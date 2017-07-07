BepiColombo: миссия к Меркурию готова к полету в "огненную печь"

Image caption Комбинированный космический аппарат состоит из двух модулей, которые разделятся при подлете к раскаленной планете

В четверг журналистам показали совместный японско-европейский космический аппарат BepiColombo, который в следующем году отправляется в длительный полет к Меркурию.

Составленный из двух космических кораблей аппарат, разработка которого заняла два десятилетия, через 15 месяцев стартует с Земли и отправится по направлению к Солнцу. На подступах к Меркурию корабли рассоединятся и будут проводить самостоятельные, дополняющие друг друга исследования.

Демонстрация в четверг - последняя возможность для прессы ознакомиться с "полным комплектом" аппарата.

Происходила она в техническом центре Европейского космического агентства (ЕКА) в голландском городе Ноордвик.

После демонстрации два корабля - европейский Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японский Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) - будут отсоединены друг от друга для проведения заключительных испытаний и транспортировки к месту старта во Французской Гвиане.

Старт намечен на октябрь 2018 года. На орбиту аппарат выведет ракета "Ариана".

Первых результатов миссии, однако, придется ждать долго. Путь к цели у аппарата займет семь лет.

Как устроена миссия к Меркурию

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Mercury Transfer Module (MTM) - перелетный модуль, который доставит к Меркурию аппараты MPO и MMO; Sun Shield - защитный кожух от солнечных лучей

Mercury Transfer Module (MTM) - перелетный модуль, который доставит к Меркурию аппараты MPO и MMO

На борту европейского Mercury Planetary Orbiter будет 11 единиц научных приборов и аппаратов

Во время полета MMO будет закрыт специальным солнцезащитным кожухом

На орбите Меркурия японский корабль сбросит свое защитную оболочку

Защита корабля от перегрева будет обеспечиваться за счет простого вращения вокруг своей оси.

MMO и MPO будут обращаться вокруг Юпитера на разных орбитах

MPO и MMO расширят и углубят знания о Меркурии, полученные в результате недавнего полета к планете американского корабля "Мессенджер".

Результатом его завершившейся в 2015 году миссии стали 270 тысяч фотографий Меркурия и 10 терабайтов другой научной информации.

"Мессенджер" пролил свет на структуру и состав самой маленькой планеты Солнечной системы.

Одно из самых замечательных его открытий - обнаружение водяного льда внутри скрытых от солнечного света кратеров. И это на планете, температура на поверхности которой настолько высока, что при ней плавится свинец.

ЕКА и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) надеются, что оснащенные более современной аппаратурой высокого разрешения аппараты смогут найти ответы на вопросы, оставшиеся загадкой для "Мессенджера".

Главный из них - почему планета состоит из огромного железного ядра и лишь тонкой оболочки силикатной породы.

Media playback is unsupported on your device В течение своего первого года на орбите Меркурия "Мессенджер" составил цветную карту планеты (видео не сопровождается звуком)

До миссии "Мессенджера" ученые придерживались теории, согласно которой на определенном этапе своего развития Меркурий потерял верхние слои поверхности - либо в результате столкновения с другим небесным телом, либо из-за вызванной близостью к Солнцу эрозии.

Однако американский корабль выявил на поверхности планеты огромное количество серных и калиевых соединений - неустойчивых веществ, которые не смогли бы сохраниться при таких процессах.

Странный сосед Солнца

Правообладатель иллюстрации NASA/JHU-APL/CIW

К Меркурию уже отправлялись две миссии НАСА: "Маринер-10" и "Мессенджер"

Диаметр планеты - 4880 км, втрое меньше диаметра Земли

Это вторая по плотности планета Солнечной системы - 5,4 г/куб см

Равнина Жары - крупнейшая географическая местность (в поперечнике 1550 км)

Меркурий - место экстремальных перепадов температуры: от 425 до -180 градусов по Цельсию

В находящихся в вечной тени кратерах обнаружен водяной лед

Кроме Земли это единственная планета, обладающая глобальным магнитным полем

На борту европейского аппарата MPO будут установлены 11 измерительных приборов. Он будет вращаться вокруг Меркурия по круговой орбите, создавая карту местности, фиксируя ее рельеф, проводя исследования породы и собирая данные по структуре поверхности и тонкой "атмосфере" планеты.

Японский аппарат MMO будет оснащен пятью приборами для исследования магнитного поля планеты.

Меркурий - единственная планета земной группы, кроме самой Земли, которая обладает глобальным магнитным полем. В этом смысле она - исключение. Это поле в три раза сильнее в северном полушарии, чем в южном.

ЕКА и JAXA с нетерпением ждут запуска.

Правообладатель иллюстрации NASA/JHU-APL/CIW Image caption "Мессенджер"пролил свет на структуру и состав самой маленькой планеты Солнечной системы

Разработка проекта, в особенности с европейской стороны, была невероятно - а по мнению некоторых, даже адски сложной.

Дата запуска неоднократно откладывалась, пока ученые искали системы и материалы, которые смогут выдержать огромные температуры и радиацию всего в нескольких десятках миллионов километров от Солнца. Особенную трудность с инженерной точки зрения представляла разработка солнечных батарей для обеспечения космических аппаратов энергией.

"Мы летим в самое жерло огненной печи, - усмехается руководитель проекта ЕКА Ульрих Рейнингхаус. - Нам приходилось подвергать испытанию материалы при совершенно иных, исключительно высоких температурных режимах, подчас с весьма нежелательными результатами".

Объявляя о миссии BepiColombo в 2000 году, ЕКА рассчитывало, что старт ее произойдет в 2009-м. Даже при подписании контракта на строительство MPO в 2008 году считалось, что старт может произойти в 2013-м.

Общие расходы на миссию, по данным ЕКА, составляют 1,3 млрд евро. В эту сумму не входит стоимость аппаратуры MPO - эти инструменты поставляют за свой счет входящие в ЕКА страны. Не учитывает она и стоимость японского корабля MMO.