. Несмотря на подозрительные обстоятельства гибели женщины, полиция сочла ее смерть самоубийством.

Решение о новом расследовании было принято по настоянию матери погибшей. Женщина рассказала, что перед исчезновением дочь взяла билеты до Бангкока и уже собрала вещи для поездки. При этом, с ее слов, у дочери не было каких-либо суицидальных наклонностей и она не страдала от депрессии.

Небольшой остров Ко Тао в Сиамском заливе, популярный у дайверов, местная и иностранная пресса называет "островом смерти". Такую славу остров получил в 2014 году после убийства молодой пары из Британии. Как установила полиция, 23-летняя Ханна и 24-летний Дэвид погибли от удара мотыгой по голове. Суд тогда признал виновными в их убийстве трех приезжих из Мьянмы.

За последние несколько лет в Таиланде, и на острове Ко Тао в частности, произошел ряд загадочных смертей иностранных туристов. При этом, в большинстве случаев полиция квалифицировала эти случаи как самоубийства или несчастные случаи.

По данным СМИ, остров Ко Тао уже на протяжении многих лет находится под неформальным контролем нескольких семей. Иностранные СМИ называют их местной мафией, которой фактически подчиняется местная полиция.

Image caption В 2014 году на острове Ко Тао была убита молодая пара из Британии: 23-летняя Ханна и 24-летний Дэвид

В феврале этого года на острове Ко Тао при загадочных обстоятельствах пропала 23-летняя россиянка Валентина Новоженова, которая увлекалась фридайвингом. В комнате отеля, где остановилась девушка, были найдены ее паспорт, мобильный телефон, фотоаппарат и билет на паром на Самуи.

При этом в комнате не оказалось снаряжения для фридайвинга. На записи камер наблюдения видно, что Валентина Новоженова в день исчезновения направлялась в сторону пляжа с ластами. Сотрудники гостиницы утверждают, что девушка, вернувшись с пляжа, спрашивала о расписании паромов на остров Самуи.

Однако полиции не удалось найти подтверждения тому, что девушка уехала на Самуи на одном из паромов. До сих пор о местонахождении россиянки ничего не известно.

В 2015 году француз Димитри Повзе был найден повешенным в своем бунгало на острове Ко Тао. Случай был также признан самоубийством, несмотря на то, что руки у мужчины были связаны за спиной, а на теле были найдены рваные раны - в районе шеи, локтя и запястий.

Смерть в 2015 году 23-летней туристки из Великобритании Кристины Эннесли кажется менее загадочной. Она была обнаружена мертвой в одном из бунгало на пляже Сай-Ри на острове Ко Тао.

Полиция предположила, что девушка скончалась от какой-то болезни. Со слов ее друзей, девушка незадолго до смерти жаловалась на плохое самочувствие и принимала антибиотики. В ходе осмотра место происшествий следователи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти.

Родители сначала согласились с версией полиции о смерти девушки от естественных причин, однако позже высказали сомнения в этом. Также в этой версии сомневаются и ряд экспертов, знакомых с обстоятельствами смерти туристки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Несмотря на трагические случаи с иностранными гражданами, поток туристов на остров Ко Тао не уменьшается

В августе 2014 года в номере отеля на острове Пхукет было обнаружено тело российского туриста из Якутска. Местные газеты тогда писали, что вся кровать в номере была залита кровью, а рядом с телом лежал нож.

В области грудной клетки нашли следы семи ножевых ранений, а на обеих руках погибшего глубокие порезы. Тем не менее полиция Таиланда квалифицировала этот случай как самоубийство.

В 2014 году на острове Ко Тао погиб 25-летний британец Ник Пирсон, приехавший вместе со своими родителями в Таиланд встречать Новый год. Его тело было найдено водолазами в море на следующий день после его исчезновения. По версии полиции, он упал с 15-метрового обрыва в море и утонул. Однако его родители уверены, что сын был убит.

Патологоанатом Майкл Биггз, выступая на суде в Британии, сообщил, что на теле молодого человека были множественные травмы, в том числе на голове. Патологоанатом не исключил, что эти травмы Пирсон мог получить незадолго до гибели. Эксперт предположил, что на британца могло быть совершено нападение.