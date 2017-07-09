Курт Волкер, новый человек Трампа в Киеве. Кто он?

Правообладатель иллюстрации RFE/RL Image caption Курт Волкер - ведущий американский эксперт в сфере международных отношений, известный своей жесткой позицией в отношении России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в воскресенье в Киев с новым специальным представителем США на Украине Куртом Волкером.

Тиллерсон - первый высокопоставленный представитель администрации Дональда Трампа, посетивший Украину.

Но внимание привлекает не столько сам это кратковременный визит госсекретаря, сколько то, что он привез в Киев нового спецпредставителя, которому предстоит координировать все американские действия по урегулировании украинского конфликта.

Задача Курта Волкера, бывшего постпреда США при НАТО, - оживить усилия, направленные на выполнение Минских соглашений.

По сведениям американских СМИ, в Вашингтоне рассчитывают на то, что спецпосланник в Киеве будет вести диалог об урегулировании конфликта на Украине с помощником президента России Владиславом Сурковым, как это делала в администрации Обамы замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Что известно о новом спецпредставителе США на Украине?

Дипломат со стажем

Курт Волкер - один из ведущих американских экспертов в сфере международных отношений и национальной безопасности. Это очень опытный специалист по Европе и странам Евразии.

Он карьерный дипломат, занимался вопросами европейской политики и безопасности в пяти администрациях. До назначения на нынешний пост был исполнительным директором Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона.

Курт Вокер известен своей жесткой позицией в отношении России. В своих показаниях на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям 7 апреля 2017 года он призвал администрацию Дональда Трампа противодействовать вызовам, брошенным Западу Москвой.

"Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы и используя для этого военную силу. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров", - заявил Волкер.

Он также известен как сторонник расширения НАТО. По его собственным словам, Волкер способствовал расширению Североатлантического альянса еще в ходе подготовки к Бухарестскому саммиту НАТО в 2008 году.

Подтолкнуть "Минск"

В заявлении Госдепа говорится, что Волкер будет отвечать за продвижение усилий США, направленных на выполнение Минских соглашений.

"Огромный опыт Курта делает его чрезвычайно компетентным кандидатом для того, чтобы сдвинуть этот конфликт (в Донбассе - Би-би-си) в направлении мира, - сказал Рекс Тиллерсон. - Соединенные Штаты остаются приверженцами Минских соглашений, и Курт продолжит эти усилия, направленные на достижение мира на Украине".

Минские соглашения, которые были подписаны в сентябре 2014 и феврале 2015 года, определяют условия перемирия вдоль линии разграничения в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, вывод из района конфликта иностранных бойцов, обмен пленными, проведение на неподконтрольных Киеву территориях выборов и так далее.

Россия и руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвиняют в невыполнении Минских соглашений Киев.

Правительство Украины обвиняет в нарушениях перемирия и гибели людей в Донбассе сепаратистов и власти России. Москва последовательно отрицает свое прямое участие в вооруженных действиях на востоке Украины.

США и нормандская четверка

О реанимировании международных усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате вновь заговорили после победы Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции.

До назначения спецпредставителем США в переговорах Курта Волкера нормандский квартет в составе Германии, Франции, Украины и России с разной степенью регулярности собирался или созванивался, чтобы вывести из тупика "Минск-2".

Однако западные политологи неоднократно заявляли о том, что без активной роли США в урегулировании конфликта на востоке Украины воплотить в жизнь Минские соглашения будет затруднительно.

Президент Украины Петр Порошенко положительно оценивает назначение Курта Волкера специальным представителем США по Украине.

Президент назвал это решение "важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым".