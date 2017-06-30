Не умеете завязывать галстук? Наверное, можно уже не учиться
Итак, членам Палаты общин больше не вменяется в обязанность носить галстук. Означает ли это, что галстук, долгое время бывший обязательным предметом для всех мужчин в Западной Европе, доживает последние дни?
Что-то здесь не так. Ну сами посудите, как такое возможно: депутат, выступающий в Палате общин в рубашке с расстегнутым воротом. И это в месте, где люди по-прежнему обращаются друг к другу не иначе как "достопочтенный джентльмен", на входе им предлагают понюшку табака из серебряной табакерки (хотя мало кто сегодня этим пользуется), а прислуживают им мужчины в чулках и подвязках.
И все же теперь, благодаря решению спикера Джона Беркоу (который каждый рабочий день начинает с церемониального прохода, облаченный в черную шелковую мантию с золотой оторочкой), парламентарии могут развалиться на зеленых скамьях, будто у себя дома на барбекью.
Да, решение спикера могло покоробить поборников традиций, и многие члены парламента, без сомнения, продолжат носить привычные галстуки, однако решение это вполне соответствует давно наметившейся и вялотекущей тенденции упадка этого предмета мужского гардероба на Западе.
Спикер палаты общин разрешил депутатам не носить галстуки
Дресс-код по британски: должен ли начальника заботить ваш внешний вид
Когда-то ношение галстука на работе было показателем того, что вы достигли определенного положения в жизни. Сегодня для многих британцев появиться в галстуке на рабочем месте - почти наверняка означает нарваться на шутку какого-нибудь остряка, мол, что это ты, на собеседование собрался, или тебя в суд вызвали?
Как следует из опросов, лишь треть сотрудников офисов приходит теперь на работу в галстуке. Во многих учреждениях "неформальная пятница" - правило о том, что по пятницам не обязательно соблюдать дресс-код, распространилось на все остальные дни недели, хотя тем сотрудникам, которым приходится иметь дело с клиентами, рекомендуют все же каждое утро надевать галстук.
Галстук когда-то был важным маркером общественного статуса. Галстуки военных частей, клубов и, в первую очередь, престижных частных школ и университетов служили символами власти и принадлежности к определенной группе, одновременно исподволь исключая тех, кто к соответствующему кругу не принадлежал.
Традиция эта восходит еще ко временам Римской империи, когда солдаты подчеркивали свою принадлежность к разным подразделениям посредством шейных платков определенных расцветок.
Однако по сегодняшним правилам офисной игры мужчина, который находится на вершине иерархии, как правило галстука-то и не носит. К примеру, повседневные рубашки и брюки руководителей компаний Силиконовой долины призваны демонстрировать подчиненным, что облаченные в них люди всего достигли своими талантами и не намерены связывать себя какими-то старорежимными правилами.
Мировым лидерам, собравшимся на саммит Большой восьмерки в Северной Ирландии в 2013 году, был рекомендован "нарядно-повседневный" стиль, хотя они все равно надели костюмы.
Мода на отсутствие галстука дошла даже до королевской семьи. Когда принц Гарри встречался в прошлом году с ветераном высадки в Нормандии Айвором Андерсоном, старик шутливо спросил его: "Где же твой чертов галстук?"
Разумеется, в Британии по-прежнему немало традиционных заведений, таких как джентльменские клубы в Мэйфере, где без галстука вас и на порог не пустят. Но подобные заведения всегда ориентировались на моду, задаваемую сверху.
В официальном своде парламентских правил, впервые кодифицированном в 1844 году Томасом Эрскином Мэем, говорится, что в Палате общин не допускается ношение военной формы и знаков различия, а "джентльменам полагается носить пиджаки и галстуки". Что ж, больше не полагается.
Местом, где впервые появился шейный платок, или крават, считается Хорватия. Оксфордский словарь утверждает, что "хорват" (Croat) и "крават" (cravatte) - это вариации одного и того же слова.
В Западной Европе крават появился в XVII веке как предмет обихода военных, предназначенный для защиты рубашек и пуговиц, однако постепенно превратился в модный аксессуар денди.
На протяжении веков галстук "похудел", превратившись в узкую полоску ткани с узором, а обязательным атрибутом средних классов он стал лишь с приходом промышленной революции, когда его сочли более удобной и практичной формой, чем другие шейные мужские украшения.
Галстук оказался на удивление приспособляемым предметом гардероба, то приобретая небывалую ширину и фантастический узор во времена "поколения детей цветов" в 1960-е, то превращаясь в "селедку" панков и новой волны.
Однако похоже, что теперь ему придется последовать в небытие вслед за гетрами и цилиндрами.
Впрочем, ровно то же самое когда-то говорили и про бороды…