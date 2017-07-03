Стивен Хокинг: действия Трампа угрожают будущему планеты Земля

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Профессор Стивен Хокинг заявил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения может привести к необратимым изменениям климата.

Последствия этого решения, по его мнению, могут быть настолько серьезны, что Земля превратится в "парниковую планету", подобную Венере.

Знаменитый ученый и популяризатор науки также высказал опасение, что агрессия "встроена" в человеческий род и что лучшее, на что мы можем надеяться, - выживание на других планетах.

В год своего 75-летнего юбилея профессор Хокинг дал эксклюзивное интервью Би-би-си.

Один из самых известных ученых в мире, он большую часть своей взрослой жизни страдает от бокового амиотрофического склероза. Хотя болезнь развивалась медленнее, чем изначально предполагали врачи, профессор Кембриджского университета оказался полностью парализован и утратил способность говорить.

Для общения и работы он использует синтезатор речи и специальный компьютер, которым управляет с помощью последней сохранившей подвижность мимической мышцы щеки с закрепленным на ней специальным датчиком.

Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг остается одним из величайших умов нашего времени. Его теории о черных дырах и происхождении Вселенной изменили наше понимание космоса.

Хокинг вдохновил уже несколько поколений молодежи на изучение науки. Однако, когда следишь за его выступлениями в прессе, наибольшее впечатление производит его гуманистическая позиция.

"Большая опасность"

Его главное опасение, высказанное в последнем интервью, - будущее нашего вида. Особенное беспокойство, по словам Хокинга, вызывает решение президента Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, призванного снизить масштаб выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем, - сказал Хокинг в интервью Би-би-си. - Изменение климата - одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем ее предотвратить, если будем действовать прямо сейчас. Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете. Этого ущерба можно было бы избежать. Такие действия создают угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей".

Работающая под эгидой ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) также указывает на потенциальный риск достижения критического состояния климата по мере роста температуры. Хотя далеко не все в этой области нам еще достоверно известно.

В своем ежегодном отчете эксперты МГЭИК пишут: "Степень изменения климата, которая может привести к необратимым последствиям, до сих пор остается неизвестной. Однако можно с уверенностью сказать, что риски, связанные с достижением таких критических состояний - будь то в экосистеме планеты или же в тесно связанных с нею системах обитания человека - с повышением температуры существенно возрастают".

На вопрос о том, сумеем ли мы когда-нибудь решить экологические проблемы и преодолеть человеческие конфликты, профессор Хокинг ответил довольно пессимистично. Жизнь человечества на Земле, по его мнению, не будет длиться бесконечно.

"Боюсь, что жадность и агрессия - неотъемлемые части генома человека. Нет никаких признаков разрешения конфликтов, а развитие военных технологий и оружия массового поражения может привести к катастрофическим последствиям. Единственное, на что может рассчитывать человечество, - это создание независимых колоний в космосе", - сказал он.

Говоря о "брексите", он выразил опасение, что выход из ЕС нанесет непоправимый ущерб научным исследованиям в Британии.

"Наука - дело коллективное, поэтому последствия такого шага в целом будут крайне негативными. Британская наука окажется в изоляции, замкнутой сама на себе", - считает он.

Я спросил у него, каким бы ему хотелось видеть свое наследие.

"Я никогда не думал, что доживу до 75 лет, поэтому сам вопрос о моем наследии подчеркивает, насколько мне повезло. Моим крупнейшим достижением, как мне кажется, останется открытие того, что так называемые "черные дыры" во Вселенной на самом деле не такие уж черные", - сказал Хокинг.

"Квантовые эффекты заставляют их светиться как горячие тела. Чем больше "черная дыра", тем меньше ее температура. Такого результата никто не ожидал, и это свидетельство глубокой взаимосвязи между гравитацией и термодинамикой. Именно это, как мне кажется, станет ключом к пониманию того, как могут быть разрешены парадоксы между квантовой механикой и общей теорией относительности", - говорит ученый.

На вопрос о том, какой подарок он мечтал бы получить - без учета стоимости или практических возможностей, он ответил: успешное лечение заболеваний двигательных нейронов, или по меньшей мере средство, которое могло бы притормозить развитие болезни.

"Когда в возрасте 21 года мне поставили диагноз, врачи отвели мне два-три года жизни. Сегодня, спустя 54 года, я - пусть и с очень ограниченными возможностями и в инвалидном кресле - продолжаю работать и писать научные работы. Однако далось мне это огромным трудом и только благодаря самоотверженной помощи семьи, коллег и друзей".