СМИ России: встреча Путина и Трампа в Гамбурге - последний шанс?
В обзоре российских СМИ:
- Москва готова отобрать американскую недвижимость
- Закон Яровой хотят отложить на пять лет
- Установлен срок смены меры пресечения для больных обвиняемых
- Чтение Библии как путь к "оранжевой революции"
Rbc.ru: Кремль теряет терпение
Российские власти, ожидающие от Вашингтона решения вопроса с закрытием загородных резиденций посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, уже теряют терпение, пишет портал Rbc.ru, ссылаясь на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
В декабре 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и членов их семей и закрыли резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде. Тогда власти России воздержались от применения "зеркальных" ответных мер в ожидании решения вопроса после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
Однако ситуация не изменилась и после того, как в Белый дом въехал Трамп. Издание пишет, что ответом на действия госдепартамента США может стать закрытие дачи американского посольства в Серебряном Бору, склада на Дорожной улице и даже резиденции посла США "Спасо-хаус".
На днях официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о подготовке ответных мер, отметив, что они будут иметь "очень солидную базу". Как пишет РБК, это случится, если вопрос не будет решен после встречи Путина и Трампа на этой неделе.
"Ведомости": "пакету Яровой" могут дать еще пять лет
Вступление в силу пакета антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова может быть перенесено на пять лет - с 2018 на 2023 год. Газета "Ведомости" пишет, что правительство дало положительный отзыв на соответствующий законопроект, внесенный сенатором Антоном Беляковым и депутатом Олегом Шеином.
Учитывая размер затрат на исполнение закона, они сочли переходный период на подготовку слишком коротким. Он должен был бы вступить в силу 1 июля 2018 года.
Впрочем, окончательного решения о переносе еще не принято. Тем более, что ФСБ высказалась против переноса сроков вступления закона Яровой в силу. И, по замечанию "Ведомостей", вопрос еще будет прорабатываться.
Операторы связи поддерживают перенос сроков: инфраструктура, позволяющая хранить огромные объемы данных, предписываемых законом, абсолютно не готова. По мнению директора "Мегафона" по связям с госорганами Дмитрия Петрова, перенос позволит лучше подготовить механизм его реализации.
"Коммерсант": забота о здоровье обвиняемых
"Коммерсант" рассказывает о поправках, принятых в уголовно-процессуальный кодекс, которые помогут арестованным с тяжелыми болезнями освободиться из следственного изолятора. Поправки обязывают следователей принимать решение об изменении меры пресечения в течение трех дней после получения врачебного заключения о заболевании. Норма вступит в действие в начале следующей недели.
"Мера пресечения может быть изменена с ареста на залог, домашний арест или подписку о невыезде. При этом следователь сам выносит решение о смягчении меры", - пояснил газете руководитель правозащитной организации "Зона Права" Сергей Петряков.
Газета пишет, что внимание к здоровью заключенных в СИЗО повысилось после смерти аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском изоляторе "Матросская Тишина" в 2009 году. Также правозащитники уверены, что новая норма поможет спасти сотни жизней заключенным в СИЗО.
Впрочем, издание высказывает опасение, что норма работать не будет. "Следователи могут расценить поправку не как обязательное смягчение меры пресечение, а лишь как обязанность снова изучить основания для меры пресечения и вынести решение, например, оставить под стражей", - говорит Сергей Петряков. А руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков задается вопросом, почему судья, отправляя человека в СИЗО, не учитывал наличие у подсудимого тяжелых заболеваний.
"Ведомости": "Библия массового поражения"
Газета "Ведомости" пишет об ответе России Страсбургскому суду по делу о коллективном чтении Библии.
В 2014 году лидер группы евангельских христиан Алексей Колясников был оштрафован за коллективное чтение Библии в сочинском кафе без предварительного согласования с властями. Как следует из ответов на вопросы ЕСПЧ уполномоченного России при Европейском суде по правам человека Михаила Гальперина, он должен был согласовать чтения, чтобы обеспечить безопасность граждан, участвующих в проповеди. В кафе же использовалась аудиоаппаратура, поэтому чтения классифицировались именно как публичное мероприятие.
Директор центра "Сова" Александр Верховский отмечает на страницах "Ведомостей", что никто не согласовывает свадьбы и дни рождения в кафе, хотя там тоже используется аудиоаппаратура. Он считает, что никаких рисков в том, что люди собираются и читают Библию нет, но, видимо, власти Краснодарского края считают, что "если нельзя извести религиозные меньшинства, то можно мешать им жить".
"Есть версии, что протестанты и другие течения связаны с оранжевыми революциями, возможно этим руководствовались власти в данном случае", - полагает правозащитник.
Что еще почитать:
- Подробности о подготовке встречи Путина и Трампа в рамках саммита "большой двадцадки" в Гамбурге рассказывает газета РБК.
- Газета.ру в материале "Двадцатка" на двоих" пишет о предложениях, которые везет Владимир Путин на саммит "большой двадцатки".
- О проблемах принятия в конгрессе США закона о новых санкциях против России рассказывает газета "Ведомости".
Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си