Банковские карточки с криптовалютами: есть ли у них будущее?

Правообладатель иллюстрации TenX Pte. Ltd. Image caption Джулиан Хосп - основатель проекта TenX

Сингапурская компания запустила выпуск платежных карт, на которых можно будет хранить деньги в криптовалютах. Русская служба Би-би-си спросила у ее основателя, как к этому начинанию относятся Visa и MasterCard, власти России и США, и не приведет ли экспансия электронных денег к анархии.

В конце июня сингапурский стартап TenX вышел на ICO (Initial Coin Offering), то есть провел краудфандинг в криптовалюте, собрав 200 тысяч так называемых эфиров. По курсу на тот день данная сумма криптовалюты была эквивалентна примерно $67 млн. В размещении поучаствовали 4 тысячи человек.

TenX собирается выпускать дебетовые карты Visa и MasterCard для оплаты покупок криптовалютой. Один из основателей этого проекта Джулиан Хосп рассказал Русской службе Би-би-си, куда ведет быстроразвивающийся рынок криптовалют.

Би-би-си:Как так получилось, что TenX запустился в Сингапуре? Вы туда переехали, чтобы продвигать свой проект, или вы уже изначально там жили?

Джулиан Хосп: Я отвечу так, как я ни за чтобы в жизни не ответил девушке: мы выбрали Сингапур не потому, что он был самым привлекательным, а потому, что не был самым ужасным.

Просто Сингапур лояльнее всего относился к криптовалютам, когда мы начинали тут два года назад.

Би-би-си:То есть вы запустились два года назад, но на ICO вышли совсем недавно?

Blockchain - цепочка блоков транзакций. Это распределенная база данных, на основе которой работают криптовалюты. Вся история транзакций в блокчейне открыта всем участникам системы и неизменяема. Ее пользователи остаются анонимными и имеют равные статусы.

Д.Х.: Да, токены (криптовалюта, выпускаемая для привлечения инвестиций - Би-би-си) мы продали лишь недавно. А ранее мы также провели традиционный раунд инвестиций на миллион долларов в этом марте. В нас вложились серьезные венчурные фонды, в том числе из Китая - например, очень известный в "мире блокчейна" [фонд] Fenbushi Capital.

Би-би-си:Правда ли то, что Виталик Бутерин, основатель Ethereum, один из ваших инвесторов? Понятно, что он один из партнеров Fenbushi Capital, но инвестировал ли он в вас сам?

Д.Х.: Мы не хотели об этом напрямую заявлять, но на самом деле Виталик инвестировал и так, и так - и через Fenbushi Capital, и самостоятельно. Мы просто не хотели объявлять это раньше, потому что пообещали ему.

Би-би-си:И у вас уже есть эти карты физически на руках?

Д.Х.: Совершенно верно (показывает карты - Би-би-си).

Би-би-си: Вы можете объяснить простым языком, как вот это работает? Для многих людей криптовалюта - это что-то эфемерное. И вот вы приходите в магазин, платите картой от TenX - и что, неужели у всех этих магазинов есть свои биткоин-кошельки, чтобы принимать от меня такую плату? Как это получается?

Д.Х.: Мы единственные в мире, чья карта поддерживает любую криптовалюту. И неспроста - это очень сложно.

Как это работает? Вы скачиваете приложение. Пока что оно доступно только для Android, потому что с этой системой проще, чем с iOS (Apple очень строги к приложениям). Итак, вы скачиваете его, выбираете вид криптовалюты - биткоины, Dash, эфиры или другие.

Использовать-то можно где угодно: буквально по всему миру - главное, чтобы принимали Visa или MasterCard. Но в данный момент у нас есть ограничения Джулиан Хосп , один из основателей TenX

К примеру, вы выбрали биткоины. Вы получаете свой адрес. Когда вы зачисляете на него биткоины, это счет автоматически синхронизируется с вашей карточкой.

И когда вы реально платите ей в магазине, что мы делаем? Получаем информацию от продавца о том, сколько мы должны ему за вас денег. Мы это конвертируем "в прямом эфире", без какой-либо комиссии и переводим ваши средства в биткоинах в фидуциарные деньги.

Многие сразу переводят криптовалюты в реальные деньги, доллары или евро. А мы единственные, кто оставляет средства в криптовалюте.

Би-би-си: В каких странах можно будет использовать ваши карты? Даже в таком развитом городе, как Москва, сейчас сложно найти пункты обмена биткоинов на рубли, они здесь только недавно стали появляться, куда уж говорить о людях, расплачивающихся в продуктовых магазинах криптовалютой.

Д.Х.: Использовать-то можно где угодно: буквально по всему миру - главное, чтобы принимали Visa или MasterCard. Но в данный момент у нас есть ограничения - в некоторые страны мы не доставляем наши карты. Например, в США. Туда поставки начнутся лишь в конце этого года.

То, на что мы действительно надеемся , это чтобы правительства по всему миру определились с тем, как они относятся к криптовалютам Джулиан Хосп , один из основателей TenX

Это просто защитные меры, которые принимает наша компания. Дело в том, что американское правительство и комиссия США по ценным бумагам и биржам не заняли четкую позицию по поводу того, как они относятся к продаже токенов. Разрешат их в США или нет? Непонятно.

Би-би-си: Вы - один из тех проектов, что помогают расширить криптоэкономику. Как вы думаете, к чему все это ведет?

Д.Х.: То, на что мы действительно надеемся, это то, что правительства по всему миру, наконец, определятся с тем, как они относятся к криптовалютам. Нужна хоть какая-то регуляция вопроса. Как только это произойдет, крупные институты - банки, большие организации и фонды - наконец-то смогут признать, что они работают с криптовалютами.

Ведь даже несмотря на то, что у нас есть эти карточки, что мы состоим в партнерстве с крупными компаниями, они никогда открыто не будут поддерживать то, что мы делаем. Например, и Visa, и MasterCard слишком аккуратны, слишком напуганы тем, что может произойти с криптовалютой. Они стараются держаться от этого как можно дальше.

И мы надеемся, что наша деятельность даст тем, кто хочет пользоваться криптовалютой, свободный доступ к ней. Тогда правительства начнут всерьез думать о том, как они хотят регулировать это поле.

Би-би-си: Вы говорите, что Visa и MasterCard держатся подальше от вашей деятельности, но при этом они - ваши партнеры. Как это?

Д.Х.: Это такой род отношений, когда все хотят участвовать в нашем проекте, но официально об этом заявлять не станут. Все понимают, что криптовалюты - это хайп, но при этом ведут себя аккуратно и не объявляют о своей поддержке официально.

Не блокчейн находится в состоянии пузыря, а отдельные криптовалюты. И это опасно для тех, кто понадеялся на одну конкретную криптовалюту Джулиан Хосп , один из основателей TenX

Мы можем работать с этими компаниями, но заявлений от них ждать не стоит. Для них сейчас это такая "серая зона".

Би-би-си: Но у вас на картах их логотип! Это как-то странно...

Д.Х.: Конечно, да. Ну, мне кажется, это типичная ситуация для компаний, которые расширяют свои границы и пытаются пробовать что-то новое.

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Би-би-си: Вы упомянули страх компаний перед этой "серой зоной". Уже сейчас поговаривают, что история с ICO становится большим пузырем, который вот-вот лопнет. Что вы об этом думаете?

Д.Х.: Я не думаю, что вся эта "экосистема" - один большой пузырь. Я думаю, что и технология блокчейна, и сами криптовалюты - это наше будущее.

Вот вам прогноз с Мирового экономического форума: в ближайшее десятилетие криптовалюты займут 7-8% всей мировой торговли. Это мощный рост.

Не блокчейн находится в состоянии пузыря, а отдельные криптовалюты. И это опасно для тех, кто понадеялся на одну конкретную криптовалюту.

Понимаете, если государства начнут всерьез использовать технологию блокчейна, это будет очень мощно. Это же крайне прозрачно Джулиан Хосп , один из основателей TenX

Би-би-си: Вы бы скорее призывали людей открывать свои кошельки с криптовалютами, чем нет?

Д.Х.: Что бы я действительно порекомендовал - это начать к этому привыкать. Создайте свой кошелек, причем, обязательно бесплатный, вы не должны за это платить. И инвестируйте буквально несколько долларов, то есть совсем маленький объем денег.

Если вы их потеряете, вы скажете: "Окей, это был хороший урок, я кое-чему здесь научился". Если вы так сделаете, вы станете лучше разбираться в этой "экосистеме". Ведь она могущественна и несет в себе революционные преобразования, сравнимые с теми, что в нашу жизнь принес интернет.

Би-би-си: Как вы думаете, начнут ли государства в какой-то момент использовать эту, как вы говорите, "экосистему" для оплаты налогов и прочего?

Д.Х.: Я надеюсь. Понимаете, если государства начнут всерьез использовать технологию блокчейна, это будет очень мощно. Это же крайне прозрачно, а поэтому станет отличной системой учета финансовых операций.

Владимир Путин недавно встречался с Виталиком Бутериным. И российские власти действительно задумываются об официальном признании криптовалют Джулиан Хосп , один из основателей TenX

Если бы это стали использовать в налоговой сфере, это же было бы очень эффективно. Вам не надо было бы переживать о выплате своих налогов, это была бы автоматическая система. Это вообще так бы облегчило ситуацию.

Сейчас правительства слишком зацикливаются на недостатках блокчейна, при этом забывая обо всех преимуществах. Я знаю, что Владимир Путин недавно встречался с Виталиком Бутериным. И российские власти действительно задумываются об официальном признании криптовалют. Это, по моему мнению, очень правильное направление.

Би-би-си: Как вы думаете, внедрение блокчейна на государственном уровне скажется на коррупции?

Д.Х.: Понимаете, тут такое дело… Если вы пытаетесь что-то запретить, преступникам будет на это наплевать. Они же преступники. Так что если существует какая-то технология, они будут продолжать ей пользоваться. И если вы соберетесь ее запрещать, вы накажете не их, а как раз законопослушных граждан. Так что разумнее будет открыть ее для всех.

Криптовалюты можно использовать в плохих целях, да. Посмотрите на историю с Silk Road. Это было еще в начале всего хайпа вокруг биткоинов. Ну, точнее не в самом начале, а в 2010 году. Там расплачивались биткоинами, и создатель этого сайта думал, что для него это будет безопасно. А на самом деле оказалось, что ФБР и спецслужбы смогли все это проследить и в итоге упечь его за решетку.

И я думаю, что в будущем многие технологии будут позволять нам следить за всеми транзакциями. Поэтому я бы никому не рекомендовал использовать блокчейн для отмывания денег или для любой другой преступной деятельности.

Да, возможно, сейчас мы еще не можем все это осознавать до конца. Но чем дальше развиваются компьютеры, чем больше информации накапливается… В общем, я думаю, это слишком рискованно для тех, кто хочет скрыть свои темные дела.

Би-би-си: Некоторые говорят, что блокчейн приведет нас к анархии. А что вы об этом думаете?

Д.Х.: Я думаю ровно противоположное!

Что думают российские власти о криптовалютах

Центробанк России ведет работу над созданием национальной российской криптовалюты. Об этом сообщила на Петербургском экономическом форуме говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова Центробанк занимается разработкой нескольких пилотных проектов.

Еще в мае она говорила, что Банк России думает рассматривать криптовалюты в качестве цифрового товара, а не платежного средства, и ввести их налогообложение.

Сейчас в России выпуск денежных суррогатов запрещен.

Минфин России предлагает классифицировать биткоины в российском праве как "иное имущество", облагать их налогами, говорил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Глава Сбербанка Герман Греф, в свою очередь, отмечал большой потенциал рынка криптовалют и говорил, что технологии блокчейна нужно обучать в вузах.

"Эти валюты начинают пробивать себе дорогу, я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать: это огромный рынок", - считает Греф.

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского форума познакомился и побеседовал с Виталиком Бутериным - создателем платформы Ethereum, работающей на основе технологии блокчейна.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что "Бутерин говорил о возможности использования этих технологий в Российской Федерации".