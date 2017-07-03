Пресса Британии: чего хотят друг от друга Трамп и Путин?

В обзоре британских газет:

Встреча Трампа и Путина в Гамбурге

Эстония хочет оцифровать всю Европу

Хамство Рудольфа Нуреева

Британии угрожают индийские попугаи

Что может получить Путин от Трампа?

Guardian публикует статью своего аналитика Джулиана Борджера, в которой тот пишет, что в Гамбурге вот-вот произойдет самая удивительная встреча в современной истории, когда в кулуарах саммита "Большой двадцатки" встретятся Дональд Трамп и Владимир Путин.

Это будет их первой встречей в качестве президентов, но при этом неясно, встречались ли они в прошлом. Трамп одновременно утверждал, что встречался с Путиным, и что у них хорошие отношения, а также, что никогда его не видел.

Ожидается, что российский лидер будет продвигать свое видение международных отношений, в рамках которого интересы великих держав держат верх над существующим порядком.

Трамп известен своими личными нападками и приступами гнева, но при этом он не раз положительно отзывался о президенте Путине и, как считает Джулиан Борджер в Guardian, его восхищение своим российским коллегой не вызывает сомнений.

За пределами Белого дома растет оппозиция любым попыткам ослабить режим санкций Джулиан Борджер в Guardian

Путин ведет себя гораздо более осторожно. Не так давно он назвал Трампа "ярким человеком", что тот воспринял как комплимент, хотя по-русски это может быть воспринято и как комплимент, и как критика, пишет обозреватель Guardian.

Но можно не сомневаться, что Кремль давно уже готовится к этой встрече двух президентов.

У Путина есть несколько преимуществ. Он полностью контролирует внешнюю политику своей страны, а также политику безопасности, в то время как власть Трампа в этих сферах ограничена.

Его попытки ослабить режим санкций, наложенных на Россию, были заблокированы, а конгресс не только пытается усилить эти санкции, но и отобрать у Белого дома контроль над ними.

Как пишет Guardian, Трамп хотел бы, чтобы эта встреча была официальной, но его советники отказались предоставить Путину то, что он хочет превыше всего, а именно признания аннексии Крыма.

В результате советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер сказал, что встреча будет неформальной. "Они обсудят то, что они хотят обсудить", - сказал он.

По его словам переговоры будут такими же, как и с лидером любой другой страны.

Россия, со своей стороны, очевидно, считает эту встречу президентов чрезвычайно важной с точки зрения возможных изменений в двусторонних отношениях.

Москва готовится к этим переговорам уже с марта. В пятницу министр иностранных дел России выступил с заявлением, в котором он обрисовал, как с его точки зрения должен выглядеть новый мировой порядок: глобальные "псевдолиберальные ценности" должны быть заменены балансом интересов великих держав.

Но за пределами Белого дома растет оппозиция любым попыткам ослабить режим санкций, так как это может дать сигнал о признании российских действий в Крыму и на востоке Украины.

Сенат США уже проголосовал за усиление режима санкций. Палата представителей обсудит этот вопрос уже после встречи Трампа и Путина. Любые действия Трампа, направленные на ослабление давления на Москву будут встречены в штыки в Вашингтоне.

Вне зависимости от того, сотрудничали ли Дональд Трамп и его команда с Москвой во время предвыборной кампании, нет никаких сомнений в том, что Трамп предлагает менее жесткие отношения с Россией, по сравнению с политикой его предшественника, продолжает обозреватель Guardian.

Также нет практически никаких сомнений, что Владимир Путин приказал своим разведслужбам помочь кампании Трампа.

Встретившись в Гамбурге с американским президентом, чьи руки во многом связаны, российский лидер попытается понять, что именно он сможет получить от этой инвестиции, пишет Джулиан Борджер в Guardian.

Интернет-мечты Эстонии

Financial Times пишет, что Эстония, занявшая на полгода место председателя Европейского союза, намерена продвигать по всему континенту идею электронного правительства.

В этом смысле Эстония одна из самых продвинутых стран в мире - ее правительство функционирует почти полностью на безбумажной основе.

Но, отмечает газета, правительству премьер-министра Юри Ратаса, скорее всего, придется заниматься гораздо более сложными вопросами.

Эстония заняла пост председателя в июле, а не в январе из-за "брексита" - ближайшие полгода это должна была делать Великобритания, но ей пришлось от этого отказаться из-за результатов референдума.

Кроме того, Эстонии придется разбираться с целым рядом других вопросов - от зашедших в тупик проблем, как, например, о распределении по странам ЕС прибывающих беженцев, до очевидно сложных, вроде строительства газопровода "Северный поток 2" по дну Балтийского моря в Германию.

Ровно в тот момент, как Эстония заняла пост председателя Евросоюза, Москва готовится к отправке около 100 тысяч военнослужащих на учения близ границы со странами Балтии Financial Times

С "брекситом" все должно быть относительно просто. ЕС намерен оставить этот вопрос в руках официальных переговорщиков. "Все 27 стран понимают, что у нас будет единая позиция по "брекситу", и не будет 10, 15 или 27 отдельных переговоров", - сказал Юри Ратас в интервью Financial Times.

Вопрос о миграционной политике будет более сложным. Польша и Венгрия возглавляют фронт стран, выступающих против обязательных квот на прием беженцев, в то время как такие страны, как Италия и Греция, требуют большей поддержки по этому вопросу от остальных стран ЕС.

Не стоит забывать и о России.

Ровно в тот момент, как Эстония заняла пост председателя Евросоюза, Москва готовится к отправке в сентябре около 100 тысяч военнослужащих на учения близ границы со странами Балтии, которые провели полвека под гнетом Москвы, пишет газета.

Эстония также должна будет курировать разработку мандата Европейской комиссии по вопросу о переговорах с Москвой по "Северному потоку 2".

Германия считает этот проект чисто коммерческим, но это строительство весьма чувствительно воспринимается в ряде стран ЕС, против него выступают США, и многие комиссии самого ЕС.

Сам Таллин предпочел бы провести ближайшие полгода проталкивая по всей Европе свой любимый проект - электронное правительство.

После того, как Эстония вернула себе независимость в 1991 году, эта страна стала самой технически передовой страной в Европе.

Голосование на всеобщих выборах проходит в электронном виде, 95% налоговых деклараций также заполняются через интернет.

По словам Юри Ратаса, все это заменяет кипу бумаг высотой с Эйфелеву башню, пишет Financial Times.

Странный характер Нуреева

Times пишет о Рудольфе Нурееве, знаменитом артисте советского балета, бежавшем на Запад в 1961 году.

Как пишет газета, его знакомые и другие танцоры в прошлом говорили о его капризах и внезапных всплесках эмоций, но сейчас стало известно, что он был настолько неуравновешенным человеком, что повредил позвоночник одной балерине, и угрожал ножом другой.

90-летняя бывшая балерина Берил Грей рассказывает об этих инцидентах в своей недавно опубликованной автобиографии. Среди прочего она рассказывает о том, как работала с Нуреевым в Лондоне в 1970-х годах.

Будучи великим танцором и фантастическим режиссером он вдохновлял наших танцоров, но я не могла перенести его грубость и непредсказуемые перепады настроения Берил Грей в Times

Она вспоминает, как однажды Нуреев во время репетиции разорвал свой костюм на глазах у фотокорреспондентов, сказав, что из-за него его ноги выглядят слишком короткими.

В Швеции он пинал ногами дирижерский пульт до тех пор, пока тот не развалился на куски.

Берил Грей говорит, что заметила двойственность его характера вскоре после того, как они познакомились.

"Будучи великим танцором и фантастическим режиссером он вдохновлял наших танцоров, но я не могла перенести его грубость и непредсказуемые перепады настроения", - пишет она.

Во время репетиции балета "Ромео и Джульетта" произошло нечто драматическое.

Во время первого акта Нуреев, бывший в крайне скверном настроении, набросился на аргентинскую балерину Лилиану Бельфьоре.

"Он стал осыпать ее ругательствами, а затем дал ей пинка настолько сильного, что ей пришлось покинуть сцену. Был вызван врач, который, осмотрев ее, сказал, что у нее поврежден копчик, и кость оказалась изогнутой".

Грей отправилась в гримерную Нуреева, чтобы обсудить его поведение, но тот отказался извиняться, и стал бранить всю труппу.

"Я сказала ему, что это не дает ему права пинать ее ногами, на что он ответил: я величайший танцор, и могу делать, что хочу. Я не задумываясь ответила ему: Руди, есть и другие великие танцоры. Он был настолько разъярен, что выхватил нож, и лишь его массажист Луиджи смог его успокоить".

Но, продолжает Берил Грей, в других случаях Нуреев был чрезвычайно обаятельным и рассыпал комплименты своим коллегам и делал им подарки, пишет Times.

Попугайная угроза

Daily Mail пишет, ссылаясь на выводы экспертов, что расплодившиеся в Британии индийские кольчатые попугаи угрожают как местным птицам, так и сельскому хозяйству.

Насколько известно, на воле в Британии обитает около 50 тысяч этих зеленых попугаев из Гималайских гор. Их популяции замечены в Лондоне, Милтон-Кинз, Шеффилде и Манчестере.

Но эксперты опасаются, что эти птицы представляют собой угрозу сельскому хозяйству, в основном виноградникам и фруктовым рощам.

Доктор Хейзел Джексон из Кентского университета, говорит, что попугаи представляют угрозу обществу, экономике и окружающей среде.

Она основала группу ParrotNet, которая вскоре представит доклад правительству по этому вопросу. Она и ее коллеги призывают власти к выборочному уничтожению индийских попугаев.

По словам экспертов ParrotNet, попугаи мешают людям, потенциально могут передавать инфекционные болезни скоту, не дают жизни местным, британским птицам, а также могут быть сельскохозяйственными вредителями.

Кроме того, потепление климата позволяет попугаям продвигаться все дальше на север.

Индийские кольчатые попугаи живут во многих странах Европы. Это самая северная популяция диких попугаев в мире, пишет Daily Mail.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com