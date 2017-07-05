Пресса Британии: за что Юнкер назвал Европарламент нелепостью?

В обзоре британских газет:

Кто остановит воинственный пыл Пхеньяна?

Путин, Си Цзиньпин и незримый Трамп

Жан-Клод Юнкер: Европарламент смехотворен

Секс-роботы набирают обороты

Кто сумеет охладить пыл Пхеньяна?

Запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты и новые опасности, которые в связи с этим открываются перед миром, стали ведущей темой для международных полос британских газет.

В предотвращении эскалации этого кризиса, как полагают издания, немалую роль могли бы сыграть Пекин и Москва, выступившие накануне с совместным заявлением по поводу северокорейского запуска.

Китай обязан обуздать Кима пока не стало слишком поздно, пишет в редакционном комментарии Daily Telegraph.

По мнению газеты, дата испытательного запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты, была выбрана неслучайно - 4 июля в США празднуют День независимости.

По всей видимости, это первая северокорейская ракета, способная достичь территории США и, если так, это моментально превращает режим Ким Чен Ына из регионального раздражителя в угрозу для мира во всем мире, пишет издание.

Пока все еще маловероятно, что Пхеньян способен оснастить свою ракету ядерной боеголовкой. Однако направление, в котором движется КНДР, просматривается вполне ясно; и несмотря на все попытки помешать северокорейцам, они неумолимо приближаются к осуществлению своих амбициозных планов.

Вопрос в том, как и когда их следует остановить, ибо сам тот факт, что остановить их необходимо, вопросов не вызывает, пишет газета. Если оставить все как есть и позволить Пхеньяну обрести возможность нанести удар по территории США, то это вынудит Дональда Трампа к силовому ответу с самыми пагубными последствиями, и не в последнюю очередь - для Южной Кореи.

Наилучшим вариантом дальнейших действий стало бы, как и раньше, оказание давления со стороны Китая на Пхеньян с целью побудить последний умерить свой воинственный пыл и отказаться от ядерной программы.

До сих пор Пекин делал это с большой неохотой, предпочитая использовать Северную Корею как буферную зону между Китаем и поддерживаемой США Южной Кореей. Обоснованно или нет, но Китай опасается видеть у себя на пороге объединенную и экономически процветающую Корею.

Теперь же дело еще более осложняется за счет того, что Владимир Путин открыл для себя возможность распространить российское влияние на еще один проблемный уголок мира, предложив себя в качестве посредника на пару с китайским лидером Си Цзиньпином.

Если совместно им удастся заставить Ким Чен Ына пойти на попятную, их усилия можно будет лишь приветствовать, пишет Daily Telegraph. Однако проблема в том, что Пхеньян угрожает не России и не Китаю, а Америке, Японии и Южной Корее. Если страны, имеющие влияние на КНДР, не добьются успеха, то США будут иметь полное право защитить себя и своих союзников от непредсказуемых действий кимченыновской хунты, пишет газета.

Недоброжелатели Дональда Трампа обвиняют его в излишней воинственности из-за его угроз решить проблему раз и навсегда. Однако он дал понять совершенно ясно, что Вашингтон предпочел бы договориться миром; а для того чтобы это произошло, Китай должен приняться за дело до того, как мы достигнем точки невозврата, резюмирует Daily Telegraph.

Трамп как фактор отношений Путина и Си

Times, освещая встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина, обращает внимание на то, что действия Китая и России ставят целью ограничить роль США в разрешении кризиса на Корейском полуострове. Похоже, Си Цзиньпин бросил зашифрованный вызов Соединенным Штатам, когда сказал, что партнерство России и Китая "придало огромную позитивную энергию для поддержания мира и безопасности по всему миру в качестве стабилизатора и краеугольного камня в стремительно меняющейся международной обстановке".

Россия начала фокусировать свое внимание на Китае после того, как Владимир Путин аннексировал принадлежащий Украине Крымский полуостров в 2014 году, напоминает Times.

Находящемуся под европейскими и американскими санкциями российскому государству Пекин предоставил доступ к кредитам и технологиям. Однако некоторые эксперты называют российско-китайское партнерство по сути неравноправным. Российские нефть и газ полезны для Китая, однако к идее антизападного альянса Пекин относится с подозрением. На фоне китайско-американских объемов торговли китайско-российские выглядят карликовыми.

По мере того как Путин и Си будут пытаться всеми средствами добиться для себя выгодной позиции по отношению к Трампу, их собственные отношения, по всей вероятности, будут переживать периоды подъема и спада, прогнозирует Times.

Юнкер посреди пустого Европарламента

От внимания многих британских газет не ускользнула гневная тирада Жан-Клода Юнкера, пришедшего на утреннее заседание Европарламента и обнаружившего себя практически в пустом зале.

Разочарование председателя Европейской комиссии было настолько сильным, что, как пишет Times, он поклялся никогда впредь не посещать "встречи подобного рода".

Причиной беспрецедентной вспышки негодования еврочиновника стал то факт, что из 751 члена европейской ассамблеи на заседание пришли лишь около 30.

На заседании должен был выступать премьер-министр Мальты Джозеф Мускат с докладом, подводящим итог шестимесячного председательства этой страны в Евросоюзе.

"Я бы хотел поприветствовать тех, кто в самом деле взял на себя труд появиться здесь сегодня утром, - обратился Юнкер к участникам заседания в Страсбурге. - Тот факт, что на дебатах присутствуют лишь 30 депутатов Европарламента, иллюстрирует то, что парламент несерьезен. Я сообщаю вам это сегодня открытым текстом".

"Если бы здесь выступала госпожа Меркель, подобное невозможно было бы себе представить, - продолжил глава Еврокомиссии, - здесь был бы сейчас полный зал. Если бы выступал господин Макрон, это было бы еще более невероятно".

"Этот парламент совершенно нелеп, - сказал Юнкер, обращаясь к собравшимся, невзирая на их изумленные взгляды и попытки некоторых из них возразить ему. - Вы просто смехотворны".

Как напоминает Times, в дополнение к зарплате в 89 тысяч фунтов в год (более 100 тысяч евро) депутаты Европарламента получают ежедневное денежное довольствие в сумме 306 евро, не облагаемое налогами, которое им выдается, если они регистрируются для участия в голосовании, что происходит в обеденное время. Это приводит к тому, что многие не являются на предшествующие голосованию дебаты, проходящие с утра.

Юнкер пригрозил парламентариям, что если они продолжат так вести себя в дальнейшем, то он откажется выступать перед ассамблеей - что, в случае осуществления угрозы, будет иметь крупные политические и юридические последствия.

Комментируя эту вспышку гнева Юнкера, прочно стоящая на позициях евроскептицизма Daily Mail пишет, что данный эпизод вызывает всего лишь два вопроса.

"Первый: неужели глава Еврокомиссии только сейчас заметил весь абсурд этого странствующего цирка-шапито, который разъезжает вперед-назад между Брюсселем и Страсбургом каждый месяц, что обходится налогоплательщикам в 150 млн фунтов одних только расходов на переезды? И второй: Неужели он все еще удивляется, что британские избиратели не желают больше иметь с этим ничего общего?"

Секс-роботы завоевывают сердца людей

"Перестаньте хихикать: расцвет индустрии секс-роботов - это уже реальность наших дней", - озаглавлена заметка в Daily Telegraph, повествующая о том, какое благо обществу могут принести мало отличимые от живых людей электронные куклы, предназначенные для любовных утех.

Секс-роботы вскоре смогут составить компанию обитателям домов престарелых или помочь развлечься парам, состоящим в "отношениях на расстоянии", говорится в заявлении "Фонда ответственной робототехники".

В настоящий момент только четыре фирмы в мире производят человекоподобных роботов для секса, однако эксперты предсказывают, что в ближайшие десятилетия их производство может стать повсеместным, причем применяться они смогут не только в качестве фетиша, но и в сексуальной терапии, в качестве компаньонов для одиноких, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями.

Как говорит почетный профессор робототехники и искусственного интеллекта в Университете Шеффилда, а также сооснователь "Фонда ответственной робототехники" Ноэль Шарки, пришло время, когда правительство и общественность должны решить, надо ли регулировать отрасль "досугоботов".

"Проблема в том, что роботы уже здесь, индустрия стремительно развивается, но никто об этом не желает говорить. Нам - как обществу - необходимо задуматься о том, какой мы хотим ее видеть", - говорит эксперт.

Эксперты фонда подготовили обширный доклад, из которого следует, что две трети мужчин и примерно треть женщин в принципе считают возможным для себя использование секс-роботов.

В настоящий момент подобные куклы стоят от 4 до 12 тысяч фунтов (5-15 тысяч долларов) и по желанию заказчика могут быть подобраны по полу, росту, цвету волос и глаз и даже по "типу личности".

Компании постепенно оснащают секс-ботов искусственным интеллектом, чтобы те могли общаться с клиентом и откликаться на человеческие эмоции.

"Кукольные бордели" в настоящий момент действуют в Южной Корее, Японии и Испании, а в прошлом году в Лондоне неподалеку от вокзала Паддингтон открылось первое кафе, где посетителям предлагают насладиться оральным сексом в исполнении робота.

Как пишет DT, составители доклада предупреждают: наступление эры секс-роботов поднимает серьезные моральные и этические вопросы, на которые только предстоит найти ответ.

В частности, говорят эксперты, владельцы электронных кукол могут становиться все более изолированными от общества и даже впадать в зависимость от машин, что никогда не сможет заменить реальный человеческий контакт.

Авторы также пишут о необходимости криминализировать "робо-изнасилование", а также обязать производителей встраивать в свои изделия особые сенсоры, которые бы отслеживали случаи издевательства над куклами, предотвращая развитие у пользователей склонности к насилию.

Кроме того, они предлагают ввести тотальный запрет на изготовление секс-роботов, которые бы внешне напоминали детей.