Терри Гобанга: "Меня изнасиловали в день свадьбы"

Правообладатель иллюстрации Josse Josse Image caption Глядя на эту улыбающуюся женщину, никогда не подумаешь, через какие испытания жизни ей довелось пройти

Когда Терри Гобанга - тогда еще Терри Апудо - не появилась на своей свадьбе, никому не могло прийти в голову, что ее похитили, изнасиловали и брошена умирать на обочине. Это была первая из двух трагедий, но обрушившихся одна за другой на молодую женщину-пастора из Кении. Но она смогла выжить.

"Это должна была быть грандиозная свадьба, - рассказывает Терри. - Я служила пастором, и заодно с нашими родственниками должны были прийти все прихожане моей церкви. Я и мой жених Гарри были радостно взволнованы. Мы собирались сочетаться браком в Соборе Всех Святых в Найроби. Я взяла напрокат сногсшибательное платье.

В ночь перед свадьбой я обнаружила у себя дома некоторые вещи Гарри, в том числе галстук, без которого он не мог появиться на церемонии. Подруга, оставшаяся у меня ночевать, предложила встать пораньше и завезти Гарри его вещи. Мы поднялись, как только рассвело.

Проводив подругу на автобусную остановку, я отправилась домой. НЕзнакомый парень сидел на капоте автомобиля. Когда я проходила мимо, он вдруг схватил меня сзади затолкал на заднее сиденье. На обратном пути домой, я прошла мимо незнакомца, сидевшего на капоте своего автомобиля. Неожиданно, он схватил меня сзади и запихнул на заднее сиденье. Там находились еще двое. Машина рванула с места. Все произошло за долю секунды.

Мне заткнули рот куском ткани. Я отбивалась руками и ногами. Когда мне удалось выплюнуть кляп, я закричала: "Сегодня день моей свадьбы!". И получила первый удар. "Слушайся, или умрешь!", - сказал один из них.

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Потом они насиловали меня по очереди. Я не сомневалась, что меня убьют, мне сделалось все равно. Улучив момент, я укусила одного из насильников за его мужское достоинство. Он заорал. Меня ударили ножом в живот, а спустя мгновение выкинули на ходу из машины.

Я была в нескольких милях от дома, за пределами Найроби. Я не ощущала времени, но потом оказалось, что с момента похищени я прошло шесть с лишним часов.

Какой-то ребенок увидел меня и позвал бабушку. Сбежались люди. Приехавшие полицейские попытались нащупать мой пульс, но ничего не почувствовали. Меня без сознания завернули в одеяло и повезли в морг. Одело попало мне в рот, и я начала кашлять. Первое, что я помню после того, как пришла в себя, это голос полицейского: "Она жива?". Они развернулись и доставили меня в больницу.

Я находилась в шоке и что-то бессвязно бормотала, когда меня привезли. Я была полураздета и окровавлена, лицо опухло от побоев. Не знаю, что навело старшую медсестру на эту мысль, но она решила, что я невеста. Первой церковью, в которую они позвонили, оказался Собор Всех Святых.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собор Всех Святых - старейший англиканский собор в Найроби

Свадьба была назначена на 10 утра. Естественно, когда я не появилась, поднялась паника. На поиски отправили людей. Кто-то сказал, что я, должно быть, в последний момент передумала.

Наконец пришлось освободить место для следующей церемонии. Гарри остался в молитвенной комнате ждать известий.

После звонка из клиники туда примчалась целая толпа. Гарри даже прихватил мое свадебное платье. Тем временем о ЧП проведил СМИ, так что репортеры тоже не заставили себя ждать.

Меня перевезли в другую больницу, где было меньше публичности и контактов и где врачи зашили мою рану. И там меня ждал второй страшный удар. Мне сказали, что нож проник глубоко в матку, и я никогда не смогу иметь детей.

Правообладатель иллюстрации Terry Gobanga

Мне прописали экстренную контрацепцию и антиретровирусные препараты, чтобы блоикровать возможное заражение ВИЧ. Я не понимала, что со мной делают: сознание отказывалось принимать случившееся.

Гарри твердил, что по-прежнему хочет жениться на мне. "Я хочу заботиться о ней, чтобы она пришла в себя в моих объятиях, в нашем доме", - сказал он. Положа руку на сердце, в тот момент я не готова была сказать ни да, ни нет. Каждую минуту перед глазами стояли отвратительные лица троих насильников, и я заново переживала случчившееся.

Через несколько дней, когда ослабло действие успокоительных препаратов, я смогла посмотреть Гарри в глаза. Я просила у него прощения. Мне казалось, что я подвела его. Кое-кто утвреждал, что я сама виновата, нечего ходить по улицам одной в столь ранний час. Все это было очень тяжело, но моя семья и Гарри поддерживали меня.

Полиции так и не удалось поймать насильников. Я ходила с одного опознавания на другое, толку не было, а мучительные воспоминания каждый раз охватывали с новой силой. В конце концов, я сказала: "Знаете, с меня хватит".

Через три месяца мне сообщили, что ВИЧ у меня нет. Я была на седьмом небе. Мы с Гарри принялись планировать новую свадьбу.

Мне не хотелось иметь никакого дела с прессой, но я не смогла отказать во встрече одной журналистке. Ее звали Вип Оголла, и она тоже пережила изначилование. Мы поговорили, и она сказала, что хочет со своими друзьями организовать для меня бесплатную свадьбу: "Оторвись по полной, пусть у тебя будет все, что ты захочешь".

Конечно, я обрадовалась предложению. Выбрала другой свадебный торт - намного дороже, и купила платье вместо того, чтобы брать напрокат.

В июле 2005 года, через семь месяцев после нашей первой несостоявшейся свадьбы, мы с Гарри поженились и отправились на медовый месяц.

Правообладатель иллюстрации Terry Gobanga Image caption Гарри Олванд и Терри на их свадьбе в июле 2005 года

Это случилось через 29 дней. Мы были дома. Вечер выдался холодным. Гарри разжег жаровню с углями и принес ее к нам в спальню. После ужина он убрал ее, потому что комната уже нагрелась. Пока он запирал дом, я забралась под одеяло. Ложась спать, Гарри сказал, что его слегка мутит, но мы тогда не прибали этому значения.

Потом я замерзла и попросила Гарри принести еще одно одеяло, а он сказал, что не может встать. Я вдруг почувствовала, что тоже не в силах подняться. Наконец, до нас дошло, что творится что-то не то, и тут мы потеряли сознание, один за другим.

Помню, я приходила в себя, звала Гарри, он то отвечал, то нет. Собрав всю вол, я буквально вытолкнула себя из кровати. Меня стошнило, и это придало немного сил. Я ползком дробралась до телефона и набрала номер соседки.

Когда раздался стук в дверь, мне потребовалась вечность, чтобы добраться до нее. Я увидела, как в дом врываются кричащие люди, и снова отключилась.

Я очнулась в госпитале и первым делом спросила, где мой муж. Мне ответили, что ему оказывают помощь в другой палате. Я сказала: "Я пастор и видела в жизни всякое, говорите правду!".

Доктор внимательно взглянул на меня и произнес: "Сожалею, но спасти вашего мужа не удалось".

Правообладатель иллюстрации Terry Gobanga

Возвращение в нашу церковь было ужасным. Месяц назад я была там невестой в свадебном наряде, и рядом стоял счастливый и красивый Гарри в нарядном костюме. Теперь я была вдовой в траутре, а его внесли в гробу.

Люди запрещали свои детям подходить близко ко мне, и шептались, что я проклята и приношу несчастье. Я готова была поверить в это.

Другие обвиняли меня в том, что я плохо глядела за мужем.

Расследование показало, что мы оба отравились угарным газом.

Мне казалось, что Бог отступился от меня. Я не понимала, как люди могут смеяться, гулять и вообще делать что-нибудь. Я чувствовала себя конченым человеком.

Я сутками напролет сидела в полутемной комнате с задернутыми шторами. А однажды вышла на балкон, увидела щебечущих птиц и сказала: "Боже, почему Ты заботишься об этих птицах, а не обо мне?".

Так прошло около года. Я говорила всем, что больше никогда не выйду замуж. Бог отнял моего мужа, и я больше не желала такого ни себе, ни другим. Боль была настолько сильна, что я ощущала ее на кончиках пальцев.

Но был один мужчина, Тони Гобанга, который продолжал навещать меня. Он побуждал меня говорить о хорошем. Однажды он не звонил три дня, и я поняла, что мне его не хватает. Неужели я снова влюбилась?

Правообладатель иллюстрации Terry Gobanga Image caption Тони и Терри Гобанга

Когда Тони сделал мне предложение, я посоветовала ему купить журнал, прочитать мою историю и решить, хочет ли он быть со мной. На другой день он пришел и сказал: "Да".

Тогда я сказала, что не могу иметь детей. Он ответил: "Дети - Божий дар. Если они у нас будут - аминь, если нет - у меня будет больше времени любить тебя".

"Вот это слова!" - подумала я, и согласилась.

Тони отправился домой, чтобы обрадовать родителей. И они радовались - пока не узнали мою историю. Они уверяли сына, что на мне лежит проклятие, но он настоял на своем.

На нашей свадьбе было 800 человек гостей. Многие явились из любопытства. Мой свекор не пришел.

После моей первой свадьбы прошло всего три года, и я все еще была напугана. Когда мы обменялись обетами, я подумала: "Я снова здесь, Отче, пожалуйста, только не дай ему умереть". Пока прихожане молились о нас, я безудержно плакала.

Год спустя я почувствовала головкружение, пошла к врачу, и к моей великой радости, он сказал, что я беременна.

Ближе к концу срока меня перевели на полный постельный режим, опасаясь последствий давнего ранения. Но все прошло хорошо, и у нас родилась девочка, которую мы назвали Техилл. Через четыре года у нас родилась еще одна девочка по имени Товдах.

Правообладатель иллюстрации Terry Gobanga Image caption Несмотря на прогнозы врачей, Терри родила двух прекрасных девочек: Техилл и Товдах

Сейчас мы с моим тесетм лучшие друзья. Я написала книгу о моей жизни под названием "Выкарабкиваясь из мрака", чтобы на моем примере дать людям надежду. Я также основала организацию "Кара Олмурани". Мы работаем с пережившими насилие, как я их называю - а не жертвами насилия. Мы даем советы и психологическую поддержку. В наших планах - открытие реабилитационного центра, где пережившие изнасилование могли бы найти временное убежище и прийти в себя.

Я простила тех, кто на меня напал. Это было нелегко, но со временем я поняла, что делаю только хуже себе от того, что злюсь на людей, которых это совершенно не волнует. И моя вера подвигает меня прощать и не воздавать злом за зло.

Самое главное - это уметь скорбеть. Проходить одну за другой все стадии горя. Быть в печали, пока не почувствуешь желания что-то сделать и повернуть жизнь. Надо двигаться пускай ползком, навстречу своей судьбе, потому что она ждет тебя. И ты должен пойти и получить свое.