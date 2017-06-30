СМИ России: бюджетная экономия продолжится до 2020 года

В обзоре российских СМИ:

Бюджет к реформам не готов

Мигрантов перенаправят на Дальний Восток

Квартиры под реновацию выкупят у пасынка Алишера Усманова?

Цифровая революция = 30% ВВП плюс реформа РАН

"Ведомости", РБК и "Коммерсант": в режиме экономии до 2020 года

В проекте бюджета до 2020 года не заложено никаких серьезных преобразований, пишут "Ведомости". Обсуждавшиеся в правительстве пенсионная реформа, налоговый маневр (снижение ставки страховых взносов при повышении НДС), механизмы проектного финансирования и другие изменения в итоге одобрены не были.

Причина, считают эксперты издания, - их непопулярность в преддверии выборов. В качестве примера газета приводит повышение пенсионного возраста, "необходимость которого очевидно назрела".

Одно из ключевых изменений - бюджетное правило - в 2018 году оно будет действовать в переходном виде, полностью по нему должен быть сверстан бюджет-2019. Его суть - расходы не могут превышать суммы ненефтегазовых и нефтегазовых доходов и расходов на обслуживание госдолга. Проект также предусматривает индексацию зарплат около 5,8 млн бюджетников.

"Коммерсант" отмечает необычную информационную закрытость обсуждения: бюджетные проектировки на следующие три года подготовлены к заседанию правительственной комиссии в среду и "являются, по сути, первой имеющейся информацией о структуре основного финансового документа".

Основы бюджета на 2018-2020 годы, уточняет газета, - рост расходов на соцсферу при сокращении расходов на оборону и национальную экономику, отказ от использования Фонда национального благосостояния в 2018 году, дополнительное сокращение расходов в основном по госпрограммам на 2% и продолжение финансирования антикризисных программ 2017 года. Все это позволит минфину уже в 2019 году выйти на практически сбалансированный бюджет (менее 1% ВВП дефицита) и увеличивать госрасходы в соответствии с ростом доходов уже с 2019 года, пишет "Коммерсант".

По мнению экспертов РБК, 2020 год - далекий ориентир, и нынешние планы "не стоит принимать за вектор бюджетной политики". По-настоящему эта политика будет выработана избранным президентом после выборов, и новый бюджет будет подготовлен на основе новых условий. "Явно 2020 год будет совершенно не таким, каким мы его представляем сейчас", - заявил РБК директор Центра исследований региональных реформ РАНХиГС Александр Дерюгин.

"Коммерсант": мигрантам указали на Дальний Восток

МВД подготовило Концепцию миграционной политики на 2018-2020 годы, которая предполагает перенаправление миграционных потоков на Дальний Восток и Байкальский регион. Как пишет "Коммерсант", для приезжающих предлагается создать инфраструктуру, упростить допуск к образовательным, медицинским и социальным услугам и увеличить подъемные для россиян до 1 млн рублей (около $17 тысяч).

В документе также предлагается дифференцированно подходить к иммигрантам, в частности, из стран "с нестабильной политической ситуацией", стимулировать "студенческую и академическую иммиграцию", "изменить систему" выдачи иммигрантам разрешений на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Однако, каким образом совершенствовать эту систему, в концепции не уточняется, отмечает газета.

Документ предполагает и передачу МВД права по адаптации мигрантов. Но это может привести к конфликту между министерством и Федеральным агентством по делам национальностей, которое также претендует на эти полномочия, уточняет газета.

По словам источника "Коммерсанта", близкого к АП, идут разговоры о необходимости вновь создать миграционную службу как отдельное ведомство.

"Ведомости": "пасынок реновации"

Часть квартир под программу реновации Москва может выкупить у Антона Винера - пасынка Алишера Усманова, пишут "Ведомости". По данным издания, именно он является соинвестором компании-застройщика, которая передаст городу 4250 квадратных метров жилья (80-90 квартир) на территории Московской тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева. Они предназначаются под переселение собственников хрущевок из Головинского района столицы, предполагают эксперты издания.

"Ведомости" напоминают, что программа реновации предполагает снос домов первых индустриальных серий и переселение их жителей в новые дома, за участие в ней проголосовали жители более 4000 домов.

Московские чиновники подтвердили, что сейчас идут предварительные переговоры со многими девелоперами. Город, возможно, купит квартиры у них, если они подойдут по квартирографии, цене и стандартам, говорит собеседник издания.

Вся программа оценивается в 3 трлн рублей и продлится 15 лет, добавляет газета.

"Коммерсант": формула цифровой революции

Расходы на "цифровую революцию" в России могут составить 185 трлн рублей (примерно 3,1 трлн долларов) или около 30% ВВП в год. Об этом говорится в программе Центра стратегических разработок (ЦСР) по переходу страны к цифровой экономике. В распоряжении "Коммерсанта" оказались материалы, описывающие "центральную, и наиболее оригинальную", часть плана экономических реформ.

Программа, в частности, предполагает трансформацию госкомпаний, две новые госпрограммы, реформу РАН и университетской среды. А старт реализации "цифровой революции", по мнению ЦСР, потребует новых "майских указов" президента, аналогичных указам 2012 года.

Газета также отмечает, что "доклад является одним из наиболее здраво оценивающих среднесрочные перспективы экономики РФ в свете усилий, предпринимаемых ведущими экономиками мира (США, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Южная Корея) в рамках "четвертой промышленной революции".

Главная его идея, по мнению "Коммерсанта", - в том, что при высокой централизации экономики, высокой доле присутствия государства в ней и в существовании более или менее эффективной "вертикали власти" есть не только осознаваемые авторами доклада проблемы, но и возможности. "Хотя определение программы как "революции" точно описывает предполагаемый характер потенциального сопротивления ее реализации", - уточняет газета.

По замыслу авторов программы, форсированный переход экономики к новой технологической революции планируется в 2018-2024 годах.

Что еще почитать:

"Снисхождения не заслуживают". "Медуза" публикует репортаж из Московского окружного военного суда, где обвиняемых в убийстве Бориса Немцова признали виновными.

Представители потерпевшей стороны надеются, что сотрудники правоохранительных органов теперь доберутся до организатора и заказчика этого преступления, продолжает тему "Коммерсант". Впрочем, до конца подобные преступления, как правило, не раскрываются, заключает газета.

Все больше россиян не могут уехать за границу из-за долгов, пишет газета РБК в статье "Долговой рубеж". Кто может оказаться в списке невыездных и что нужно сделать должникам, чтобы его покинуть? Издание дает советы, как отправиться за границу, несмотря на запрет ФСПП.

Первые в мире облигации на случай пандемии выпустил Всемирный банк. Сколько можно заработать на облигациях стихийных бедствий и эпидемий, выясняет РБК.

Обзор подготовила Марина Долматова, Служба мониторинга Би-би-си.