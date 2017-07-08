Протестующие в Гамбурге: "Здесь собрались автократы - Эрдоган, Путин"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстрантов объединяло одно - нелюбовь к "Большой двадцатке"

После трех дней уличных битв в субботу борцам с капитализмом удалось наконец провести в Гамбурге мирную демонстрацию протеста против "большой двадцатки" и нынешнего мирового порядка.

В шествии по центру Гамбурга в последний день саммита "большой двадцатки" и в митинге-концерте по окончании шествия приняли участие, по словам организаторов из левого движения Attack, 76 тысяч человек.

"Это символ борьбы против мира, в котором бедные беднеют, а богатые богатеют. Мы своей мирной демонстрацией хотим показать, что беспорядки в Гамбурге в последние дни устраивала маленькая группа, меньшинство", - сказал Би-би-си один из участников шествия, студент из Билефельда Кендал.

Полиция, впрочем, бдительности не теряла - шествие и демонстрацию окружили сотни полицейских фургонов и множество отрядов специально экипированной полиции, в небе, как и во все предыдущие дни, постоянно висели несколько вертолетов.

Молодой марксист

Image caption Мирный протест состоялся уже после того, как все лидеры разъехались

Гамбургская полиция писала в "Твиттер", что видит в колоннах протестующих тех же молодых людей в масках - в частности, из организации "Черный блок" - которые устраивали беспорядки в предыдущие дни. Поэтому полиция опасалась, что вечером стычки левых радикалов с полицией могут возобновиться, даже несмотря на то, что саммит закончился и лидеры "двадцатки" разъехались.

Но, по крайней мере, до семи вечера в Гамбурге все было спокойно.

Кристоф, студент, раздавал на шествии буклеты марксистской организации.

"Я протестую против встречи "двадцатки", потому что я думаю, что "двадцатка" виновата, например, в росте терроризма, потому что они дестабилизировали Ближний Восток. Они в ответе за войны во многих частях света, за гуманитарные кризисы", - объяснил Би-би-си молодой марксист.

"Ну и еще возмущает, что здесь собрались разные автократы вроде Эрдогана, Путина, саудовского короля - то есть, его здесь нет, но должен был быть - в общем, это неприятно, что они здесь", - добавил Кристоф.

Image caption Тунджаю не нравится присутствие на саммите президента Турции Эрдогана

Целую отдельную колонну на шествии составили живущие в Гамбурге и окрестностях курды.

"Трамп, Путин - все они для нас плохи. Но сейчас мы протестуем конкретно против Эрдогана, - объяснил молодой курд Тунджай. - Эрдоган не любит курдов. Мы надеемся, что в части Сирии, в Рожаве будет создано курдское государство, а Эрдоган говорит: нет!"

Флаг СССР

"Мы, собравшиеся здесь, хотим показать лидерам, что темы, которые они обсуждают, - это не наши темы. Например, они обсуждают борьбу с терроризмом, но борьбу такими методами, которые, на наш взгляд, не будут работать. Бомбами и дронами не победить терроризм, это только увеличивает число террористов!" - продолжает тему Ближнего Востока Кендал из Билефельда.

Image caption "Нет, это не советский флаг"

Макс, студент и член партии Die Linke ("Левая партия"), шествовал с соратниками под настоящим флагом СССР - красным полотнищем с серпом и молотом .

"Нет, это не советский флаг! - несколько неожиданно заявил Макс журналисту. - Это просто хороший способ показать собравшимся на встречу "двадцатки", что можно жить иначе".

Некоторые из собравшихся правителей, а именно Ангела Меркель и Владимир Путин, в отличие от Макса, выросли под этим флагом и хорошо знают, какое "иначе" он символизирует.

"Правители разных стран собрались здесь, в Гамбурге, чтобы заключить новые сделки, чтобы украсть ресурсы у бедных стран, а эти бедные страны не способны бороться с этим", - продолжает Макс.

Участники "двадцатки" на это, вероятно, могли бы возразить, что они как раз только что согласовали очередной пакет помощи бедным странам размером в сотни миллионов долларов. Но левые и антиглобалисты не считают такую помощь ни выходом, ни справедливой компенсацией за "грабеж", которым, по их мнению, занимаются капиталисты.

В результате беспорядков в Гамбурге вокруг саммита "двадцатки", по сообщениям местной полиции, ранения и травмы разной степени тяжести получили 213 полицейских и несколько десятков участников беспорядков.

Почти 100 человек, участвовавших в столкновениях с полицией, разгроме магазинов и поджогах автомобилей, были задержаны, 43 человека - помещены под арест.