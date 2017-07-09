Уимблдон: Кузнецова – одна за всех

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Из россиян в четвертый круг одиночного разряда прошла только Светлана Кузнецова

В первую неделю Уимблдона в этом году обошлось без сенсаций, за исключением проигрыша Стэна Вавринки в первом круге.

Также не оправдались прогнозы относительно фаворитов в женской части турнира. Наиболее вероятными кандидатами на победу специалисты называли чешских теннисисток Петру Квитову и Каролину Плишкову, но обе они выбыли на ранних стадиях.

Из россиян в четвертый круг одиночного разряда прошла только Светлана Кузнецова, обыгравшая в субботу словенку Полону Херцог. Свой следующий матч она сыграет против более грозной соперницы - Агнешки Радваньской.

Кузнецова продолжит борьбу и в парном разряде вместе с француженкой Кристиной Младенович.

Олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро в паре россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова тоже прошли в следующий круг в парном разряде. Свои одиночные матчи они проиграли: Веснина - Виктории Азаренке, Макарова - Светлане Кузнецовой.

Возвращение Азаренко

Ставшая в декабре мамой Виктория Азаренко вернулась на корт в прекрасной форме. Бывшая первая ракетка мира и обладательница двух титулов Большого шлема сейчас занимает 683-е место в рейтинге WTA.

Ей пришлось пропустить много турниров не только из-за беременности, но и досрочно завершить предшествовавший этому сезон из-за травмы колена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Азаренко вернулась на корт в прекрасной форме

В четвертом круге белоруска сыграет с серьезной соперницей - четвертой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

Британцы полны надежд на Энди Маррея, что само собой, а также на Джоанну Конту. В прошлом году она не прошла дальше второго круга, зато в этом году демонстрирует отличную форму.

Ее матч-триллер второго круга против хорватки Донны Векич, завершившийся со счетом 7-6, 4-6, 10-8, останется в истории Уимблдона.

У Энди Маррея заметно болит бедро - последствие недавней травмы. Он убедительно держит заднюю линию, но в матчах против соперников, выманивающих его к сетке, Энди явно тяжело.

Неостановимая Остапенко

Продолжает борьбу и победительница "Ролан Гаррос" этого года Елена Остапенко.

Малоизвестная на тот момент латвийская теннисистка, уверенно обыгравшая во французском финале именитую Симону Халеп, похоже, и здесь не слишком впечатляется авторитетами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Продолжает борьбу и победительница "Ролан Гаррос" этого года Елена Остапенко

Правда, в четвертом круге ей предстоит матч с пятой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Свитолина впервые прошла дальше второго круга на Уимблдоне и будет бороться не на жизнь, а на смерть.

За выход в четвертьфинал также поборются Анжелика Кербер, Гарбин Мугуруза, Каролина Возняцки и Винус Уильямс.

В прошлом году Кербер играла в финале Уимблдона, но проиграла Серене Уильямс.

Без сюрпризов

В мужской сетке во вторую неделю турнира перекочевали все, от кого этого ожидали: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Энди Маррей, Томаш Бердых, Милош Раонич.

Самый тяжелый матч предстоит, пожалуй, Федереру. В понедельник он встретится с болгарином Григором Димитровым.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Федереру предстоит тяжелый матч с болгарином Григором Димитровым

Сейчас Димитров 17-й в рейтинге ATP, но ему 26 лет, он в хорошей физической форме, и Роджеру лучше ограничиться минимальным количеством сетов - затяжной матч может обернуться не в его пользу.

Несмотря на две победы на Уимблдонском турнире в 2008 и 2010 годах, Рафаэль Надаль не любит играть на траве. Выход в четвертый круг для него - хороший результат с учетом того, что 2015-16 годы были самыми неудачными в его карьере.

В понедельник он сыграет со спортсменом из Люксембурга Жилем Мюллером, 34-м номером рейтинга ATP. Накануне Рафа сказал, что не заглядывает далеко вперер, но если он дойдет до финала, то не хотел бы там встретиться с Рождером Федерером.