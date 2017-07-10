Фото: звезды без прикрас в объективе Энди Готтса

  • 10 июля 2017

Первым знаменитым человеком, уделившим тогда еще начинающему фотографу Энди Готтсу полторы минуты своего времени, стал Стивен Фрай.

С тех пор Готтс запечатлел множество всем известных лиц, но ни разу не изменял своему правилу: портрет ни в коем случае нельзя ретушировать.

Уникальную манеру фотографа можно увидеть в этой серии снимков - от портрета Джорджа Клуни в дурацкой пиратской шляпе до фото Мэтта Дэймона, вылезающего из цветочного горшка.

Брэд Питт Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Брэд Питт
Пенелопа Крус Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Пенелопа Крус
Джордж Клуни Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Джордж Клуни
Кейт Уинслет Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Кейт Уинслет
Роберт Де Ниро Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Роберт Де Ниро
Сэмюэл Л. Джексон Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Сэмюэл Л. Джексон
Джулия Робертс Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Джулия Робертс
Том Хиддлстон Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Том Хиддлстон
Мэтт Дэймон Правообладатель иллюстрации Andy Gotts
Image caption Мэтт Дэймон
Harrison Ford pulls faces Правообладатель иллюстрации Andy Gotts

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