СМИ России: молодежь привлекут к выборам песнями

В обзоре российских газет:

Предвыборные планы верстают под Путина

Грызлов призвал вспомнить о среднем классе

Навальный собрал на выборы 80 млн. рублей

Почему директор "Почты России" оставил пост?

РБК: Путин и ОНФ активизировались в направлении молодежи

Общероссийский народный фронт (ОНФ) собирается усилить работу с молодежью, сообщает газета РБК. Новое направление будет называться "Молодежка ОНФ", и молодое поколение "привлекут к участию в конкурсе на описание образа будущего России, а также в конкурсах народного творчества". Это могут быть песни, танцы, стихи собственного сочинения.

Глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов объясняет усиление работы с молодежью тем, что за последний год в движение пришло много молодых людей и им нужно предоставить молодежные площадки и возможности "показать себя". Еще одна причина состоит в том, что молодому поколению стал уделять больше внимания президент России Владимир Путин.

Активизация Путина и ОНФ на молодежном направлении связана в том числе с несанкционированными митингами, прошедшими в России 26 марта, в которых приняло участие немало школьников и студентов, говорит близкий к Кремлю источник РБК. Для власти не остался незамеченным выход на акции протеста молодежи, она должна на это реагировать, и ОНФ как президентское движение может привлечь молодых людей к своим проектам и деятельности, поясняет собеседник.

Ранее близкие к Кремлю источники рассказывали, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея сделать основные акценты президентской кампании на "справедливости, уважении, доверии".

Владимир Путин о своем участии в выборах еще не объявил, но все планы верстаются под него, уточнял один из близких к администрации президента собеседников РБК и подтверждал федеральный чиновник.

И усиление работы с молодежью, и намерение сделать более сильный акцент на борьбе с несправедливостью имеют прямое отношение к грядущим выборам президента, говорит политолог Константин Калачев.

"Есть двуединая задача. С одной стороны - лояльная, патриотически настроенная молодежь. С другой - не все молодые люди готовы голосовать за президента, а готовы, наоборот, протестовать. Вот их нужно перенаправить, переубедить, наполнить их жизнь каким-то новым смыслом", - говорит Калачев.

Содержательная связь обоих направлений - и работы с молодежью, и борьбы за справедливость - с президентской кампанией очевидна, если исходить из тех приоритетов, что были обозначены Путиным во время последней прямой линии и других мероприятий с его участием, говорит политолог Дмитрий Орлов.

"Коммерсант": "Единая Россия" проводит аудит перед выборами

Во вторник "Единая Россия" подвела промежуточные итоги выполнения 27 обязательств, которые единороссы взяли на себя перед избирателями в сфере борьбы с коррупцией, эффективности власти и расширения народного контроля. Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что ЕР выполнила программу. А глава высшего совета Борис Грызлов неожиданно упрекнул соратников в том, что они недостаточно занимаются "важнейшей политической задачей" - расширением среднего класса.

Среди обязательств партии Борис Грызлов назвал также возможность добиться активного участия граждан в принятии решений, в том числе через проведение местных референдумов и опросов. Он призвал региональные отделения ЕР стать центрами разработки программ территориального развития, особенно там, где в сентябре пройдут выборы (это 16 регионов).

Секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов подчеркнул, что партия наладила систему непосредственного общения с людьми через общественные приемные, региональные недели депутатов Госдумы, форумы, в том числе с участием НКО.

Политолог Михаил Виноградов, комментируя заседание, отметил, что до сих пор ЕР нельзя было заподозрить в любви к среднему классу".

"Креативный класс не является ее базовым электоратом, - отметил эксперт. - Может быть, с подачи администрации президента Грызлов подает сигнал о рекрутировании в сторонники "креаклов", которые могут кормиться у власти из карьерных соображений. Со стороны главы высшего совета это можно рассматривать как элемент подчеркнуто критического аудита".

"Независимая газета": митинги стимулируют пожертвования

В конце этой недели основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный должен выйти из-под ареста, пишет "Независимая газета", и ожидает, что после освобождения оппозиционер свою деятельность активизирует.

"От него следует ожидать как минимум объявления о дате новой антикоррупционной акции. Между тем отчет о финансировании кампании, представленный его командой, показал, что митинги стимулируют пожертвования", - пишет издание.

Руководитель штаба общественной кампании в поддержку Алексея Навального Леонид Волков отчитался за сбор и расходование финансов. На конец прошлого месяца приход составил более 78,5 млн рублей (1,35 млн долларов). На конец мая сумма пожертвований выглядела гораздо скромнее - чуть меньше 56 млн. "Июнь оказался очень успешным месяцем с точки зрения фандрайзинга: мы собрали почти 23 млн рублей, это рекорд", - сообщил Леонид Волков.

Что касается расходов, то самая серьезная их статья - финансирование 58 штабов.

На них потрачено уже более 40 млн рублей, включая зарплату руководителей штабов и аппарата, само содержание офисов и оснащение помещений всем необходимым. По словам Волкова, в совокупности это примерно по 10 млн в месяц. И эта статья расходов уменьшаться не будет. Например, в Краснодаре "отряды Путина", составленные из активных пенсионеров, уже не раз уничтожали баннеры и наглядную агитацию.

"Новая газета", "Ведомости": за что уволен "главный почтальон страны"?

Дмитрий Страшнов оставил пост директора "Почты России" к большому сожалению бизнес-сообщества, констатирует "Новая газета".

После скандала с завышенной в восемь раз премией и последовавшими представлениями прокуратуры руководитель российской почтовой службы покинул свой пост. По словам главы минкомсвязи Николая Никифорова, 1 июля у Дмитрия Страшнова истек срок контракта.

Пока неизвестно, кто придет на смену Страшнову и как изменения в руководстве отразятся на работе этой гигантской структуры.

Итоги работы бывшего главы "Почты России" подводит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов: "За время работы Страшнов зарекомендовал себя как весьма эффективный менеджер. И это не мое личное мнение, это мнение бизнеса - тех компаний, которые работают с "Почтой России". В этой среде иных оценок я не слышал. Страшнов сам человек бизнеса, он понимает его проблемы, он знал, как сделать бизнес из предприятия, которым руководит. И "Почта России" при нем влилась в конкурентную среду и чувствовала себя там уверенно", - говорит эксперт.

Основные качества почты - скорость, точность и сохранность доставки. По всем трем категориям у "Почты России" был очень заметный прогресс, добавляет он. Были неприятности, но они не носили массового характера. Услуги почты стали выгодными для бизнеса.

Издание полагает, что приход Страшнова для "Почты России" стал настоящим прорывом. Страшнов изменил ее имидж. Предыдущего главу провожали шуткой: "Директор "Почты России" отправлен в отставку и прибудет туда через месяц-два".

Газета "Ведомости" комментирует уход Страшнова в редакционном комментарии на первой полосе. И пишет: "Не все эффективные менеджеры одинаково нужны государству".

Издание напоминает, что предшественник Страшнова Александр Киселев был уволен после коллапса почтовой службы весной 2013 года, когда на таможне скопилось 500 т невывезенных посылок. Фактический паралич работы (пришлось даже вводить временный мораторий на прием международных отправлений) стал символом отставания от реальности громоздкой и неповоротливой системы советского типа. Перед новым гендиректором стояла очевидная задача модернизации почты - в том числе подготовка ФГУПа к акционированию, поскольку государство финансировать реформу не планировало.

Газета напоминает, что через год после прихода нового руководителя, ФГУП перестало получать субсидии от государства. Тем не менее "Почта" справилась, вышла на самоокупаемость и даже показала чистую прибыль. Объем трафика вырос в 100 раз. Почта заработала и перестала быть пугалом, так же как "Сбербанк" с приходом Германа Грефа перестал быть "сберкассой", сравнивает газета.

"Но между Страшновым и Грефом есть принципиальное различие - размер политического ресурса. Одной из главных своих неудач на посту гендиректора Страшнов в интервью РБК назвал нехватку "политического спонсорства", которое не позволило ему продавить принятие уже давно разработанного закона об акционировании "Почты". Страшнов - в отличие от Грефа или того же Киселева - выходец из частного бизнеса.

Газета пишет, что уже через четыре года этот хороший управленец стал уповать на политический ресурс. Издание не видит в этом ничего удивительного: "Ведомости" напоминают, как быстро решают все вопросы руководители госкомпаний на встречах с главой государства.

"Ну а прибыль в отсутствие политической поддержки - практически бесхозная прибыль - вызывает вопросы у силовиков и ревность у функционеров", - резюмируют "Ведомости".

Что еще почитать:

Дмитрий Страшнов рассказал о своем уходе из "Почты России" в интервью газете РБК.

"Алексей Арбатов: Ядерное сдерживание - гарантия навсегда". Академик РАН рассказывает на страницах "Независимой газеты" о том, что стратегическую стабильность не сохранить без ограничения вооружений.

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си.