20 лет китайскому Гонконгу: он больше не нужен?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконг был возвращен Китаю 20 лет назад, и с тех пор пользуется особым статусом в рамках модели "Одна страна - две системы"

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Гонконг, где отмечается 20-летие возвращения бывшей британской колонии Китаю.

Обратившись к встречающим в аэропорту с короткой речью, китайский лидер подчеркнул, что правительство страны будет и дальше "поддерживать экономическое развитие города и улучшение благосостояния его жителей".

В Гонконге, между тем, накануне прибытия высокого гостя местные власти посадили под арест нескольких известных активистов. И это не единственная проблема города, который в рамках программы "Одна страна - две системы" пользовался значительной, по китайским меркам, автономией.

Вообще сама попытка соединить рыночную экономику, западную правовую систему и однопартийное социалистическое государственное руководство, по всей видимости, может считаться сравнительно успешной. Однако вопрос, насколько эта модель применима за границами Китая, равно как и вопрос, каково ее будущее в границах Поднебесной, остается открытым.

Обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев обсудил опыт Гонконга с китаистом, руководителем программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александром Габуевым.

Александр Габуев: То, что происходит в Гонконге, имеет ограниченное применение, хотя, конечно, и важно для самого Гонконга и для эволюции Китая. Мне не кажется, что существовала какая-то четкая стратегия интеграции Гонконга, будет ли он существовать в виде анклава с отдельным регулированием, который будет удобной точкой входа для иностранцев на китайский рынок и удобной точкой выхода для китайских компаний, денег и интересов за рубеж.

Но во многом такой гибрид позволял китайцам быть достаточно гибкими в своей международной экспансии. Гонконг со своим независимым судом, британским правом, функционирующей биржей, как усы у кота, был своего рода органом "ощупывания" внешнего мира. И часть людей в Китае рассчитывала на то, что к 2047 году, когда особый статус Гонконга утратит силу, Китай настолько эволюционирует внутренне, что будет похож на Гонконг, будет более демократичным, более рыночным и более упорядоченным, более похожим на западные рынки чем то, что наблюдалось тогда в КНР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гонконг - это парадные ворота в Поднебесную, главным образом, для иностранных инвесторов

Но после 20 лет транзита можно сказать, что движение происходит в обратном направлении. Да, в Гонконге по-прежнему независимый суд, да, там по-прежнему гораздо более эффективная биржа, он по-прежнему занимает высокие строчки в рейтингах Doing Business и привлекателен для инвесторов. Тем не менее, там начали случаться вещи, которые раньше никогда не случались, например, внесудебные похищения, на которые местная полиция закрывает глаза и которые производятся, очевидно, правоохранительными органами КНР, и многое-многое другое, что свидетельствует об ограничении свободы слова.

Поэтому Гонконг - это интересный индикатор того, куда будет развиваться сам Китай - в сторону расширения гражданского общества, естественно, без отмены однопартийной системы, либо к сворачиванию пространства для гражданского высказывания и к более суровому контролю партии над обществом.

Би-би-си: Но китайская политика в целом отходит от канонов, заложенных еще во времена Дэн Сяопина. И нынешний председатель КНР, похоже, не имеет ничего против того, чтобы задержаться у власти еще на один срок. И утеря Гонконгом полагающихся ему до 2047 года прав и свобод в свете растущей экономической зависимости остального мира от Китая, скорее всего, останется на Западе незамеченной, разве что она примет уж совсем резкие формы. Да и с растущей военной мощью КНР сталкиваться сейчас тоже никто не жаждет.

А.Г.: Действительно, происходящее в Гонконге - это отражение эволюции, которую переживает Китай. Можно связывать это с личностью Си Цзиньпина, можно с тем, что существующий там однопартийный режим сталкивается с беспрецедентными вызовами. Люди, вооруженные смартфонами и технологиями, с возможностью быстро общаться, несмотря на "Великий китайский файервол" - конечно, гораздо более мощная сила. Совершенно необязательно, что они требуют демократии, уважения прав человека и легализации однополых браков. Но по многим вопросам, где их интересы входят в противоречие с интересами местных чиновников, они, конечно, гораздо более организованы и в состоянии противостоять давлению государства. Государство пытается ассиметричными способами свой контроль восстановить, и здесь наличие сильной центральной фигуры, а не коллективного руководства - это важно. И эта центральная фигура, "ядро партии", как это называется теперь на внутрипартийном жаргоне, закручивает гайки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Китайская военная машина уже вполне может защищать интересы китайского бизнеса по всему миру

Рост китайской экономической и военной мощи по всему миру - это естественный процесс. Если у вас есть население, которое по паритету покупательной способности на душу населения по-прежнему даже близко не достигло уровня среднеевропейской страны, и еще есть куда расти, то при грамотной макроэкономической политике мы увидим, как Китай по номиналу ВВП обгонит США. Естественно, это будет трансформироваться и в рост военной мощи, и в усиление китайского глобального присутствия абсолютно во всех сферах жизни.

Би-би-си: Похоже, прошедшие 20 лет продемонстрировали, что, хотя концепцию "Одна страна - две системы" еще рано окончательно списывать со счетов, говорить о ее жизнеспособности в долгосрочной перспективе, наверно, не приходится. Независимо от того, будет ли Китай становиться более или менее свободным, существование, пусть даже в такой огромной стране, двух фундаментально разных систем ничем хорошим не кончится.

А.Г.: Я бы так не сказал. Конечно, общее внимание привлекают происходящие в Гонконге похищения или акты цензуры. И естественно, что Гонконг меняется, потому что туда приезжает все больше материковых китайцев. Но уже 20 лет в Гонконге существует система, основанная на британском праве, живущая со своей валютой, с биржей, к которой куда больше доверия, чем к любой бирже в материковом Китае, с совершенно другим уровнем образования.

Мне не кажется, что это неудачный эксперимент. Просто в последнее время ситуация разворачивается немного в другую сторону. Но мы часто сравниваем Гонконг с идеальной западной демократией, но если посмотреть на то состояние, в котором его оставили британцы - там тоже не было выборов, да и устроить прямые выборы главы города никто не обещал. Так что материковые китайцы не так уж много переиначили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Особый статус Гонконга, благодаря которому в городе возможны массовые анти-правительственные демонстрации, истекает в 2047 году

Ограничение прав и свобод - это скорее возвращение к практике британского колониализма 60-х годов, до того, как началось масштабное студенческое, "левацкое" движение за расширение гражданских прав. Тогда британцы немного адаптировали политику управления колонией.

Поэтому я бы не сказал, что можно говорить о провале эксперимента. Другое дело, что он очень утилитарный и не может быть масштабирован. Гонконг нужен китайцам прежде всего как приятный и понятный иностранцам интерфейс, как точка входа и выхода. И по мере того, как другие китайские города, типа Шанхая и Гуаньчжоу, будут подтягиваться к этому уровню, и вести бизнес в Шанхае становится все проще, надобность в Гонконге отпадает.

Гонконг сейчас поражает большой кризис идентичности. Что такое этот полугород - полугосударство? Это финансовый центр - но скоро Шанхай этот бизнес съест. Это большой порт - но порт Шанхая уже больше. Это инновационный кластер - но вынужден противостоять жесткой конкуренции. Мне кажется, то, как молодые гонконгцы уезжают из города или, наоборот, вливаются в ряды протестного движения, идентифицирует отсутствие неких ориентиров и чувства перспективы. Многие гонконгские коллеги, с которым я общаюсь, часто отмечают это в разговорах.