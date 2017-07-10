Фото: звезды без прикрас в объективе Энди Готтса
- 10 июля 2017
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Первым знаменитым человеком, уделившим тогда еще начинающему фотографу Энди Готтсу полторы минуты своего времени, стал Стивен Фрай.
С тех пор Готтс запечатлел множество всем известных лиц, но ни разу не изменял своему правилу: портрет ни в коем случае нельзя ретушировать.
Уникальную манеру фотографа можно увидеть в этой серии снимков - от портрета Джорджа Клуни в дурацкой пиратской шляпе до фото Мэтта Дэймона, вылезающего из цветочного горшка.
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