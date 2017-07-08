Протестующие в Гамбурге: "Здесь собрались автократы - Эрдоган, Путин"
После трех дней уличных битв в субботу борцам с капитализмом удалось наконец провести в Гамбурге мирную демонстрацию протеста против "большой двадцатки" и нынешнего мирового порядка.
В шествии по центру Гамбурга в последний день саммита "большой двадцатки" и в митинге-концерте по окончании шествия приняли участие, по словам организаторов из левого движения Attack, 76 тысяч человек.
"Это символ борьбы против мира, в котором бедные беднеют, а богатые богатеют. Мы своей мирной демонстрацией хотим показать, что беспорядки в Гамбурге в последние дни устраивала маленькая группа, меньшинство", - сказал Би-би-си один из участников шествия, студент из Билефельда Кендал.
Полиция, впрочем, бдительности не теряла - шествие и демонстрацию окружили сотни полицейских фургонов и множество отрядов специально экипированной полиции, в небе, как и во все предыдущие дни, постоянно висели несколько вертолетов.
Молодой марксист
Гамбургская полиция писала в "Твиттер", что видит в колоннах протестующих тех же молодых людей в масках - в частности, из организации "Черный блок" - которые устраивали беспорядки в предыдущие дни. Поэтому полиция опасалась, что вечером стычки левых радикалов с полицией могут возобновиться, даже несмотря на то, что саммит закончился и лидеры "двадцатки" разъехались.
Но, по крайней мере, до семи вечера в Гамбурге все было спокойно.
Кристоф, студент, раздавал на шествии буклеты марксистской организации.
"Я протестую против встречи "двадцатки", потому что я думаю, что "двадцатка" виновата, например, в росте терроризма, потому что они дестабилизировали Ближний Восток. Они в ответе за войны во многих частях света, за гуманитарные кризисы", - объяснил Би-би-си молодой марксист.
"Ну и еще возмущает, что здесь собрались разные автократы вроде Эрдогана, Путина, саудовского короля - то есть, его здесь нет, но должен был быть - в общем, это неприятно, что они здесь", - добавил Кристоф.
Целую отдельную колонну на шествии составили живущие в Гамбурге и окрестностях курды.
"Трамп, Путин - все они для нас плохи. Но сейчас мы протестуем конкретно против Эрдогана, - объяснил молодой курд Тунджай. - Эрдоган не любит курдов. Мы надеемся, что в части Сирии, в Рожаве будет создано курдское государство, а Эрдоган говорит: нет!"
Флаг СССР
"Мы, собравшиеся здесь, хотим показать лидерам, что темы, которые они обсуждают, - это не наши темы. Например, они обсуждают борьбу с терроризмом, но борьбу такими методами, которые, на наш взгляд, не будут работать. Бомбами и дронами не победить терроризм, это только увеличивает число террористов!" - продолжает тему Ближнего Востока Кендал из Билефельда.
Макс, студент и член партии Die Linke ("Левая партия"), шествовал с соратниками под настоящим флагом СССР - красным полотнищем с серпом и молотом .
"Нет, это не советский флаг! - несколько неожиданно заявил Макс журналисту. - Это просто хороший способ показать собравшимся на встречу "двадцатки", что можно жить иначе".
Некоторые из собравшихся правителей, а именно Ангела Меркель и Владимир Путин, в отличие от Макса, выросли под этим флагом и хорошо знают, какое "иначе" он символизирует.
"Правители разных стран собрались здесь, в Гамбурге, чтобы заключить новые сделки, чтобы украсть ресурсы у бедных стран, а эти бедные страны не способны бороться с этим", - продолжает Макс.
Участники "двадцатки" на это, вероятно, могли бы возразить, что они как раз только что согласовали очередной пакет помощи бедным странам размером в сотни миллионов долларов. Но левые и антиглобалисты не считают такую помощь ни выходом, ни справедливой компенсацией за "грабеж", которым, по их мнению, занимаются капиталисты.
В результате беспорядков в Гамбурге вокруг саммита "двадцатки", по сообщениям местной полиции, ранения и травмы разной степени тяжести получили 213 полицейских и несколько десятков участников беспорядков.
Почти 100 человек, участвовавших в столкновениях с полицией, разгроме магазинов и поджогах автомобилей, были задержаны, 43 человека - помещены под арест.