СМИ России: будет ли Навальный играть по путинским правилам

В обзоре российских газет:

Главные итоги встречи Трампа и Путина

Встроят ли Навального в политическую систему

В РФ узаконят публичный отказ от украинского гражданства

Фильмы со сценами выпивки запретят?

"Коммерсант", "Ведомости", "Новая газета": "про миропорядок и легко не разрешится"

Центральные российские СМИ подводят итоги встречи президентов США и России на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. Как считает "Коммерсант", переговоры Трампа и Путина затмили собой основную повестку мероприятия. "Вступительная речь хозяйки форума, канцлера ФРГ Ангелы Меркель заинтересовала мировые СМИ куда меньше, чем первое рукопожатие лидеров РФ и США в кулуарах саммита", - отмечает издание.

Газета "Ведомости" пишет, что, несмотря на заявления Путина и Трампа о надежде найти выход из кризиса в двусторонних отношениях, реальных шансов на это мало. "Деловой контакт между президентами установлен, но питать излишних надежд не стоит, - прокомментировал "Ведомостям" директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. - [...] Конфликт между Россией и США имеет фундаментальное значение, он про миропорядок и легко не разрешится".

Ну а "Новая газета" в своем материале на эту же тему считает, что главный итог встречи Путина и Трампа в том, что она все-таки состоялась.

"НГ": изменит ли Кремль статус Навального

Материал в "Независимой газете" посвящен шансам оппозиционера Алексея Навального на участие в президентской кампании 2018 года. Сам Навальный в видеообращении заявил, что борьба с его президентской кампанией стала приоритетом Кремля.

По мнению Навального, тот факт, что власти сделали явным приоритетом борьбу с его президентской кампанией свидетельствуют о том, что Кремль считает именно его своим главным противником, всерьез опасаясь его возможностей поднимать граждан на протесты.

"НГ" отмечает, что власти сами в какой-то степени сделали для раскрутки Навального больше, чем любые видеоблоги. Очередной наглядный пример - противодействие "большому субботнику" Навального, в рамках которого его сторонники по всей стране решили провести 8 и 9 июля агитацию на улицах.

Действия властей по разгону "большого субботника" оценить рационально очень сложно, они то ли делают несусветные глупости, то ли специально подыгрывают Навальному, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Впрочем, эксперт отмечает, что ни в своем последнем видеообращении, ни в предыдущих Навальный старался не трогать лично автора этой системы - президента Путина.

"Это означает, что Навальный все-таки допускает возможность изменения своего статуса, - не исключает Миронов. - Как следует из комментария Путина на саммите "Большой двадцатки", сейчас президент не считает Навального серьезным игроком. Но если тот покажет, что за ним идет масса народа и он готов играть по понятным для Путина правилам, Кремль может ввести его в действующую политическую систему".

"Коммерсант": отказ в свободной форме

Как стало известно газете "Коммерсант", законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, может быть еще раз скорректирован. К заседанию комитета по законодательству 11 июля должна появиться поправка, позволяющая жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство России, официально публично отказываться от него.

Газета пишет, что сейчас ведется дискуссия и о порядке принесения присяги: должна ли она приноситься до или после получения паспорта гражданина РФ или документ будет выдаваться во время торжественной клятвы.

Президент фонда "Миграция XXI век", бывший заместитель главы ФМС Вячеслав Поставнин говорит, что "ситуация не очень правовая": "Что значит публично отказался от другого гражданства? Сегодня сказал одно, а завтра сказал другое", - отмечает эксперт. По его словам, Украина продолжит считать таких людей гражданами своей страны, и в случае если человек, получивший российское гражданство, окажется на территории Украины, его могут обвинить в соответствующих преступлениях.

"Известия": выпить за кадром

Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции в фильмах и телепередачах так же, как ранее это было сделано в отношении сигарет. Также под определения подобной рекламы подпадают и упоминания о качестве напитков. Эти предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что демонстрация алкоголя может квалифицироваться как информация, которая провоцирует к его потреблению. "По телевизору идут фильмы со сценами возлияний, и никто на это внимания не обращает", - сказал Павел Шапкин, отметив, что "необходимо запретить подобную демонстрацию".

Кинорежиссер Владимир Бортко заявил "Известиям", что предложение Минздрава неуместно. "Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром?"

"А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?", - недоумевает он.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сказал, что не видит смысла в ограничении показа алкоголя в фильмах, когда это необходимо для реализации художественного замысла. Тем более что при таком жестком запрете телевизионные каналы останутся без эфиров, а что делать со старыми классическими лентами - неясно.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си