Миллиардер из Калифорнии решил создать лучшее красное вино

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вина из пино-нуар отличаются сложным ароматом, но их достаточно тяжело производить из-за особенностей этого сорта винограда

Американский миллиардер, основатель компании Cypress Semiconductor Ти Джей Роджерс решил заняться виноделием и стать производителем лучшего вина из винограда сорта пино-нуар в Новом Свете.

Когда у вас на глазах рушится свод гигантского туннеля в склоне горы, это должно быть весьма драматичным зрелищем, но Роджерс рассказывает о случившемся очень спокойно.

"Это выглядит не так, как в кино, когда отовсюду падают камни и валуны, - говорит он. - Да, вы можете погибнуть, но все происходит относительно медленно, и от завала можно просто убежать".

Он рассказывает об этом в одной из трех гигантских пещер на территории горного хребта Санта-Круз в Калифорнии, где расположено его винодельческое хозяйство Clos de la Tech.

Image caption На строительство этих пещер ушли годы

Строительство специальных пещер было колоссальной работой. На это ушли годы, и Роджерсу потребовалось прибегать к услугам специалистов, строивших туннели в австрийских Альпах. Обрушение пещеры было лишь одной из проблем.

Место строительства было настолько удаленным, что туда было невозможно привозить цемент, так как он застывал по дороге. Пришлось привезти на место все необходимые компоненты, и собрать цементный завод непосредственно рядом с местом строительства.

Зачем понадобилось столь нечеловеческие усилия? "Наша цель - производить самое лучшее вино пино-нуар в Новом Свете", - говорит Роджерс.

Image caption Миллиардер заинтересовался вином еще в юности

Это не тот человек, который согласен на полумеры. Он лично основал Cypress Semiconductors в 1982 году, и теперь эта компания оценивается в миллиарды долларов. Чипы, которые производит Cypress, можно найти в миллионах мобильных телефонов и других девайсах.

Сам Роджерс недавно ушел с поста главы компании. Вино его заинтересовало еще в юношестве. Сорт пино-нуар оказался его фаворитом, в особенности он любит бургундские вина (Бургундия считается родиной пино-нуар).

Он хотел узнать больше об этом вине и отправился во Францию, где посещал один виноградник за другим. Хотя некоторые местные виноделы с удивлением смотрели на американца, сам Роджерс говорит, что много чему научился во время поездки.

Image caption Ти Джей Рождерс пытается воспроизвести старинные винодельческие приемы в горах современной Калифорнии

После того, как он вернулся в Калифорнию, его интерес к вину перерос в настоящую любовь. Он решил производить вино сам, а помогать ему стала супруга Валета Масси.

Сначала он экспериментировал на виноградниках неподалеку от собственного дома. Но после того, как он купил землю в горах Санта-Круза, его амбициии в области виноделия больше невозможно было сдержать.

Он решил производить вино высочайшего качества. Для этого, как решил Роджерс, было необходимо скопировать винодельческий процесс, каким он был в Бургундии в 1830-е годы.

Виноград, например, следовало давить ногами и вообще обращаться с виноградом и вином как можно более осторожно на протяжении всего процесса производства.

Насосов для перекачки вина в его винодельне нет, вместо этого используются законы гравитации. Три огромные пещеры находятся одна над другой, и после процесса ферментации в самой высокой из них вино перетекает по трубам в бочки во вторую пещеру, где процесс продолжается.

Image caption В процессе производства вина некоторые соверменные технологии все же используются

Несмотря на внимание к традиционным методам, Роджерс прибегает и к современным технологиям. Например, во время процесса ферментации постоянно измеряются различные качества будущего вина, а на виноградниках установлены специальные датчики, чтобы виноградная лоза получала столько воды, сколько ей необходимо.

Роджерс подчеркивает, что современные технологии применяются лишь при острой необходимости. "Технология не заменяет старых процессов, люди в прошлом знали, что они делают", - говорит он.

Ти Джей Рождерс - не единственный человек в Калифорнии, который пытается привнести что-то новое в виноделие. Но насколько это серьезно? Может быть это просто личное хобби богатого человека?

Совсем необязательно, говорит Аарон Потт, винодел и консультант, который работал с самыми престижными виноделами Франции и Калифорнии. Если вы подобрали правильный персонал и хороший виноградник, то вполне возможно производить замечательное вино, говорит он.

Потт добавляет, что не стоит считать, что хорошее вино можно получить лишь от старых виноградников.

Image caption Каждая такая бочка стоит 1000 долларов

И Роджерс, и Потт говорят, что создать хорошее вино вполне возможно, но заработать на этом гораздо сложнее.

Создание подобного винного завода обходится в круглую сумму. Если добавить стоимость земли и всего необходимого оборудования, то цена растет еще больше.

Взять хотя бы французские дубовые бочки в Clos de la Tech. Каждая из них стоит тысячу долларов.

Стоит помнить и об урожайности виноградника. Как говорит Роджерс, если вы хотите производить вино высочайшего качества, урожай будет небольшим.

"Мы производим тонну винограда на каждый акр земли. На коммерческих виноградниках в долине Наппа эта цифра достигает пяти тонн, а в Модесто и 12 тонн. И тут становится ясно, что экономическую войну вы уже проиграли. Ваше вино будет дорогим", - говорит он.

Image caption Самое главное - сам виноград

Тем не менее, несмотря на эти проблемы, то, что делают Роджерс и ему подобные калифорнийские бизнесмены, может принести пользу, говорит Аарон Поттс.

С одной стороны, виноградники миллиардеров создают проблемы для более мелких виноделов, но с другой, как говорит эксперт, поднимают уровень качества всего калифорнийского виноделия, а это может привести лишь к положительным результатам.

Сам Ти Джей Роджерс и его жена говорят, что с большим удовольствием занимаются своим новым делом, и признаются, что в процессе создания винодельни они многому научились.

Но самое главное в этом деле - сам виноград.

"Как говорят французы, вино создается в поле, - говорит Роджерс. - Потенциал вина зависит от виноградников. Самое лучшее, что вы можете сделать - найти виноград стопроцентного качества и сделать из него вино стопроцентного качества".