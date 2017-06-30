Макрон в мемах развеселил интернет

Правообладатель иллюстрации Twitter/EmmanuelMacron

Французскому президенту Эммануэлю Макрону не откажешь в фотогеничности, о чем в очередной раз свидетельствует его официальный портрет, сделанный в его рабочем кабинете на фоне раскрытого окна.

Однако не успел президент в четверг распространить его в "Твиттере", как тут же соцсети запестрели мемами, сотворенными интернет-талантами.

Созданный хэштег #PoseTonMacron ("поставь своего Макрона") быстро стал пополняться новыми "макронами", врезанными в расхожие символы поп-культуры.

Правообладатель иллюстрации Twitter/LeMendibilien

Без "Титаника", конечно, не обошлось, и Макрон заменил Кейт Уинслет в объятиях Леонардо Ди Каприо.

Правообладатель иллюстрации Twitter/Naodann

А также оказался на постере фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит"...

Правообладатель иллюстрации Twitter/MaxBook59

...и рядом с персонажем Уилла Смита из фильма "Люди в черном"...

Правообладатель иллюстрации Twitter/JuCarnon

...а еще в качестве фигурки настольного футбола.

Правообладатель иллюстрации Twitter/airwone17

Его полуулыбка и разведенные в стороны локти сделали Макрона прекрасным кандидатом на участие в традиционном мужском танце хака, который исполняет новозеландская команда регбистов.

Правообладатель иллюстрации Twitter/Fraisedapunk

И, несмотря на свой подтянутый облик, Макрон даже попал в компанию телепузиков.

Правообладатель иллюстрации Twitter/IanMaddison

А также хорошо вписался с американской группой "Village People", исполнившей в свое время суперхит "YMCA".

Оригинальный твит президента уже набрал более 93 тысяч "лайков" и более 31 тысяч ретвитов.

Вместе с тем традиционные французские СМИ более тщательно проанализировали официальную фотографию, отметив, к примеру, присутствие двух смартфонов у левой руки Макрона. Это может символизировать тот факт, что Макрон позиционирует себя как доступного, современного лидера.

Некоторые читатели предположили, что Макрон просто забыл о том, что они там находятся, однако советники президента тут же отреагировали на это, распространив видео, на котором видно, как президент готовится к фотосъемке: он аккуратно кладет один смартфон на другой и раскрывает некую книгу на определенной странице, заложив ее лентой-закладкой - ляссе.