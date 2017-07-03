Уимблдон-2017: надежды британцев на третий титул Маррея

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По подсчетам организаторов, в общей сложности корты Уимблдона посетят около полумиллиона зрителей

Отчаявишиеся на успех во многих других видах спорта британцы с субботы ночуют напротив кортов Уимблдона в надежде попасть на открытие домашнего Большого шлема: в первый день турнира играют сразу семь британских теннисистов, а всего в одиночном разряде их будет 12.

Джоанна Конта, Хитер Уотсон и Лора Робсон каждый год заставляют верить, что женский теннис в Британии не безнадежен. И это правда: девушки пока не доходили до финальных стадий больших турниров, но в их игре есть самое главное - стабильность.

Главная фигура нынешнего Уимблдона - Энди Маррей, притом не только для самих британцев, но вообще для всех поклонников тенниса и специалистов. Он твердо намерен победить здесь в третий раз.

Я была свидетелем обеих предыдущих побед Энди. В 2013 году британцы плакали от счастья, потому что после легендарного Фреда Перри более 70 лет родоначальники тенниса ни разу не выигрывали на родной траве. В 2016-м вверх летели шапки в виде британского флага и хлопали пробки от шампанского.

Маррей подарил британским болельщикам минуты счастья, повод для гордости и, главное, надежду. Поэтому уже в пятницу вечером на лужайках у стен Всеанглийского клуба лаун-тенниса были замечены первые палатки, а в субботу люди начали распределять между собой номера, согласно которым на рассвете понедельника выстроились в гигантскую очередь.

Многие считают символичным, что именно Маррей проведет первый матч турнира на центральном корте. Его соперником в первом круге будет Александр Бублик из Казахстана.

Проблемы Маррея

Однако отягащенные необходимостью трезво анализировать специалисты спешат охладить патриотический порыв британцев.

"Я сам британец и бурно ликовал, когда Энди побеждал, но в этом году будет трудно. Во-первых, он перегрузил свой прошлый сезон. Он играл все турниры, включая Олимпийские игры, победа в Рио стоила ему очень большого физического и эмоционального напряжения, - говорит тренер по теннису и ежегодный гость Уимблдона Крис Говард. - Во-вторых, призрак третьего титула может сыграть с ним шутку. У него не такие крепкие нервы, как у его главных оппонентов Федерера, Джоковича и Надаля, и часто его игра разваливается при малейшем психологическом давлении".

Нельзя также забывать о травме бедра. И хотя Маррей говорит, что полностью восстановился, начало травяного сезона показало, что проблемы все же есть, хотя сам Энди говорит, что к Уимблдону сумел успокоиться и не испытывает сейчас особого нервного напряжения.

"У меня нет мыслей о том, что я должен защитить свой титул. Я буду просто стараться выиграть соревнования", - сказал Маррей в интервью BBC Sport.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие поклонники тенниса приехали на Уимблдон заранее

Мужская сетка

Фаворитом нынешнего турнира можно по праву считать 35-летнего Роджера Федерера. Все, кто говорил, что швейцарец уже несколько лет "едет с ярмарки", прикусили языки. Федерер открыл сезон победой на Australian Open, завоевав свой рекордный 18-й Большой шлем. С тех пор он выиграл еще три титула на других турнирах ATP.

Ранее он принял решение пропустить весь грунтовый сезон и не поехал на Ролан Гаррос. Все это говорит о том, что он в отличной форме и целенаправленно готовился к Уимблдону на своем любимом травяном покрытии.

К тому же у него есть железная мотивация. Он намерен одержать восьмую победу на Уимблдонском турнире, чтобы обойти по количеству титулов легендарного Пита Сампраса.

Испанец Рафаэль Надаль тоже в прекрасной форме. Он только несколько недель назад победил на French Open. И хотя его соперник по финалу швейцарец Стэн Вавринка был сам не свой во время матча, но это никак не умаляет заслуг Надаля.

Тот финал показал, что по общей физической подготовке он обходит Энди Маррея, считавшегося в последние годы самым атлетичным игроком ATP-тура.

Определенные проблемы есть у Новака Джоковича. На Australian Open-2017 он проиграл во втором круге, а на Ролан Гаррос в четвертьфинале, не взяв ни одного сета.

Два титула в этом сезоне он все же выиграл - в Дохе и неделю назад в Истбурне. Но это ничего не говорит о его общем состоянии. Турнир Большого шлема, травяное покрытие, неудачи в первых двух мейджорах сезона - все эти факторы могут качнуть лодку Джоковича как в одну, так и в другую сторону.

Свой первый матч он сыграет против 47-й ракетки мира словака Мартина Клижана.

Правообладатель иллюстрации Magnum Photos Image caption Энди Маррей твердо намерен победить в третий раз (фото 2016 года)

Интрига у женщин

Самое интересное на этом турнире будет происходить в женской сетке. Отсутствие в этом году Серены Уильямс меняет абсолютно все для каждой участницы Уимблдона-2017.

Это момент истины для как минимум пяти теннисисток: Анжелики Кербер, Симоны Халеп, Петры Квитовой, Гарбин Мугурузы и Каролины Плишковой. Именно они считаются главными претендентками на финал.

А есть еще олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина, Светлана Кузнецова и открытие года - Алена Остапенко.

Конечно, многие из вышеперечисленных спортсменок раньше обыгрывали Серену в единичных матчах, но надежды на титул у них были весьма призрачные - за исключением Кербер.

К тому же, пропускает этот Уимблдон из-за травмы и Мария Шарапова. В мае в Риме в ходе матча второго круга Мария оступилась и снялась с соревнований.

"К сожалению, после дополнительных обследований стало понятно, что надрыв мышцы, полученный в Риме, не позволит мне выступить на травяных турнирах, на которых я планировала сыграть. Сейчас я продолжу делать все, чтобы как можно быстрее восстановиться", - написала Шарапова в своем "Фейсбуке".

Она надеется снова вернуться на корт на тернире в Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа этого года.

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Интересные факты

Погоду в первые несколько дней турнира обещают сносную. Дождь если и будет, то незначительный. Ветра тоже не будет, зато будет влажно, чего очень не любят многие теннисисты, тренирующиеся в сухом климате.

По подсчетам организаторов турнира, за 13 дней соревнований корты Уимблдона посетят около полумиллиона зрителей.

Всего будет сыграно 647 матчей. Победители в одиночном разряде у мужчин и женщин получат по 2,2 миллиона фунтов стерлингов. Это в два раза больше, чем призовой фонд шестилетней давности.

Проигравшие в первом круге покинут турнир с утешительными 35 тысячами фунтов.