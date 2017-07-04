Чиновники в Москве готовят избиркомы к "сражению" с оппозицией

Правообладатель иллюстрации Dmitry Gudkov's headquaters

Московские чиновники ведут тайный инструктаж избиркомов и избирателей перед выборами муниципальных депутатов, которые пройдут в сентябре, узнала Русская служба Би-би-си. В выборах планирует участие оппозиция, а "Единая Россия" готовится к "жесткому сражению".

В четверг 29 июня глава управы района Строгино Виктор Коновалов на закрытом совещании выступал перед председателями участковых избирательных комиссий (УИК). Основная часть выступления чиновника была посвящена необходимости противостоять оппозиции, рассказали на условиях анонимности Русской службе Би-би-си несколько участников встречи.

Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких "влево-вправо", скажем так Виктор Коновалов, глава управы Строгино

"По нашему району сейчас активно ведется работа оппозиции, которая будет на все 16 мандатов выставлять своих кандидатов, - цитирует выступление Коновалова один из собеседников Русской службы Би-би-си. - Наша задача, чтобы эти выборы прошли без всяких "влево-вправо", скажем так. Вы все понимаете, о чем идет речь.

"Поэтому нам надо подготовиться очень серьезно к тому, что на УИКах могут быть и провокации, и любые действия со стороны оппозиции. Заявляться они [провокации] будут от "Яблока", ПАРНАСа и самовыдвиженцев", - призвал глава управы.

Коновалов также рассказал председателям УИКов, что оппозиционеры "могут залить чернилами урны" и устраивать другие провокации.

Глава управы - муниципальный служащий. Закон о выборах запрещает им вести предвыборную агитацию, в том числе среди членов избирательных комиссий. На каком основании Коновалов проводил эту встречу, сам он собравшимся не объяснял.

Запрос Русской службы Би-би-си главе управы Строгино остался без ответа.

Предвыборные встречи чиновники проводят и в других московских районах, выяснила Русская служба Би-би-си.

Должность депутата муниципального образования неоплачиваемая. Часто депутатами становятся главврачи районных больниц, директора школ, сотрудники местных государственных коммунально-жилищных структур, а также активисты партий, представленных в Госдуме. По закону муниципальные депутаты имеют очень мало полномочий. В Москве основные полномочия сосредоточены в руках чиновников районных управ.

В Фили-Давыдково директор бюджетного учреждения "Территориальный центр социального обслуживания № 31" Лариса Карпова 30 июня пригласила на встречу пенсионеров и два часа рассказывала о том, что социальный центр работает благодаря партии "Единая Россия" и что именно партия помогает создать патронажную службу. О содержании встречи Русской службе Би-би-си рассказали два участника встречи.

Карпова - действующий депутат от "Единой России" муниципального округа Фили-Давыдково, она же собирается переизбираться и на предстоящих 10 сентября выборах.

Как кандидат она имеет право встречаться с избирателями и вести агитацию, но как руководитель государственного бюджетного учреждения (ГБУ), согласно закону о выборах, не может использовать для этого служебное положение - в частности, проводить встречи с избирателями в помещении ГБУ.

Карпова не ответила на вопрос Русской службы Би-би-си, на каком основании кандидат от партии власти пользовалась служебным помещением.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Gudkov's headquaters Image caption Еще в апреле в проекте Гудкова и Каца зарегистрировались около 900 желающих пойти в депутаты, а сейчас их почти 1300 человек

Об агитации кандидатов от "Единой России" в детском саду на прошлой неделе рассказывал в своем "Фейсбуке" сотрудник московского отделения КПРФ Юрий Урсу. На опубликованном им видео слышно, как руководители школьного комплекса и кандидаты от "Единой России" проводят агитацию в здании детского сада.

Местные выборы обычно не привлекают внимание ни избирателей, ни кандидатов. На сентябрьские выборы может прийти 12-15% москвичей, говорил в феврале генеральный директор "Агентства политических и экономических коммуникаций" Дмитрий Орлов.

Коновалов из Строгино на закрытой встрече с членами участковых комиссий говорил, что прогноз по явке "от 5 до 30%", рассказал один из участников встречи.

Почему же результаты непопулярных выборов местного значения так волнуют чиновников?

Один в поле не воин

Муниципальные собрания есть в каждом районе Москвы, в этом году на кону 1487 депутатских мандатов в 125 районах.

Предыдущие муниципальные выборы в столице России прошли в 2012 году. На волне протестов 2011 года в муниципалитеты избрались независимые кандидаты и местные активисты, не связанные с "Единой Россией" или бюджетной сферой.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Gudkov's headquaters Image caption Больше тысячи человек решили принять участие в проекте Гудкова по подготовке кандидатов в муниципальные депутаты

Но тогда они чаще всего избирались как одиночки и в своих муниципальных собраниях оказались в меньшинстве: один оппозиционный депутат противостоял 10-15 представителям большинства.

В этом году оппозиционные политики и партии подошли к вопросу более масштабно. Для подготовки кандидатов создана инфраструктура. Цель оппозиционных кандидатов - завоевать большинство в отдельных муниципальных собраниях.

Школы кандидатов

В школе кандидатов основателя "Открытой России" Михаила Ходорковского учат процедурным тонкостям (например, как правильно заполнять подписные листы), основам юридической грамотности и ораторского искусства. В конце обучения студенты сдают проект - план своей же избирательной кампании. Через школу в этом году прошло около 400 человек, утверждают организаторы.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков уже несколько месяцев собирает свою школу муниципального депутата вместе с бывшим муниципальным депутатом Максимом Кацем, работавшим на кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году.

Сейчас Гудков нашел почти 1200 человек, готовых выдвинуться в кандидаты, из них около 800 пойдут как кандидаты от партии "Яблоко", говорил Кац Русской службе Би-би-си на прошлой неделе. С "Яблоком" у проекта договоренность на этот счет.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Gudkov's headquaters Image caption Максим Кац на встрече кандидатов в депутаты с Гриорием Явлинским

Другие кандидаты, которым помогают Гудков с Кацем, пойдут и от других партий, включая парламентские. Но руководители проекта утверждают, что отсеивают тех, кто не близок по политическим взглядам руководителю штабов.

"У нас идеологический проект. Мы работаем с демократами. А для всех остальных есть "Единая Россия", "Народный фронт" и масса других организаций", - считает Кац. Они уже отсеяли больше желающих, чем приняли.

Роль школы муниципального депутата - не только обучить кандидатов, но и помочь им сформировать своеобразные избирательные блоки. Кандидаты должны стремиться занять не одно место, а группой кандидатов взять большинство в своих собраниях. В 74 районах Москвы кандидаты от оппозиции претендуют на то, чтобы занять больше половины мест.

Похожей стратегии придерживается один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин. Его соратники будут выдвигаться лишь в одном районе - Красносельском - и попытаются занять все десять мест в местном совете.

Новая стратегия связана с изменением системы выборов во многих районах: там, где раньше голосовали по одномандатным округам (район разделен на много округов, каждый из которых выбирает одного депутата в местное собрание), теперь будут выбирать по многомандатной системе (избиратели голосуют сразу за список из нескольких политиков).

Чего может добиться муниципальный депутат

"Мы отменили несколько точечных застроек через публичные слушания, причем мне удалось склонить депутатов от "Единой России" поддержать нас", - рассказывает муниципальный депутат Константин Янкаускас, избравшийся в районе Зюзино: оппозиционеров в собрании двое.

"Мы запустили новый автобусный маршрут - до диагностического центра, - перечисляет он. - Были приняты около 50 моих предложений по благоустройству, начиная от простого - положить специальное покрытие на детской площадке, и заканчивая большими скверами и парками. Хотели закрыть единственный роддом и женскую консультацию в районе - мы их отстояли".

Также, по его словам, удалось сэкономить 10 млн бюджетных рублей: депутат заметил, что управа сфотографировала одну яму и буквально "прифотошопила" ее на изображения нескольких локаций по району. Так власти пытались обосновать необходимость переложить асфальт. Янкаускас обратил на это внимание, и управа от планов по замене асфальта отказалась.

В поисках подписей

Правообладатель иллюстрации Dmitry Gudkov's headquaters Image caption Оппозиционные кандидаты идут за помощью в школу "Открытой России" и в штаб Дмитрия Гудкова и Максима Каца

О своем интересе к думским выборам заявили почти все партии. КПРФ намерена выдвинуть кандидатов на все полторы тысячи мандатов, "Яблоко" - около тысячи, ПАРНАС - 296. Своих кандидатов набирает ЛДПР, но о количестве выдвинувшихся в партии еще не сообщали. "Справедливая Россия" выдвинет около 700 кандидатов, сказал Би-би-си руководитель московского отделения партии Илья Свиридов.

Единороссы обещают назвать своих кандидатов на московской городской конференции партии, кандидатов они отбирают на внутрипартийных праймериз.

Около трети московских районов могут оказаться непростыми для партии власти, говорит первый замруководителя городского отделения "Единой России" Олег Смолкин. "Какой бы спокойной кампания ни казалась, понятно, что внутри она будет бурной. Поэтому мы розовые очки не надеваем, а понимаем, что будет жесткое сражение", - сказал Смолкин Русской службе Би-би-си.

Традиционно сложными для единороссов он назвал центральные районы и Юго-Запад Москвы. "Районы ближе к Западу - там чуть больший авторитет имеют те, кого принято называть либералами. Юг, Юго-Восток, Восток - там большее влияние имеют коммунисты", - говорит Смолкин.

На что способна команда муниципальных депутатов

В прошлом году в муниципальном собрании в Щукино оппозиция смогла занять большинство мест: восемь независимых депутатов против семи провластных. Теперь они говорят, что могут влиять на строительство в районе. "По нашему предложению один проект целиком отклонили, учли наши предложения по строительству транспортно-пересадочного узла", - перечисляет победы депутат Анастасия Брюханова.

"Мы согласовываем с управой планы благоустройства, - продолжает она. - Мы можем сказать: "На это мы точно не согласимся, так что давайте сразу делать так, как будет хорошо". И управа не идет на эскалацию, слушает нас сразу". "У нас есть бюджет: в остальных районах управа решает, на что его потратить, а собрание только соглашается. А мы решаем сами", - утверждает Брюханова.

"Глава управы и его зам довольно адекватные, они готовы поэкспериментировать", - добавляет она.

Зачем им выборы

Свои депутаты в муниципальных собраниях партиям необходимы для выдвижения кандидатов в мэры Москвы на выборах 2018 года. Москва имеет статус региона, поэтому кандидаты в мэры, как и на губернаторских выборах, для регистрации должны собрать подписи 110 муниципальных депутатов.

Об участии в предстоящих выборах уже заявляли коммунисты - они могут выдвинуть руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.

В мэры собирается баллотироваться и бывший депутат Дмитрий Гудков, открывший школу кандидатов в депутаты - он не скрывает, что хочет получить сторонников в муниципалитетах для выдвижения в губернаторы.

В 2013 году кандидаты в мэры Москвы также собирали необходимые для выдвижения подписи муниципальных депутатов. Тогда преодолеть муниципальный фильтр смогли кандидаты от всех парламентских партий ("Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России"), лидер "Яблока" Сергей Митрохин. Кандидат-фаворит Сергей Собянин тогда помог Алексею Навальному собрать нужное количество подписей.