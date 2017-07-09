"Отец российского интернета": друзья и коллеги об Антоне Носике

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В Москве в возрасте 51 года умер Антон Носик - один из самых известных медиаменеджеров и блогеров, которого многие называли отцом российского интернета. Причиной смерти, как сообщается, стала внезапная остановка сердца.

Носик участвовал в запуске ряда успешных российских интернет-изданий (Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com), а также вел один из самых популярных российских блогов в "Живом Журнале".

Русская служба Би-би-си собрала воспоминания друзей и коллег Носика.

Галина Тимченко, основатель проекта "Медуза":

"Я не могу говорить про Антона "запомнился", потому что у меня такое ощущение, что он все равно здесь. Смириться невозможно с этим. Я думаю, у нас уйдет еще не один месяц на то, чтобы это осознать.

Это был один из самых мягких и сердечных людей Галина Тимченко, основатель "Медузы"

Антон - это тот человек, который дал мне профессию, которому я в профессиональной жизни обязана почти всем. Если бы не он, не было бы редактора Тимченко, не было бы "Ленты.ру".

Я очень рада, что я ему успела сказать какие-то теплые слова, успела поблагодарить его, когда у него был день рождения 4 июля. Слава Богу, что мы успели с ним обменяться какими-то словами любви.

Единственное, что я хочу сказать - несмотря на то, что он был очень острым полемистом и очень жестким профессионалом, в личной жизни это был один из самых мягких и сердечных людей, которые вообще когда-либо мне встречались".

Антон Меркуров, интернет-эксперт:

"Носик - ярчайшая звезда российского интернета, безумно талантливый и уникальный человек. Его внезапный уход - большая трагедия, потому что для нас всех Антон был добрым другом, всегда был готов прийти на помощь.

Благодаря Антону многие вообще узнали, что такое интернет. Благодаря ему, появилось множество СМИ. Многие из тех, с кем он работал, могут по праву считать его своим учителем.

Безусловно, это один из тех людей, которые сделали российский интернет. Как-то давным-давно журналистка на форуме спросила у Носика: "Антон Борисович, а интернет вообще чей?"

"Мой", - скромно ответил Носик. И он действительно по праву мог считать интернет своим".

Дмитрий Алешковский, журналист, председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь":

"Антон был одним из первых, кто создал в интернете какой-либо благотворительный фонд. Фонд "Помоги.орг" был, насколько я понимаю, первым профессиональным фондом, который занимался сбором денег в интернете. Это было довольно давно.

Он отзывался на все просьбы о помощи, всегда Дмитрий Алешковский, "Нужна помощь"

Он вообще начал заниматься благотворительностью года с 1998-го, как он рассказывал, то есть почти 20 лет. Он всегда выступал за профессионализм, открытость, прозрачность благотворительных фондов, за ее эффективность.

Да и вообще, Антон был таким человеком - для него было абсолютно естественным помочь любому другому человеку. Это была не картинная, как могло показаться, активность. Действительно, он любому человеку, обратившемуся к нему за помощью, всегда помогал.

И это было удивительно - мы с ним и работали вместе и знакомы были - к нему можно было просто зайти в кабинет и сказать: "Антон, слушай, проблемы у меня вот такие", и он мог сразу сказать: "Хочешь, я тебе денег дам". Без каких-либо вопросов. Ему можно было позвонить ночью, и он говорил: "Да, конечно, о чем речь, я сейчас немедленно тебе помогу".

Он отзывался на все просьбы о помощи, всегда. Это касается не только денег, это касается всего. И для него это была абсолютно естественная норма жизни, хотя это невероятная редкость сейчас, а 20 лет назад тем более".

Роман Лейбов, филолог, один из пионеров российского интернета

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования родным Антона. Это - ужасная потеря, и, когда такие вещи происходят, ты сразу ощущаешь пустое место.

Для меня Антон был одним из первых людей, которых я повидал в интернете как людей - отдельных. Как людей, которые создают что-то новое. Это было очень давно, мне сейчас очень трудно отделаться от этого воспоминания, потому что речь идет о сайте, который Антон сделал памяти незадолго до того ушедшего Бродского с мотто "Смерть - это то, что бывает с другими".

И потом я следил постоянно за тем, что Антон делал, и за его журналистской работой - когда он начал собственно настоящую интернет-журналистику в России. Он был первым человеком, который в этом формате выступал, задолго до того, как появилась так называемая блогосфера. То, что Антон делал, было настоящим авторским блогом под названием "Вечерний интернет". Дело не в том, что там были какие-то безумно важные вещи, дело в том, что это был важный прорыв формата.

И то, что Антон делал дальше, - это всегда было какое-то изобретение. По крайней мере, до какого-то момента. Потом Антон стал более приватным человеком, почти ушел из публичной сферы, появлялся только в качестве редкого гостя в каких-то радиопрограммах и в качестве активного блогера - то есть, в общем, он вернулся к формату "Вечернего интернета".

Действительно, это человек, который в значительной степени выдумывал интернет. Особенность этого интернета, который тогда, в 90-е годы, многие выдумывали, состояла в том, что он не то чтобы был полностью независим от всякой другой реальности, но он предъявлял свои права на отдельное существование, он был автономен. Он может позволить себе многое, иногда это казалось, странным, нелепым, невозможным, тем, что нельзя делать в невиртуальной реальности. И это многих раздражало.

То, что говорил и писал Антон, по разным поводам раздражало очень многих. В последнее время у него очень много было по этому поводу конфликтов.

Но даже когда я был радикально не согласен с Антоном, это не было такое несогласие, чтобы можно было просто сказать - фу, какую ерунду он говорит - и выключить. Это всегда было несогласие, которое заставляло думать. И это очень важно, и это, конечно, ужасная утрата".

Ксения Светлова, депутат кнессета:

Мне кажется, в Израиле нет ни одного человека, который, приехав в свое время из СНГ или стран Советского Союза, не знает, кем был Антон Носик. Я напомню, что в первые годы после репатриации из Советского Союза в Израиль Антон часто писал в израильские русскоязычные газеты, был уже тогда достаточно известной фигурой, но неоднозначной в то же время.

Я еще помню, будучи ребенком, как буквально все взрослые зачитывались его статьями. Многие, как я вижу из постов, ему припоминают совет не брать ипотеки и не приобретать квартиры.

Он быстро воспринял все реалии местные, и даже когда уехал отсюда, связь с Израилем не терял, приезжал сюда достаточно часто. Он был связан с этой страной, любил ее очень, критиковал, но тем не менее любил и ощущал себя частью непростого израильско-российского бытия.

Неоднозначная личность, очень яркая. Не может быть, что он ушел в таком молодом возрасте.

Без Носика наш интернет был бы совершенно другим Максим Кононенко, журналист

Алексей Навальный, политик:

"Он совершенно решающее оказал влияние на мои взгляды и практики, связанные с интернетом и журналистикой. Уверен, что то же самое могут сказать очень многие. Ему не очень нравилось, когда его представляли "один из создателей Рунета", но ведь так оно и есть".

Дмитрий Медведев, премьер-министр

"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память".

Максим Кононенко, журналист:

"Без Носика наш интернет был бы совершенно другим. Если бы Пушкин дожил до старости, можно было бы задавать вопрос, осиротела ли русская литература без него? Конечно, он отошел уже от видимых дел, но все равно невозможно его роль переоценить в появлении того русского интернета, который у нас есть сейчас. Все СМИ, которые сейчас существуют в русском интернете, все они придуманы Носиком. Все они исходят из того, что было придумано Носиком в 1997 году".

Ты вообще, кажется, ни черта не боялся Катерина Гордеева, журналист

Вера Полозкова, поэтесса:

"Никто так не обожал изучать, исследовать, искать, делать открытия; весь этот миллион фактов, цитат, аналогий, который в поразительно стройную систему выстраивался в голове, были лишь побочным эффектом любознательности, не целью".

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев:

"Печальная новость, ушел из жизни человек, которого я знал только с хорошей стороны. С Носиком всегда было интересно встречаться и общаться, его отличали ясный ум, четкое понимание темы разговора. Человек стойкий, он по-мужски переносил все тяготы, которые ему выпали".

Катерина Гордеева, журналист:

"Ты не умел пройти мимо хотя бы гипотетически решаемой проблемы, не попытавшись попробовать ее решить. Как минимум ты был тем человеком, который во время бойкота НТВ не побоялся нерукопожатности и попросил всех подписчиков плюнуть на бойкот и смотреть мой "Победить рак". Ты вообще, кажется, ни черта не боялся".

Илья Варламов, бизнесмен, блогер:

"Антон Носик был невероятно крутым, и это огромная утрата для всех, кто с ним общался. А общался он, по-моему, со всеми. Многие люди, кто с ним не очень хорошо знаком, знают Носика как интернет-тролля, который обычно попадал в СМИ со своими провокационными высказываниями. Но был и другой Носик. Мудрый, невероятно эрудированный, знающий ответы на все вопросы".