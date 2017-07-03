Камень, в котором можно увидеть возникновение жизни на Земле

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Этот камень невозможно ни потрогать, ни провести пальцем по зигзагам на его поверхности. Камень, весом в две с половиной тонны, будет одним из главных экспонатов в центральном зале лондонского Музея естествознания, когда он через пару недель вновь откроет свои двери.

В этом году центральный зал музея был закрыт на полный ремонт. В результате там больше нет знаменитого Диппи - скелета диплодока. Вместо него посетителей будет встречать огромный скелет синего кита.

С 14 июля все заходящие в музей первым делом увидят этот скелет крупнейшего млекопитающего на Земле, подвешенный с высочайшего потолка и как будто ныряющий прямо на вас.

Правообладатель иллюстрации Trustees of the NHM Image caption С 14 июля все заходящие в музей первым делом будут видеть этот скелет крупнейшего млекопитающего на Земле, подвешенный с высочайшего потолка и как будто ныряющий прямо на вас

И это не все. Если посмотреть вокруг, то все ниши в стенах также поменялись. Музей их теперь называет "Удивительными альковами".

Правообладатель иллюстрации Trustees of the NHM Image caption "Удивительные альковы" демонстрируют происхождение, эволюцию и разнообразие форм жизни на Земле

Я предлагаю вам отправиться к одному из этих альковов с правой стороны, непосредственно под хвостом гигантского кита.

Там находится железистый кварцит.

Его основание - около 2 метров в ширину. Высота его достигает полутора метров. Это удивительное сопоставление органического мира (кит), и неорганического (камень), которое подчеркивает связь между этими двумя мирами.

Камень возник на дне океана более 2 миллиардов лет тому назад. И он несет свидетельства ключевого периода в истории Земли, когда состав атмосферы начал меняться и выросло количество кислорода.

Именно это изобилие кислорода сделало возможным возникновение столь развитых организмов, как, например, китообразных.

Зигзагообразные линии на поверхности камня представляют отложения окиси железа (в основном гематита), смешанных с кремнистым сланцем.

Правообладатель иллюстрации RIO TINTO Image caption Камень был обнаружен на северо-западе Австралии

В ранних океанах Земли было много восстановленного железа, смытого с континентальной массы. Когда это железо смешивалось с кислородом, который производили фотосинтезирующие бактерии, появлялись окиси, которые оседали на дне моря.

Линии на поверхности разреза камня, судя по всему, указывают на периоды взлетов и падений популяции бактерий. В конце концов все молекулы железа в древних морях были поглощены, и кислород начал свободно попадать в атмосферу.

В результате Земля полностью изменилась.

"Этот камень - свидетельство удивительнейшей истории", - говорит профессор Ричард Геррингтон, глава отдела землеведения при Музее естествознания.

"Это начало возникновения сложных организмов. Мы дышим кислородом. Организму нужен источник энергии, и мы в основном получаем энергию, сжигая углерод в присутствии кислорода. Между созданием этого камня и возникновением многоклеточных организмов прошло 2 миллиарда лет, но это уже другая история", - сказал он в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Trustees of the NHM Image caption Метеорит "Имилак" был найден в пустыне Атакама в Чили в 1822 году

Решение сделать скелет кита центральной частью экспозиции главного зала Музея естествознания частично объясняется попыткой привлечь внимание к концепту экологической устойчивости - с тем, чтобы мы все задумались над тем, как мы используем ресурсы Земли.

Железистый кварцит - коммерчески важное ископаемое. Содержащееся в нем железо помогло созданию современного мира. Камень в музее естествознания был найден в районе Пилбара, на северо-западе Австралии. Компания Rio Tinto обнаружила его, затем он был распилен пополам, отшлифован и отправлен в Лондон.

"Содержание руды в этом камне довольно низкое, всего лишь около 32% металла, в то время как обычно в районе Пилбара она достигает 58-62%, - говорит Стивен Макинтош из Rio Tinto. - Но у этого камня все самые желательные качества в смысле текстуры. И это как бы запись удивительного момента в истории, времени, которые сыграло столь значительную роль в развитии Земли, какой мы ее знаем сегодня".

В других нишах главного зала музея естествознания будут такие удивительные вещи, как голубой марлин, гигантский коралл Турбинария, а также найденный в Чили метеорит, который считается самым красивым из всех найденных метеоритов из-за того, что он состоит из крупных оливиновых кристаллов.