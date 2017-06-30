На подиум в Манчестере вышли обычные люди - и это очень красиво

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В показе приняли участие около 150 обычных людей

Участнику показа Джеймсу четыре дня от роду - его несут по подиуму на руках, и это первая прогулка в его жизни.

99-летняя Мики, которая водила грузовик во время Второй Мировой войны, дефилирует по подиуму с палочкой.

Стефан - бородатый распространитель журнала о бездомных Big Issue из Манчестера - идет медленно, поворачиваясь к зрителям и махая рукой.

Хелен, перенесшая рак и алкогольную зависимость, замирает в конце подиума и поднимает голову вверх, смотря в небо.

Это не обычный модный показ, и не обычные модели.

Точнее, это как раз самые обычные люди - участники шоу в центре Манчестера, которое призвано создать "автопортрет города". Эта идея пришла в голову художнику Джереми Деллеру.

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Идея проста: использовать формат, обычно эксплуатирующий внешний блеск моделей, для того, чтобы продемонстрировать повседневную красоту жителей города.

Это впечатляет сильнее, чем любой модный показ. Необыкновенно красиво, трогательно и жизнеутверждающе.

Почти 150 участников вышагивали по стометровому желтому подиуму, пока пара тысяч собравшихся зрителей знакомились с отрывками их биографий на больших экранах.

К примеру, Крис - бывший заключенный тюрьмы Манчестера. Он триумфально потрясает в воздухе кулаком, как настоящая рок звезда.

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Вот Кейт, крещеная как Эндрю, и врач-практикант Сермед, и Вахид, переживший трансплантацию почки, и Винченцо - уборщик манчестерской городской администрации, и Джеона, на глазах которой были убиты 19 членов ее семьи в Косово.

И два таксиста, бесплатно развозивших людей по домам после теракта на "Манчестер-Арене".

И Брюс - он ждет окончания шоу: у него "свидание вслепую". Минутами позже появляется Френки, и они, обнявшись, широко улыбаются в камеру, прежде чем отправиться на свое свидание. Возможно, этот день станет началом чего-то особенного.

Каждого нового участника встречают громкими аплодисментами - просто за то, что он такой, какой есть, и от этого парад становится удивительно трогательным.

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Хотя показ планировался задолго до манчестерского теракта, трагическое событие и эмоции, которые оно вызвало, придали проекту дополнительный смысл.

Шоу под названием "Что такое город, если не его жители?" открывало Манчестерский международный фестиваль - городское биеннале искусств.

Возможно, большинство зрителей никогда не взглянули бы на 150 мужчин, женщин и детей (а также несколько собак), прохаживающихся перед ними по подиуму, как на объект искусства.

Но благодаря художникам и фестивалю это стало возможным. Ведь именно художники способны заставить нас остановиться на бегу и посмотреть на простые вещи, обычно ускользающие от нашего взгляда, совершенно по-новому, чтобы понять и почувствовать их.

Своим простым и вместе с тем прекрасным шоу Джереми Деллер подтверждает титул настоящего короля грандиозных идей - идей, которые каждый раз трогают нас до глубины души.

На счету Деллера такие проекты, как Acid Brass, объединяющий духовой оркестр с музыкой эйсид-хаус, фильм "Битва при Оргрейве" о противостоянии полиции и бастующих шахтеров в южном Йоркшире в 1984-1985 годах, надувной Стоунхендж и Манчестерская процессия - парад, представивший "племена" курильщиков, бродяг, уличных торговцев и распространителей газет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Автор проекта - Джереми Деллер

И, наверно, самый сильный его проект - посвященный юбилею битвы на Сомме, когда в городах и деревнях по всей Британии появлялись актеры, загримированные как призраки солдат Первой мировой войны.

При всем уважении к Дэвиду Хокни, Грейсону Перри и Бэнкси, Деллер - возможно, самый выдающийся из ныне живущих британских художников.

Со времен Манчестерского международного фестиваля 2009 года, когда Процессия была частью программы, фестиваль неоднократно критиковали за излишнюю "интернациональность", обвиняя организаторов в недостатке внимания к Манчестеру.

Нынешний проект "Что такое город, если не его жители?", по замыслу нового арт-директора Джона Макграта, призван вернуть фестиваль к его городским истокам.

Судя по реакции манчестерской публики - попытка удалась.

Люди заглянули в лицо тем, кого они ежедневно встречают на улице, и получили возможность узнать о них больше.

Другим городам тоже следует проводить такие дефиле.