Сократить треть депутатов: скандальная речь Макрона в Версале

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Франции 1,5 часа выступал в Версальском дворце

Число депутатов и сенаторов во французском парламенте должно быть сокращено на треть, считает президент страны Эммануэль Макрон. Такое заявление он сделал во время выступления в Версальском дворце, в котором рассказал, как будет управлять страной.

По мнению главы государства, сокращение числа депутатов и сенаторов позволит более эффективно управлять страной. В результате реформы народные избранники получат больше средств и аппаратного веса, отметил он.

Если его инициатива будет одобрена, число мест в нижней палате парламента - национальной ассамблее - сократится с 577 до 385 мест, а в верхней палате - сенате - с 348 до 232.

Во время выступления Макрон сказал, что хочет положить конец "законодательной пролиферации" и принимать меньше законов.

Взаимодействие между палатами парламента необходимо упростить, добавил он. Президент предложил изменить избирательную систему, сделав ее более пропорциональной.

Также он сообщил, что режим чрезвычайного положения, действующий во Франции с ноября 2015 года, будет отменен осенью 2017 года.

Мандат на радикальные изменения

Макрон заявил, что после победы на президентских и парламентских выборах у него и его партии есть мандат на радикальные преобразования.

Если предложенные им изменения не будут одобрены в парламенте, президент пообещал вынести их на референдум. Он также заявил, что будет каждый год отчитываться перед парламентом о проделанной работе.

Макрон выступил в историческом Версальском дворце, который был построен в XVII веке "королем-солнцем" Людовиком XIV.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Макрона упрекнули в авторитарности и монархизме за выступление в Версальском дворце

Он не первый президент, собравший всех депутатов и сенаторов в этом дворце для первой речи после вступления в должность. Тем не менее Макрон подвергся критике за это решение. Оппоненты считают, что он отстранился от народа.

Во время предвыборной кампании Макрон много общался с прессой, но после избрания его контакты с журналистами сократились. Он не будет давать традиционное президентское интервью 14 июля в День взятия Бастилии.

Три партии, в том числе леворадикальная "Непокоренная Франция" Жана-Люка Меланшона, бойкотировали речь президента.

Media playback is unsupported on your device Победа Макрона на выборах во Франции

Меланшон упрекнул Макрона за выступление в Версальском дворце, сказав, что тот ведет себя как фараон. По мнению политика, во Франции сейчас устанавливается "президентская монархия".

На первой странице левой газеты "Либерасьон" 3 июля Макрон изображен в виде Юпитера, короля всех богов, держащего в руке молнии наподобие трезубца. Статья озаглавлена "Манупитер в Версале". "Либерасьон" считает, что выступление в Версальском дворце свидетельствует об авторитарности Макрона.

Макрон победил на президентских выборах в середине мая. Через месяц в стране состоялись парламентские выборы, на которых движение президента "Вперед, республика!" получило 350 из 577 мест в национальной ассамблее.