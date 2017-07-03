Лабиопластика становится популярной у совсем юных британок

Юные британские девочки уже в девятилетнем возрасте хотят делать пластическую операцию на своих половых органах, поскольку они недовольны их внешним видом.

Одна из ведущих британских гинекологов Наоми Крауч в телеэфире Би-би-си сказала, что встревожена тем, что все больше юных девочек обращаются к своим семейным врачам с просьбой дать им направление на лабиопластику.

Лабиопластика - это операция по изменению формы малых и больших половых губ, и, согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), не должна применяться к девушкам моложе 18 лет. Однако в 2015-16 годах более 200 девушкам моложе 18 была сделана подобная операция в системе британской бесплатной медицины, из них более 150 не было 15 лет.

Доктор Крауч, которая возглавляет Британское общество детской и подростковой гинекологии, говорит, что за всю свою работу в системе NHS она еще ни разу не встречала девочку или девушку, которой это действительно было бы необходимо.

"Девочки иногда говорят что-то вроде: "Я просто ненавижу [как это выглядит], я хочу это отрезать", и если девочка думает о какой-то части своего тела подобным образом - особенно интимной части, - то это очень огорчительно", - рассказывает специалист.

История Анны

Анна (имя изменено) стала подумывать о том, чтобы сделать лабиопластику, с 14 лет.

Image caption "Если есть такая операция, то я точно не одна такая, которая хочет ее сделать, и наверняка это не такая уж большая проблема", - говорит Анна

"Я откуда-то узнала, чтобы это все не так уж красиво, не аккуратно выглядит, и мне хотелось, чтобы они [половые губы] были меньше.

Все вокруг смотрели порнографию, и я поняла, что они должны быть симметричными и не выпирать сильно.

Я думала, что так у всех они выглядят, потому что до этого я не видела никаких других, как бы обычных [картинок].

Помню, я подумала: "Если есть такая операция, то я точно не одна такая, которая хочет ее сделать, и наверняка это не такая уж большая проблема".

Правда, позднее она решила все-таки не делать эту операцию.

"Я очень довольна, что не стала ее делать. Мне она не нужна. Я выгляжу совершенно нормально. Целиком и полностью".

Как говорит семейный врач с 30-летним стажем Пакита де Зулуэта, только в последние несколько лет девочки стали выражать неудовольствие по поводу того, как выглядят их половые органы.

"Я принимаю молодых девочек 11-ти, 12-ти, 13 лет, которые считают, что с их вульвой что-то не то: она или "неправильной" формы, или "неправильного" размера, и вообще выражают по этому поводу ужас", - поясняет де Зулуэта.

"Они считают, что их малые половые губы должны быть невидимы, почти как у Барби, но в реальной жизни существует масса вариантов, и совершенно нормально, если они выдаются", - говорит семейный доктор.

Image caption Семейный врач Пакита де Зулуэта знает случаи, когда девочки сгущали краски, чтобы добиться направления на операцию

Пакита де Зулуэта винит в этом нереалистичном взгляде на вещи тот факт, что девочки сталкиваются с порнографией и определенными образами в соцсетях.

"Пока [на этот счет] не хватает образования, и оно должно начинаться довольно рано, чтобы объяснить, что все мы разные, и как у нас у всех разные лица, так и внизу тоже - мы все разные, и это нормально".

Подразделение NHS по Англии сообщило, что за последние несколько лет клинические консилиумы рекомендовали подобную процедуру только тем пациенткам, которые испытывали физическую боль или сильные эмоциональные переживания.

Однако, как предупреждает доктор де Зулуэта, некоторые девочки знают, что необходимо несколько "сгустить краски", описывая свои физические симптомы, чтобы добиться направления на операцию: "Известно, что они скорее получат [направление на] операцию, если скажут, что это [их наружные половые органы] мешает их сексуальной жизни, занятиям спортом - они понимают, что это как раз то, что нужно сказать".

Доктор Крауч полагает, что лабиопластика должна применяться только к тем юным девушкам, которые имеют медицинский дефект.

"Мне трудно поверить в существование 150 девочек с таким медицинским дефектом, который означает, что им нужна операция на их наружных половых органах", - так прокомментировала она статистику бесплатных пластических операций, сделанных за последние два года.

Она также обратила внимание на некую непривлекательную параллель между лабиопластикой и клиторидэктомией (женским обрезанием) - практикой, которая запрещена в Соединенном Королевстве.

"Закон запрещает делать подобные операции [клиторидэктомию] на растущем организме по культурным соображениям. Нынешняя западная мода - это чтобы были небольшие, невыпирающие половые губы. Для меня это - одно и тоже", - говорит специалист.

Большая часть операций по лабиопластике делается пациенткам старше 18 лет частными хирургами. Эта хирургическая отрасль стала подвергаться критике за то, что эта процедура стала восприниматься почти как норма.

Однако пластический хирург Майлс Берри встал на защиту лабиопластики. По его словам, она может качественно улучшить жизнь женщины.

"Это может человека полностью изменить - самовосприятие, уверенность в себе и самооценку. У меня были пациентки в возрасте от 16 до 21 года, у которых никогда не было парня, потому что они испытывали неловкость в связи с этим [внешним видом своих половых органов]" - признался хирург.

Королевский колледж акушеров и гинеколов в качестве комментария по этому поводу заявил, что подобная операция не должна проводиться на девушке, не закончившей развитие, то есть не ранее 18 лет.

Image caption Хирург Майлс Берри говорит, что лабиопластика может полностью изменить самовосприятие женщины

Однако пластический хирург Майлс Берри встал на защиту лабиопластики, сказав, что она может качественно улучшить жизнь женщины.

"Это может человека полностью изменить - самовосприятие, уверенность в себе и самооценку. У меня были пациентки в возрасте от 16-ти до 21 года, у которых никогда не было парня, потому что они испытывали неловкость в связи с этим [внешним видом своих половых органов]" - признался хирург.

Королевский колледж акушеров и гинеколов в качестве комментария по этому поводу заявил, что подобная операция не должна проводиться на девушке, не закончившей развитие, то есть не ранее 18-ти лет.