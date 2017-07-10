Зятю Березовского грозит экстрадиция в Россию: в чем его обвиняют?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дело Шуппе, как и все другие дела об экстрадиции, рассматривает Магистратский суд Вестминстера

Магистратский суд Вестминстера в Лондоне завершил рассмотрение дела Георгия Шуппе - зятя покойного российского олигарха Бориса Березовского.

Россия требует экстрадиции Шуппе, обвиняя его в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева.

Адвокат Шуппе Хьюго Киф считает, что его клиент преследуется из-за финансового состояния, активов и политических возможностей.

Питер Калдвелл, представляющий в суде интересы России, напротив, уверен, что "речь идёт просто о мошенничестве высокого уровня и убийстве".

Георгий Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой - Екатерине. Сейчас они в разводе.

В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского.

В чем обвиняют Шуппе?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Борис Березовский умер в Лондоне при таинственных обстоятельствах в 2013 году

По версии российских следователей, Георгий Шуппе и его знакомый Михаил Некрич захотели получить контроль над дорогостоящей недвижимостью бизнесмена Александра Минеева.

Минеев владел помещениями в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью в 1 млрд долларов США и сдавал их в аренду.

Недвижимость, как установило следствие, была оформлена на 18 компаний, которые управлялись офшорами на Белизе и Сейшельских островах.

Организовав бизнес, Александр Минеев уехал жить в Великобританию.

По версии следствия, Шуппе и Некрич, вступив в сговор с несколькими сотрудниками и знакомыми Минеева, попытались перерегистрировать помещения Минеева на свои офшоры.

Узнав о проблемах с недвижимостью, Минеев вернулся в Россию и попытался отменить сделки при помощи правоохранительных органов.

Вскоре после этого в январе 2014 года он был убит.

Имена Шуппе и Некрича впервые прозвучали на допросе бывшего десантника Дмитрия Куриленко, который обвинялся в организации попытки захвата недвижимости Минеева.

По данным газеты "Коммерсант", Куриленко дал эти показания в надежде на сделку со следствием, но следствие ему отказало.

Тогда Куриленко отказался от данных им показаний. Но следствие стало активно пользоваться его первыми признаниями.

Дело об экстрадиции

В январе 2015 года российский суд решил заочно арестовать Шуппе и объявил его в международный розыск.

Слушания дела о возможной экстрадиции Шуппе в Россию начались в магистратском суде Вестминстера на прошлой неделе.

Защита Шуппе считает, что уголовное дело, возбужденное в России, имеет политические мотивы и справедливого разбирательства в Москве не будет.

По мнению защиты, доказательства причастности Шуппе к организации убийства подтасованы, а само дело, заведённое на бизнесмена в России, сфабриковано.

Если Шуппе будет экстрадирован в Россию, это будет триумфом для Москвы, отметил адвокат. "Это пошлёт другим сигнал, что рука Кремля может дотянуться до каждого", - добавил он.

Представители России настаивают, что в деле нет политической составляющей, а причастность Шуппе к убийству бизнесмена подтверждается доказательствами.

Два квадратных метра на человека

Правообладатель иллюстрации Anna Sheveleva/Tass Image caption Британия не раз отказывалась экстрадировать людей в Россию, ссылаясь на неприемлемые условия содержания заключенных в российских СИЗО и тюрьмах

Важной частью слушаний стало рассмотрения вопроса об условиях содержания в российских тюрьмах.

Чтобы добиться экстрадиции того или иного человека, запрашивающая сторона должна предоставить гарантии о его содержании в условиях, не унижающих его человеческого достоинства и не способствующих ухудшению здоровья. Защита Шуппе использовала этот пункт.

Во многих российских тюрьмах заключенные содержатся в переполненных камерах, что является нарушением третьего пункта Европейской конвенции по правам человека.

По европейским нормам, каждый заключенный должен иметь хотя бы четыре квадратных метра пространства (в камерах длительного содержания - семь квадратных метров). По российским нормам, достаточно и двух квадратных метров.

Российская сторона заявила, что в случае экстрадиции в Россию Шуппе будет содержаться в московском СИЗО-1 "Матросская тишина". В дальнейшем, если Шуппе будет признан виновным российским судом, бизнесмену предстоит отбывать наказание либо в ИК-17 в Мордовии, либо в ИК-5 в Вологодской области.

Власти пообещали, что Шуппе будет иметь необходимые четыре квадратных метра пространства.

В суд был приглашен эксперт, ранее проинспектировавший все эти учреждения. Он отметил, что во многих камерах СИЗО-1, ИК-17 и ИК-5 заключенные реально имеют лишь два квадратных метра личного пространства.

Более того, во время нахождения в СИЗО люди содержатся в камерах по 23 часа в сутки (это тоже нарушает европейские правила).

"Это один из самых репрессивных тюремных режимов, который я видел в своей жизни", - сказал эксперт, подводя итог увиденному в российских исправительных колониях.

Слушая эти показания, Георгий Шуппе заметно нервничал.

После того как обе стороны представили свои аргументы, судья удалился для вынесения приговора.

Решение должно быть вынесено в начале августа.