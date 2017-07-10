Крах банка "Югра": чем он известен и почему у него проблемы

Правообладатель иллюстрации Svetlana Kholyavchuk/Tass Image caption Контролирующим акционером банка "Югра" является таинственный уроженец Белоруссии Алексей Хотин

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра", который входит в двадцатку крупнейших российских банков по размеру привлеченных вкладов населения. Регулятор оценил сумму вкладов в 180 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай в истории российских банков.

Центробанк России заявил в понедельник, что обнаружил признаки вывода активов, махинаций с вкладами и недостоверной отчетности в банке "Югра", который контролирует избегающий публичности бизнесмен Алексей Хотин.

Ввод временной администрации на шесть месяцев означает, что полномочия акционеров и руководства банка приостановлены.

Обычно в задачи временной администрации входит оценка "дыры" в капитале банка, то есть разницы между активами банка и его обязательствами. Практика показывает, что если размер этой "дыры" окажется относительно небольшим, то банк будут санировать. В противном случае "Югра" может лишиться лицензии.

Кроме ввода временной администрации в банке был введен мораторий на расчет с кредиторами.

По закону мораторий является страховым случаем, то есть вкладчики уже в июле смогут обращаться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за получением выплат. Максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей.

"Объем вкладов - более 180 миллиардов рублей, большинство этих вкладов застраховано - на 1 июня почти 170 миллиардов рублей вкладов застраховано, то есть подпадают под систему страхования вкладов", - сказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Таких выплат в истории АСВ еще не было. Русская служба Би-би-си рассказывает, чем известен банк Холина и как он оказался на грани краха.

Что известно о "Югре"

один из крупнейших российских банков

Как свидетельствуют данные banki.ru, по активам "Югра" занимает 30-е место в России. По размеру кредитов банк занимал 16-е место: кредитный портфель "Югры" составлял 262 млрд рублей по состоянию на май 2017 года.

один из самых активных игроков на рынке вкладов

В банке находилось почти 182 млрд рублей вкладов физических лиц - это 15-е место в России по объему депозитов населения.

В последние годы банк активно привлекал вклады. Например, в 2015 году депозиты населения в "Югре" выросли на 137%. Для сравнения, за тот же период у Сбербанка вклады физлиц увеличились всего на 29%, у ВТБ - на 36%.

Активная деятельность "Югры" на рынке вкладов населения привлекала внимание ЦБ, потому что банк принимал вклады по ставкам выше рыночных. В марте банк ограничил привлечение вкладов населения, это была ограничительная мера со стороны ЦБ, писали "Ведомости".

один из лидеров по росту бизнеса

С 2012 года по 2017 год уставный капитал банка вырос со 170 млн рублей до почти 13 млрд рублей, рассказывал на форуме в Петербурге президент "Югры" Алексей Нефедов.

"За короткое время банк сделал кардинальный рывок. Из небольшого финучреждения в тюменском Мегионе, городе, где проживает всего 40 тысяч человек, "Югра" стал одним из топ-30 крупнейших российских банков. В этом заслуга всей команды, в первую очередь акционеров", - говорил Нефедов.

банк кредитовал бизнес собственников

Больше половины кредитного портфеля "Югры" приходится на кредиты акционерам банка, сообщил после введения временной администрации зампред ЦБ Поздышев.

"Нами были направлены обращения в правоохранительные органы", - сказал он.

Все привлеченные средства банк инвестировал в российские компании в разных секторах экономики, заявил на это президент "Югры" Нефедов.

Что известно об акционерах "Югры"

контролирующий акционер банка - родившийся в Белоруссии бизнесмен Алексей Хотин

Алексей Хотин появился в списке акционеров "Югры" в январе 2016 года. На тот момент, как указывалось в документах банка, ему принадлежало 0,48% акций банка. Еще 52,4% акций принадлежало швейцарской компании Radamant Financial AG, бенефициаром которой является Хотин.

По данным журнала Forbes, структуры Алексея Хотина и его отца Юрия Хотина купили финорганизацию в 2012 году. Журнал оценивает состояние Алексея Хотина в 950 млн долларов. В рейтинге богатейших бизнесменов 2017 года он занимает 110-е место.

"Собственник банка "Югра" Алексей Хотин планирует поддерживать банк до полного финансового оздоровления - главное, чтобы нам дали такую возможность", - заявил президент банка Нефедов, чьи слова передала журналистам пресс-служба "Югры".

короли российской недвижимости

Алексей и Юрий Хотины регулярно попадают в рейтинг рантье российского Forbes. В 2017 году отец и сын заняли в списке восьмое место. По данным журнала, они сдают в аренду почти 1,3 млн кв. м торговой и офисной недвижимости.

Доход от аренды в 2016 году составил 295 млн долларов, по оценке Forbes. Журнал писал, что Хотины владеют торговым комплексом "Горбушкин двор", гостиницей Four Seasons у Красной площади и другими объектами недвижимости в Москве.

Но в апреле 2017 года бизнесмен Сергей Подлисецкий заявил изданию Lenta.ru, что именно он выступает собственником "Горбушкиного двора", а Алексей Хотин лишь одолжил ему на покупку часть средств. В июне этого года газета "Коммерсант" писала, что друг семьи Хотиных Подлисецкий продал торговый центр основному владельцу "Фармстандарта" Виктору Харитонину.

Кроме того, считается, что у семьи Хотиных есть нефтяной бизнес. Общие запасы нефти на месторождениях, которые разрабатывают структуры Хотиных, оцениваются в 215 млн тонн (для сравнения, "Роснефть" в 2015 году добыла 203 млн тонн нефти).

связи с Белоруссией

Forbes писал, что бизнес семьи Хотиных приобрел "иной масштаб" после переезда в Москву попашего в опалу экс-главы МВД Белоруссии Владимира Наумова.

По данным источников издания, в России бывший министр начал помогать землякам, якобы пользуясь своими связями. В частности, писал журнал, Хотин хорошо знаком с бывшим главой МВД России и экс-спикером Госдумы Борисом Грызловым.

Также СМИ сообщали, что в структурах семьи Хотиных работает Виктор Лагвинец, соратник бывшего управделами президента Белоруссии Ивана Титенкова. В конце 90-х Лагвинца задержали по обвинению в злоупотреблении служебным положением, а потом освободили.

спонсор Ночной хоккейной лиги Путина

Банк "Югра" с 2013 года выступает спонсором Ночной хоккейной лиги (НХЛ), любительской спортивной организации, созданной в 2011 году по инициативе Владимира Путина (тогда он занимал пост премьера).

Путин регулярно участвует в матчах НХЛ и в каждой игре забивает по несколько шайб.

Пока неизвестно, кто будет партнером лиги вместо "Югры". "Пока ситуация непонятная, это не обсуждалось. Но жизнь на этом не заканчивается, будет другой партнер", - сказал Интерфаксу член правления НХЛ Сергей Бабинов.

Гендиректор лиги Игорь Бахмутов сказал ТАСС, что проблемы банка не повлияют на ее финансовое положение.

избегают публичности

Журналисты не раз пытались выяснить, как выглядят Алексей и Юрий Хотины, однако сфотографировать их не получается. Бизнесмены не появляются на публике.

"Ведомости" писали со ссылкой на неназванного банкира, что с Хотиными мало кто знаком и их окружает "обстановка совершенной секретности и недоступности".