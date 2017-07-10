Фото: звезды без прикрас в объективе Энди Готтса

Первым знаменитым человеком, уделившим тогда еще начинающему фотографу Энди Готтсу полторы минуты своего времени, стал Стивен Фрай.

С тех пор Готтс запечатлел множество всем известных лиц, но ни разу не изменял своему правилу: портрет ни в коем случае нельзя ретушировать.

Уникальную манеру фотографа можно увидеть в этой серии снимков - от портрета Джорджа Клуни в дурацкой пиратской шляпе до фото Мэтта Дэймона, вылезающего из цветочного горшка.

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Брэд Питт

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Пенелопа Крус

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Джордж Клуни

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Кейт Уинслет

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Роберт Де Ниро

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Сэмюэл Л. Джексон

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Джулия Робертс

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Том Хиддлстон

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts Image caption Мэтт Дэймон

Правообладатель иллюстрации Andy Gotts

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