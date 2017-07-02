"Я - современный президент": почему Трамп не откажется от соцсетей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп говорит, что его твиты помогли ему выиграть президентские выборы

Президент США Дональд Трамп в серии твитов отверг обвинения в свой адрес в чрезмерном использовании соцсетей. Так он отреагировал на скандал, который последовал за его комментариями в адрес ведущих телеканала Эм-эс-эн-би-си.

"Я использую социальные сети не как президент, а как современный президент", - написал Трамп в "Твиттере".

Ранее Трамп резко отозвался о ведущих программы Morning Joe на телеканале Эм-эс-эн-би-си Мике Бжезински и Джо Скарборо.

Его твиты осудили не только демократы, но и республиканцы. Однако Белый дом встал на защиту президента.

Советники Трампа ранее выражали озабоченность в связи с активностью Трампа в "Твиттере".

Однако сам президент заявил, что использование соцсетей дает ему возможность прямого общения с широкой публикой, минуя ведущие СМИ, публикации которых он неоднократно называл фейковыми новостями.

"ФЕЙКОВЫЕ И МОШЕННИЧЕСКИЕ НОВОСТНЫЕ СМИ усердно трудятся, чтобы убедить республиканцев и других в том, что я не должен использовать социальные сети", - написал он в Твиттере и добавил: "Но запомните, я выиграл выборы 2016 года благодаря интервью, выступлениям и социальным сетям".

Трамп снова подверг резкой критике Си-эн-эн, после того как телеканал удалил статью, в которой говорилось, что конгресс расследует связи одного из советников президента США с главой российского фонда.

"Я чрезвычайно рад видеть, что Си-эн-эн наконец-то проявился как #фейковыеновости (#FakeNews) и помойный журнализм. Самое время!", написал Трамп.

Правообладатель иллюстрации @realDonaldTrump/Twitter Image caption Трамп написал в одном из твитов: "Подумываю сменить название #Фейковыеновости Си-эн-эн на #ЛживыеновостиСи-эн-эн!"

Трое журналистов Си-эн-эн уволились, после того как с сайта американского телеканала был удален их материал о связях одного из советников Трампа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Об увольнении журналистов сообщил сам Си-эн-эн. C телеканала ушли Томас Фрэнк, написавший этот материал, редактор отдела расследований Эрик Лихтблау и начальник отдела Лекс Харис.

Фрэнк 30 лет работал в USA Today и Newsday. Он вел расследования и ездил как военный репортер на войну в Ираке.

Лихтблау - ветеран газеты New York Times, лауреат Пулитцеровской премии 2006 года - пришел на Си-эн-эн всего три месяца назад.

Харис, который был назначен исполнительным редактором отдела расследований Си-эн-эн, созданного в январе, до этого занимал аналогичную должность в отделении Си-эн-эн-деньги.

Трамп неоднократно называл Си-эн-эн "фейковыми новостями", а издание Buzzfeed - "разваливающейся кучей мусора".

На пресс-конференции американского президента в феврале, после того как североамериканский редактор Би-би-си Джон Сопел представился, задавая вопрос, Трамп сказал: "Вот еще одна красота".

Между тем, выступая перед ветеранами в Вашингтоне в субботу, Трамп пообещал, что США "снова победят", а его критика СМИ была встречена одобрительными возгласами.

"Фейковые СМИ пытаются заткнуть нам рот, но мы не позволим им этого сделать, - сказал Трамп. - Фейковые СМИ пытались помешать нам прийти в Белый дом. Но я - президент, а они - нет".

У американского президента 33 млн подписчиков в "Твиттере". И хотя, судя по всему, его сообщения длиной не больше 140 знаков уже не шокируют, как раньше, Трампа по-прежнему осуждают многие политики и комментаторы.

Некоторые считают, что такую лексику не подобает использовать человеку, который занимает самый высокий пост в США.

В пятницу издание New York Post опубликовало редакционную статью о твитах президента, которая состояла всего из трех слов: "Остановитесь. Просто остановитесь".

Так газета отреагировала на твит Трампа, в котором он резко отозвался о ведущих программы Morning Joe на телеканале Эм-эс-эн-би-си Мике Бжезински и Джо Скарборо. Бжезински он назвал "сумасшедшей Микой с низким IQ", а Скарборо - "психопатом Джо".

В ответ Бжезински и Скарборо сказали о "нездоровой зацикленности на них" президента. Также они обвинили Белый дом в шантаже с целью заставить их извиниться за критическое освещение деятельности президента Трампа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джо Скарборо и Мика Бжезински стали последней мишенью в битве Дональда Трампа с ведущими СМИ США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США не должен произносить подобные слова, а его однопартиец Бен Сасс сказал, что поведение Трампа нельзя считать нормальным.

Однако, несмотря на критику, Трамп в субботу продолжил нападки на Мику Бжезински, назвав ее "набитой дурой".