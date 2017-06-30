Не умеете завязывать галстук? Наверное, можно уже не учиться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мода 70-х: футболист "Челси" Алан Хадсон демонстрирует свою коллекцию "селедочек"

Итак, членам Палаты общин больше не вменяется в обязанность носить галстук. Означает ли это, что галстук, долгое время бывший обязательным предметом для всех мужчин в Западной Европе, доживает последние дни?

Что-то здесь не так. Ну сами посудите, как такое возможно: депутат, выступающий в Палате общин в рубашке с расстегнутым воротом. И это в месте, где люди по-прежнему обращаются друг к другу не иначе как "достопочтенный джентльмен", на входе им предлагают понюшку табака из серебряной табакерки (хотя мало кто сегодня этим пользуется), а прислуживают им мужчины в чулках и подвязках.

И все же теперь, благодаря решению спикера Джона Беркоу (который каждый рабочий день начинает с церемониального прохода, облаченный в черную шелковую мантию с золотой оторочкой), парламентарии могут развалиться на зеленых скамьях, будто у себя дома на барбекью.

Да, решение спикера могло покоробить поборников традиций, и многие члены парламента, без сомнения, продолжат носить привычные галстуки, однако решение это вполне соответствует давно наметившейся и вялотекущей тенденции упадка этого предмета мужского гардероба на Западе.

Спикер палаты общин разрешил депутатам не носить галстуки

Дресс-код по британски: должен ли начальника заботить ваш внешний вид

Когда-то ношение галстука на работе было показателем того, что вы достигли определенного положения в жизни. Сегодня для многих британцев появиться в галстуке на рабочем месте - почти наверняка означает нарваться на шутку какого-нибудь остряка, мол, что это ты, на собеседование собрался, или тебя в суд вызвали?

Правообладатель иллюстрации London Stereoscopic Company Image caption Британский исследователь Фрэнсис Янгхазбенд демонстрирует, как нужно было носить галстуки в 1895 году

Как следует из опросов, лишь треть сотрудников офисов приходит теперь на работу в галстуке. Во многих учреждениях "неформальная пятница" - правило о том, что по пятницам не обязательно соблюдать дресс-код, распространилось на все остальные дни недели, хотя тем сотрудникам, которым приходится иметь дело с клиентами, рекомендуют все же каждое утро надевать галстук.

Галстук когда-то был важным маркером общественного статуса. Галстуки военных частей, клубов и, в первую очередь, престижных частных школ и университетов служили символами власти и принадлежности к определенной группе, одновременно исподволь исключая тех, кто к соответствующему кругу не принадлежал.

Традиция эта восходит еще ко временам Римской империи, когда солдаты подчеркивали свою принадлежность к разным подразделениям посредством шейных платков определенных расцветок.

Однако по сегодняшним правилам офисной игры мужчина, который находится на вершине иерархии, как правило галстука-то и не носит. К примеру, повседневные рубашки и брюки руководителей компаний Силиконовой долины призваны демонстрировать подчиненным, что облаченные в них люди всего достигли своими талантами и не намерены связывать себя какими-то старорежимными правилами.

Мировым лидерам, собравшимся на саммит Большой восьмерки в Северной Ирландии в 2013 году, был рекомендован "нарядно-повседневный" стиль, хотя они все равно надели костюмы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сегодня мировые лидеры предпочитают "нарядно-повседневный" стиль

Мода на отсутствие галстука дошла даже до королевской семьи. Когда принц Гарри встречался в прошлом году с ветераном высадки в Нормандии Айвором Андерсоном, старик шутливо спросил его: "Где же твой чертов галстук?"

Разумеется, в Британии по-прежнему немало традиционных заведений, таких как джентльменские клубы в Мэйфере, где без галстука вас и на порог не пустят. Но подобные заведения всегда ориентировались на моду, задаваемую сверху.

В официальном своде парламентских правил, впервые кодифицированном в 1844 году Томасом Эрскином Мэем, говорится, что в Палате общин не допускается ношение военной формы и знаков различия, а "джентльменам полагается носить пиджаки и галстуки". Что ж, больше не полагается.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Даже члены королевской семьи, правда те, что помоложе, сегодня отказываются от галстуков

Местом, где впервые появился шейный платок, или крават, считается Хорватия. Оксфордский словарь утверждает, что "хорват" (Croat) и "крават" (cravatte) - это вариации одного и того же слова.

В Западной Европе крават появился в XVII веке как предмет обихода военных, предназначенный для защиты рубашек и пуговиц, однако постепенно превратился в модный аксессуар денди.

На протяжении веков галстук "похудел", превратившись в узкую полоску ткани с узором, а обязательным атрибутом средних классов он стал лишь с приходом промышленной революции, когда его сочли более удобной и практичной формой, чем другие шейные мужские украшения.

Галстук оказался на удивление приспособляемым предметом гардероба, то приобретая небывалую ширину и фантастический узор во времена "поколения детей цветов" в 1960-е, то превращаясь в "селедку" панков и новой волны.

Однако похоже, что теперь ему придется последовать в небытие вслед за гетрами и цилиндрами.

Впрочем, ровно то же самое когда-то говорили и про бороды…