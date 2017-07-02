От апатии к активности: почему протестуют студенты в Венесуэле

Image caption Ингеборг Парис (слева), Габриэла Сайаго (в центре) и Паола Кармона (справа) хотят остаться в Венесуэле

Габриэла Сайаго, Паола Кармона и Ингеборг Парис - ровесницы, им по 24 года. Все они учатся на стоматологов в Андском университете в городе Мерида.

Как и многим студентам, которые заканчивают обучение, им не терпится начать работать.

Однако Габриэла, Паола и Ингеборг учатся в Венесуэле - стране, переживающей тяжелейший политический и экономический кризис, который уже привел к нехватке продовольствия и товаров первой необходимости.

Вероятно, самым болезненным является дефицит медикаментов. По данным Фармацевтической федерации Венесуэлы, в стране имеются в наличии лишь 15% необходимых лекарств.

И именно из-за этого дефицита этим трем девушкам практически невозможно закончить обучение.

Они и так уже учатся пять с половиной лет вместо положенных пяти.

Но дефицит медицинских препаратов означает, что они не могут пройти необходимую практику, без которой невозможно получить диплом.

Нет инструментов

Андский университет - государственный вуз, в котором студенты не платят за обучение и все необходимое получают бесплатно, по крайней мере теоретически.

"Когда мы начинали учиться, нас обеспечивали всеми необходимыми инструментами", - вспоминает Ингеборг.

Image caption Родителей Ингеборг беспокоит ее участие в акциях протеста, но сама она считает это своим долгом

Однако, поскольку большая часть медицинского оборудования и препаратов импортируется в Венесуэлу, а у университета не хватает средств, студенты должны покупать все необходимое на собственные деньги.

Такая схема действовала некоторое время, однако сейчас университетская стоматологическая больница, где студенты проходят практику, больше не может работать.

Габриэла говорит, что они делали все возможное, чтобы собрать необходимые средства, и не только ради себя, но и ради пациентов, многим из которых не по карману частные больницы.

"Мы пытались собрать деньги, устраивали благотворительные забеги, собирали деньги на общественном транспорте, даже на улице стояли с шумными консервными банками", - говорит Ингеборг.

Но, несмотря на щедрость людей, необходимых средств студентам сейчас практически невозможно собрать.

"Финансовая удавка"

Марио Бонукки - ректор Андского университета. По его словам, университет и его 60 тысяч студентов практически полностью зависят от государственного финансирования, и сейчас на них накинута финансовая удавка.

Image caption Марио Бонукки считает, что правительству не нравится свобода, которая царит в университете

"Нам выделяют всего 30-50% необходимых для выживания средств", - говорит он.

Ректор считает, что правительство пытается задушить независимые институты, такие как Андский университет, поскольку они не контролируются государством.

"Это заведение, в котором вы можете свободно высказываться, не боясь последствий, и это не нравится нынешнему правительству", - говорит Бонукки.

Image caption Студенты, недовольные действиями властей, прикрепляют перевернутый флаг Венесуэлы к своим шляпам магистров

Ректор избирается студентами и не скрывает, что находится в оппозиции к президенту Николасу Мадуро, которого он считает виновным в "массовом исходе" студентов и преподавателей университета.

"Многие уходят, потому что не видят больше никакого будущего", - говорит Бонукки.

"Возьмем, к примеру, стоматологическую школу, куда не поступает все необходимое. Это существенно ограничивает успеваемость студентов", - говорит он.

"Добавьте к этому протесты, которые приводят к отмене занятий, что заставляет студентов уезжать из страны", - добавляет ректор.

"Одна из многих"

Мелисса Пенья - одна из тех, кто эмигрировал.

"Я - одна из многих венесуэльцев, которым пришлось покинуть страну в поисках лучшего будущего", - говорит она, находясь в Мехико.

"Тяжело покидать страну, в которой родился и вырос", - добавляет Мелисса.

Она училась на стоматолога вместе с Габриэлой, Паолой и Ингеборг в Андском университете, но бросила его, не окончив.

"Я должна была уехать, потому что у нас не было средств для лечения пациентов, у наших учителей не было перчаток, мы не могли даже стерилизовать инструменты", - вспоминает она.

Ее друзья решили пока остаться, но вместо обучения они протестуют.

Image caption Студенты стоматологического отделения Андского университета перекрыли дорогу в Мериде, протестуя против действия властей

"Наша цель - стать стоматологами, поэтому мы и изучаем стоматологию, но мы также боремся за то, чтобы студентам больше не пришлось уезжать из Венесуэлы", - говорит Ингеборг, вспоминая о решении Мелиссы.

"Мы не можем просто так сидеть в классе, когда неподалеку в столкновениях с силами безопасности убивают молодых людей", - говорит Габриэла об антиправительственных выступлениях, в которых, начиная с 1 апреля, были убиты десятки людей.

"Назад пути нет"

"Студенты стоматологического отделения всегда отличались политической апатией", - объясняет Ингеборг.

Однако по мере ухудшения ситуации в последние полгода и отсутствия практики студенты-стоматологи изменили традиции.

Габриэла говорит, что сначала их акции протеста были направлены на решение университетских проблем, однако затем в них стало больше политики, и девушки вместе со своими друзьями присоединились к более широкому студенческому движению, которое является одной из ключевых сил в антиправительственных акциях.

Image caption В День матери Габриэла вышла протестовать с плакатом: "Мама, я хочу дать тебе свободную Венесуэлу"

"Я верю, что нам нужно сражаться, верю в то, что мы делаем здесь, и верю, что мы можем начать изменения", - говорит она.

"Пока что я остаюсь. Я хочу окончить университет здесь. Хочу здесь жить и работать стоматологом, у меня здесь семья, но будет ли это возможно, зависит от исхода нашей борьбы", - добавляет Габриэла.

Паола согласна с подругой: "Назад дороги нет. Сейчас или никогда, - говорит она решительно. - Мы хотим окончить обучение, но хотим это сделать в свободной Венесуэле".

Мелисса, которая уехала в Мехико в мае, надеется, что снова будет вместе со своими подругами.

"Моя мечта - вернуться и жить со своей семьей в свободной и демократической Венесуэле", - признается она.