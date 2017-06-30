День в объективе: московский ливень, албанская жара и Королевская регата

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Французский актер и режиссер Гийом Кане принимает участие в конкуре у Эйфелевой башни в Париже.

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В Манчестере прошли похороны 29-летнего Мартина Хетта - одного из 22 человек, погибших 22 мая в результате теракта на "Манчестер-Арене", и давнего фаната британского сериала "Улица Коронации" ("Coronation St"). Почтить его память пришли многие актеры, снимающиеся в этой самой продолжительной в истории британского телевидения мыльной опере, которую британцы любовно называют "Корри".

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В индийском Ахмедабаде женщины вышли с протестом, организованном оппозицией, против введения налога на добавленную стоимость.

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Посетители изучают новую архитектурную инсталляцию Оскара Зиеты NAWA на Тумском острове в польском Вроцлаве.

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А на Москву обрушился ливень, о котором предупреждали синоптики.

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Последний день июня должен стать в Москве самым жарким и самым мокрым: ураган принес с собой сильнейший дождь с градом.

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Но никакие прихоти погоды не могут помешать хорошему фотографу - даже наоборот.

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А в албанской столице Тиране выдался неимоверно жаркий день, и дети купаются в только что отреставрированном фонтане на площади Скандерберга.

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Две чернопёрые акулы в ожидании переезда из парижского аквариума на средиземноморский курорт Ле Кап д'Агд, но тоже в аквариум.

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В Бухаресте открылся Международный фестиваль фольклора, в котором принимают участие 2 тысячи артистов из разных уголков мира.

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В английском городе Хенли-на-Темзе в 178-ой раз открылась ежегодная пятидневная Королевская регата - это в равной степени спортивное и светское мероприятие с его традиционными атрибутами: шляпами, клубникой и, конечно, летним коктейлем Pimm's.

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