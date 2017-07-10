Крах банка "Югра": чем он известен и почему у него проблемы
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра", который входит в двадцатку крупнейших российских банков по размеру привлеченных вкладов населения. Регулятор оценил сумму вкладов в 180 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай в истории российских банков.
Центробанк России заявил в понедельник, что обнаружил признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности в банке "Югра", который контролирует избегающий публичности бизнесмен Алексей Хотин.
Ввод временной администрации на шесть месяцев означает, что полномочия акционеров и руководства банка приостановлены.
Обычно в задачи временной администрации входит оценка "дыры" в капитале банка, то есть разницы между активами банка и его обязательствами. Практика показывает, что если размер этой "дыры" окажется относительно небольшим, то банк будут санировать. В противном случае "Югра" может лишиться лицензии.
Кроме ввода временной администрации в банке был введен мораторий на расчет с кредиторами.
По закону мораторий является страховым случаем, то есть вкладчики уже в июле смогут обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за получением выплат. Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.
"Объем вкладов - более 180 миллиардов рублей, большинство этих вкладов застраховано - на 1 июня почти 170 миллиардов рублей вкладов застраховано, то есть подпадают под систему страхования вкладов", - сказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
Таких выплат в истории АСВ еще не было. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен банк Холина и как он оказался на грани краха.
Что известно о "Югре"
- один из крупнейших российских банков
Как свидетельствуют данные banki.ru, по активам "Югра" занимает 30-е место в России. По размеру кредитов банк занимал 16-е место: кредитный портфель "Югры" составлял 262 млрд рублей по состоянию на май 2017 года.
- один из самых активных игроков на рынке вкладов
В банке находилось почти 182 млрд рублей вкладов физических лиц - это 15-е место в России по объему депозитов населения.
В последние годы банк активно привлекал вклады. Например, в 2015 году депозиты населения в "Югре" выросли на 137%. Для сравнения, за тот же период у Сбербанка вклады физлиц увеличились всего на 29%, у ВТБ - на 36%.
Активная деятельность "Югры" на рынке вкладов населения привлекала внимание ЦБ, потому что банк принимал вклады по ставкам выше рыночных. В марте банк ограничил привлечение вкладов населения, это была ограничительная мера со стороны ЦБ, писали "Ведомости".
- один из лидеров по росту бизнеса
С 2012 года по 2017 год уставный капитал банка вырос со 170 млн рублей до почти 13 млрд рублей, рассказывал на форуме в Петербурге президент "Югры" Алексей Нефедов.
"За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в тюменском Мегионе, городе, где проживает всего 40 тысяч человек, "Югра" стал одним из топ-30 крупнейших российских банков. В этом заслуга всей команды, в первую очередь акционеров", - говорил Нефедов.
- банк кредитовал бизнес собственников
Больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка, сообщил после введения временной администрации зампред ЦБ Поздышев.
"Нами были направлены обращения в правоохранительные органы", - сказал он.
Все привлеченные средства банк инвестировал в российские компании в разных секторах экономики, заявил на это президент "Югры" Нефедов.
Что известно об акционерах "Югры"
- контролирующий акционер банка - родившийся в Белоруссии бизнесмен Алексей Хотин
Алексей Хотин появился в списке акционеров "Югры" в январе 2016 года. На тот момент, как указывалось в документах банка, ему принадлежало 0,48% акций банка. Еще 52,4% акций принадлежало швейцарской компании Radamant Financial AG, бенефициаром которой является Хотин.
По данным журнала Forbes, структуры Алексея Хотина и его отца Юрия Хотина купили финорганизацию в 2012 году. Журнал оценивает состояние Алексея Хотина в 950 млн долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов 2017 года он занимает 110-е место.
"Собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления - главное, чтобы нам дали такую возможность", - заявил президент банка Нефедов, чьи слова передала журналистам пресс-служба "Югры".
- короли российской недвижимости
Алексей и Юрий Хотины регулярно попадают в рейтинг рантье российского Forbes. В 2017 году отец и сын заняли в списке восьмое место. По данным журнала, они сдают в аренду почти 1,3 млн кв. м торговой и офисной недвижимости.
Доход от аренды в 2016 году составил 295 млн долларов, по оценке Forbes. Журнал писал, что Хотины владеют торговым комплексом "Горбушкин двор", гостиницей Four Seasons у Красной площади и другими объектами недвижимости в Москве.
Но в апреле 2017 года бизнесмен Сергей Подлисецкий заявил изданию Lenta.ru, что именно он выступает собственником "Горбушкиного двора", а Алексей Хотин лишь одолжил ему на покупку часть средств. В июне этого года газета "Коммерсант" писала, что друг семьи Хотиных Подлисецкий продал торговый центр основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину.
Кроме того, считается, что у семьи Хотиных есть нефтяной бизнес. Общие запасы нефти на месторождениях, которые разрабатывают структуры Хотиных, оцениваются в 215 млн тонн (для сравнения, "Роснефть" в 2015 году добыла 203 млн тонн нефти).
- связи с Белоруссией
Forbes писал, что бизнес семьи Хотиных приобрел "иной масштаб" после переезда в Москву попашего в опалу экс-главы МВД Белоруссии Владимира Наумова.
По данным источников издания, в России бывший министр начал помогать землякам, якобы пользуясь своими связями. В частности, писал журнал, Хотин хорошо знаком с бывшим главой МВД России и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым.
Также СМИ сообщали, что в структурах семьи Хотиных работает Виктор Лагвинец, соратник бывшего управделами президента Белоруссии Ивана Титенкова. В конце 90-х Лагвинца задержали по обвинению в злоупотреблении служебным положением, а потом освободили.
- спонсор Ночной хоккейной лиги Путина
Банк "Югра" с 2013 года выступает спонсором Ночной хоккейной лиги (НХЛ), любительской спортивной организации, созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина (тогда он занимал пост премьера).
Путин регулярно участвует в матчах НХЛ и в каждой игре забивает по несколько шайб.
Пока неизвестно, кто будет партнером лиги вместо "Югры". "Пока ситуация непонятная, это не обсуждалось. Но жизнь на этом не заканчивается, будет другой партнер", - сказал Интерфаксу член правления НХЛ Сергей Бабинов.
Гендиректор лиги Игорь Бахмутов сказал ТАСС, что проблемы банка не повлияют на ее финансовое положение.
- избегают публичности
Журналисты не раз пытались выяснить, как выглядят Алексей и Юрий Хотины, однако сфотографировать их не получается. Бизнесмены не появляются на публике.
"Ведомости" писали со ссылкой на неназванного банкира, что с Хотиными мало кто знаком и их окружает "обстановка совершенной секретности и недоступности".