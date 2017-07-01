Как угроза блокировки привела Telegram к успеху в России: история в графиках

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Telegram достиг первого места в российском App Store на пике конфликта с российскими властями

Никогда мессенджер Telegram не был так близок к блокировке в России, как на этой неделе. В результате конфликт компании Павла Дурова и российских властей разрешился на удивление легко, зато популярность приложения резко выросла.

В 2017 года россияне скачивали мессенджер на свои смартфоны на платформах Android или iOS в среднем по 30 тысяч раз в день, сообщили Русской службе Би-би-си в американской консалтинговой компании App Annie.

С понедельника, 26 июня, по среду, 28 июня, частота загрузок подскочила до 50 тысяч в день. "Число скачиваний начало резко расти в воскресенье", - отметила ее представитель Клэр Бути.

Это произошло после того, как глава Роскомнадзора Александр Жаров поставил Telegram ультиматум: либо компания предоставит регулятору сведения, необходимые для включения в российский реестр, либо мессенджер будет заблокирован на территории России в течение нескольких дней.

Поскольку ранее компания Дурова отказывалась идти на компромиссы с властями страны, которую предприниматель покинул три года назад, перспектива блокировки казалась вполне реальной.

Image caption Чем драматичнее была ситуация вокруг Telegram, тем выше приложение поднималось в хит-парадах основных мобильных платформ

В результате пользователи рисковали лишиться доступа к веб-версии приложения, а крупнейшие платформы могли удалить Telegram из своих магазинов, как ранее они поступили с заблокированной в России социальной сетью для бизнеса LinkedIn.

Для регистрации в реестре "организаторов распространения информации" компания должна была сообщить Роскомнадзору свое название, страну регистрации, налоговый идентификатор, почтовый и электронный адреса, имя домена, электронный адрес администратора ресурса, название провайдера хостинга, а также описание сервиса, который она предоставляет.

"Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте" 28 июня.

В тот же день мессенджер был внесен в список Роскомнадзора. Угроза блокировки миновала.

На фоне развернувшейся драмы, в которой успел поучаствовать даже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Telegram бил рекорды в магазинах приложений. Два дня подряд он был самой скачиваемой программой для айфонов в App Store. В чартах Google Play приложение достигло 8-го места.

Если взглянуть на историю взлета популярности Telegram, окажется, что приложение шло к вершине постепенно - когда-то благодаря, а когда-то вопреки внешним обстоятельствам, будь то ворчание депутатов Госдумы, объявление джихада запрещенной в России организацией "Исламское государство", теракт в Петербурге или действия главных конкурентов (WhatsApp, Faceboolk, Viber), которые вслед за компанией Дурова внедряли технологии шифрования.

Image caption После ажиотажа в момент запуска в 2013 году еще пару лет Telegram оставался не очень популярным мессенджером

Перемирие с Роскомнадзором, впрочем, не означает, что претензии к Telegram, который облюбовали многие российские чиновники, закончились. А значит, угрозы блокировки могут повториться - и ситуация может развиваться по сценарию, уже не столь благоприятному для компании Дурова и пользователей его продукта.

Как бы то ни было, Россия - не единственный рынок, который хочет завоевать мессенджер. Из 32 млн скачиваний приложения с начала 2017 года на Россию приходится немногим больше 5 млн, свидетельствуют подсчеты App Annie.